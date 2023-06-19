Nghệ sĩ Cát Phượng hoang mang khi phát hiện dị vật trong tai, là thứ gì mà khiến cô khóc thét?

Hậu trường 19/06/2023 13:14

Đoạn clip được Cát Phượng đăng tải đã khiến dân tình xôn xao, nhiều người nhắn nhủ Cát Phượng cẩn thận hơn.

 

Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lấy dị vật bên trong tai.

Theo đó nghệ sĩ Cát Phượng cho biết tai của cô gặp một số vấn đề và không biết bên trong có gì. "Lỗ tai của tôi bị nhức, ù và chảy nước vàng. Tôi là người cứng đầu lắm chứ nhưng hôm qua tôi khóc quá khóc, khóc như một đứa con nít. Nhức lắm các bạn, mỗi lần ngứa là tôi lấy bông tăm và chắc điều đó càng khiến vật lạ bị đẩy sâu vào", nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ.

Nghệ sĩ Cát Phượng hoang mang khi phát hiện dị vật trong tai, là thứ gì mà khiến cô khóc thét? - Ảnh 1
Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lấy dị vật bên trong tai.

 

Nghệ sĩ Cát Phượng hoang mang khi phát hiện dị vật trong tai, là thứ gì mà khiến cô khóc thét? - Ảnh 2
Sau một hồi nhờ sự trợ giúp, diễn viên Cát Phượng đã lấy từ trong tai ra mảnh bông gòn.

Sau một hồi nhờ sự trợ giúp, diễn viên Cát Phượng đã lấy từ trong tai ra mảnh bông gòn. Cô cho biết: "Có lẽ tôi lấy tai nhưng không may bị rớt bông gòn vào đó...".

Đoạn clip được Cát Phượng đăng tải đã khiến dân tình xôn xao, nhiều người nhắn nhủ Cát Phượng cẩn thận hơn.

Cát Phượng sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt, hoạt động ở mảng sân khấu kịch lẫn điện ảnh, truyền hình. Về đời tư, Cát Phượng từng trải qua hôn nhân dang dở với Thái Hòa, có một con trai chung. Sau đó, cô bén duyên với diễn viên đàn em Kiều Minh Tuấn, mối tình kéo dài hơn thập kỷ, song cũng đã chấm dứt vào đầu năm 2021.

Nghệ sĩ Cát Phượng hoang mang khi phát hiện dị vật trong tai, là thứ gì mà khiến cô khóc thét? - Ảnh 3
Về đời tư, Cát Phượng từng trải qua hôn nhân dang dở với Thái Hòa, có một con trai chung. 

Theo nữ diễn viên, bạn trai kém tuổi là người chủ động chia tay vì không hòa hợp. Bên cạnh đó, Cát Phượng khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp dù đã kết thúc mối quan hệ.

Về chuyện đường ai nấy đi, Cát Phượng cũng nhận phần lỗi của mình: "Có lẽ là lỗi của tôi. Thời điểm sau này tôi hơi hời hợt với Kiều Minh Tuấn. Tôi cũng nghĩ là mình không chăm sóc bản thân, lúc đó tôi xuề xòa nên có lẽ Tuấn nhìn rồi chán hay gì đó. Rồi thêm chuyện tranh cãi, gây gổ, rồi Tuấn muốn dừng lại luôn". Vừa qua, cô đã xác nhận hẹn hò người mới. Nửa kia của Cát Phượng là Việt kiều và là fan trung thành của cô suốt 16 năm.

"Anh lặng lẽ theo dõi cuộc sống của tôi trong nhiều năm qua. Sau 8 tháng khi tôi và Kiều Minh Tuấn chia tay, anh bất ngờ nhắn tin hỏi thăm. Lúc này, hai người nói chuyện bình thường như hai người bạn. Dần dần tôi cảm nhận được sự đồng điệu trong suy nghĩ, tính cách nên quyết định tiến thêm bước nữa", nữ diễn viên bộc bạch.

 

Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà'

Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà'

Cuộc sống của Cát Phượng nhận được nhiều chú ý hơn khi công khai bạn trai Việt kiều, dù cả hai chưa từng gặp mặt nhưng ''nửa kia'' vẫn sẵn sàng chi quà ''khủng'' cho nữ diễn viên.

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Từ khóa:   Cát Phượng dị vật nghệ sĩ

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