Ngọc nữ Tăng Thanh Hà hiếm hoi cho 'cậu út' lên sóng, giữ nguyên thói quen này sau nhiều năm sinh nở

Mới đây, Tăng Thanh Hà hiếm hoi đăng đàn chia sẻ về con trai út.

Chiều ngày 17/7, trên Instagram cá nhân, Tăng Thanh Hà vừa đăng tải hình ảnh về bé út Mason. Có thể thấy, quý tử nhà nữ diễn viên Bỗng Dưng Muốn Khóc đang tò mò quan sát những con cá trong hồ. Hà Tăng đăng ảnh chụp phía sau lưng nhóc tỳ Qua ảnh được nàng ngọc nữ đăng tải, nhiều cư dân mạng nhận thấy nhóc tỳ sở hữu chiều cao cùng vóc dáng lớn phổng phao. Ở tuổi lên 2, Mason ngày càng tò mò và ưa thích khám phá mọi thứ xung quang. Chia sẻ dáng dấp đáng yêu của quý tử, song Tăng Thanh Hà vẫn như mọi lần, quyết giữ kín diện mạo con. Đây là "thói quen" của Hà Tăng kể từ khi cô hạ sinh bé đầu tiên.

Nữ diễn viên luôn giấu kín diện mạo của các con Dù bận rộn công việc, song Hà Tăng và ông xã luôn cố gắng dành thời gian chăm lo và đưa các con đi du lịch đó đây. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng bộc bạch khi chia sẻ tình cảm dành cho các con: "Mẹ yêu những bữa ăn các con và daddy nói đủ thứ chuyện trên đời. Mẹ yêu những giây phút mình ôm nhau cùng xem một bộ phim. Mẹ yêu mỗi khoảnh khắc bên các con. Mẹ mong tuổi thơ các con sẽ có những kỉ niệm thật đẹp và bình yên. Cảm ơn các con đã đến bên mẹ. Mẹ yêu các con hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này”. Ngọc nữ nay đã là mẹ 3 con, nhưng độ hot vẫn không hề giảm Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, sau đó rút khỏi làng giải trí, lùi về tập trung chăm chút cho tổ ấm và công việc kinh doanh.

Năm 2015, Tăng Thanh Hà hạ sinh con đầu lòng, đặt tên Richard Nguyễn. Tới năm 2017, nữ diễn viên có thêm ái nữ, đặt tên Chloe Nguyễn. Hà Tăng và ông xã Louis Nguyễn Nhan sắc mặn mà của Tăng Thanh Hà Đến giữa tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà thông báo sinh con thứ 3. Đến thời điểm hiện tại, "ngọc nữ màn ảnh" vẫn chưa chính thức công khai diện mạo các con, mục đích để các bé có cuộc sống bình yên và ít bị soi mói.

Tăng Thanh Hà gây chú ý khi hết lời khen chồng doanh nhân Tình cảm của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn hiện tại vẫn luôn mặn nồng như lúc mới yêu, ai nấy cũng phải ghen tị với cặp vợ chồng son này.

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