Long Đẹp Trai khoe con gái mới sinh sau nhiều tháng công bố ly hôn với Phi Nga, đặt tên 'cực kêu'

Long Đẹp Trai và Phi Nga thông báo ly hôn vào giữa tháng 3/2023. Đến mới đây, nam diễn viên bất ngờ khoe ảnh con gái mới sinh khiến CĐM ngỡ ngàng.

Tháng 3/2023, thông tin Long Đẹp Trai và Phi Nga chia tay sau 8 năm gắn bó được dư luận đặc biệt quan tâm. Cặp diễn viên hài đường ai nấy đi vào năm 2021, sau khi có một con trai chung là bé Cỏ. Ngay sau khi thông tin ly hôn được người trong cuộc xác nhận, những hình ảnh về lễ cưới của nam diễn viên và vợ mới cũng được chia sẻ rầm rộ. Cuộc hôn nhân của Long Đẹp Trai và Phi Nga tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối Đám cưới của Long Đẹp Trai và vợ mới được tổ chức tại Ninh Thuận. Anh cho hay đây là buổi tiệc nhỏ và kín đáo. "Tôi không chủ động chia sẻ chuyện riêng nhưng hình ảnh cũng đã được đăng trên mạng xã hội. Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình ồn ào, càng không muốn tổn thương ai. Bình yên cho bản thân, người thân và gia đình là điều quan trọng với tôi", Long Đẹp Trai chia sẻ với báo chí.

Nam diễn viên và vợ mới Nhắc đến người vợ mới kết hôn, Long Đẹp Trai từ chối chia sẻ. Tuy vậy, nam diễn viên từng tiết lộ mối quan hệ của vợ chồng anh nhận được sự ủng hộ của gia đình vợ. "Gia đình vợ biết tôi từng đổ vỡ, có một con nhưng vẫn đồng ý. Vợ cũng biết việc tôi vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp với Phi Nga và hàng tháng chu cấp cho con trai. Cuộc sống của tôi đơn giản, không drama như mọi người nghĩ đâu", Long Đẹp Trai tâm sự.

Đến mới đây, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ chuyện có con. Theo đó, anh khoe ảnh nhóc tỳ trên trang cá nhân kèm theo lời nhắn gửi: "Chào con gái, chào mừng con đến với ba, yêu con!". Nam diễn viên khoe con gái cưng trên MXH Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người đã để lại lời chúc mừng đến Long Đẹp Trai và bà xã. Dựa vào hashtag được Long Đẹp Trai đính kèm, nhiều người cho rằng tên của tiểu công chúa là Vũ An Nhiên. Long Đẹp Trai là diễn viên quen mặt, được khán giả yêu mến Long Đẹp Trai tên thật là Vũ Văn Long, được khán giả biết đến từ khi tham gia sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh từng giữ vị trí Giám đốc sân khấu kịch này và được nhiều người yêu mến vì vẻ ngoài hài hước, nét diễn duyên dáng.

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