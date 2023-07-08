Mẹ chồng quyền lực của 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà tuổi U60 nhuận sắc, thần thái cực sang trọng quý phái

Hậu trường 08/07/2023 08:51

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gia sản “khủng", mẹ chồng Tăng Thanh Hà còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ với vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ ở tuổi 53.

Hình ảnh gần đây nhất của mẹ chồng Tăng Thanh Hà - cựu diễn viên Thủy Tiên tại một đêm tiệc tại TP.HCM khiến cộng đồng mạng phải xôn xao. Nữ diễn viên phim "Vị đắng tình yêu" diện trang phục hàng hiệu đẹp quý phái.

 

Mẹ chồng quyền lực của 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà tuổi U60 nhuận sắc, thần thái cực sang trọng quý phái - Ảnh 1
Cựu diễn viên Thủy Tiên diện trang phục hàng hiệu đẹp quý phái

Trong không gian lộng lẫy, cựu diễn viên Thủy Tiên khéo khoe vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ với chiếc thắt lưng từ nhà mốt Dolce & Gabbana. 

Mẹ chồng quyền lực của 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà tuổi U60 nhuận sắc, thần thái cực sang trọng quý phái - Ảnh 2
Nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên khiến nhiều người phải trầm trồ 

Nói đến mẹ chồng quyền lực nhất chắc hẳn không thể nào bỏ qua bà Lê Hồng Thủy Tiên - vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cũng là mẹ chồng Tăng Thanh Hà. Vào những năm 90, bà nổi tiếng dưới vai trò diễn viên, tham gia một số bộ phim như Cô Gái Điên, Vị Đắng Tình Yêu... Tuy nhiên, từ sau khi kết duyên cùng chồng, bà tập trung hẳn sang lĩnh vực kinh doanh. 

Mẹ chồng quyền lực của 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà tuổi U60 nhuận sắc, thần thái cực sang trọng quý phái - Ảnh 3
Từ sau khi kết hôn, cựu diễn viên Thủy Tiên tập trung hẳn sang lĩnh vực kinh doanh

Hiện tại bà đang là Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP). Đây là một tập đoàn lớn chuyên về thời trang và mỹ phẩm. IPP hiện quản lý 25 công ty, đầu tư vào các trung tâm thương mại, phân phối độc quyền cho nhiều hãng thời trang cao cấp… Doanh thu hằng năm lên đến hơn 500 triệu USD (hơn 11.722 tỷ đồng). 

Mẹ chồng quyền lực của 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà tuổi U60 nhuận sắc, thần thái cực sang trọng quý phái - Ảnh 4
Hiện tại bà đang là Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương có doanh thu hằng năm siêu khủng 

Chia sẻ về niềm đam mê kinh doanh của mình, cựu diễn viên Thủy Tiên cho biết, sinh ra trong gia đình khó khăn và khá nghiêm khắc nên từ nhỏ bà đã biết tự lập, có ý chí vươn lên thoát khỏi cái nghèo.

Mẹ chồng quyền lực của 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà tuổi U60 nhuận sắc, thần thái cực sang trọng quý phái - Ảnh 5
Cựu diễn viên cùng chồng doanh nhân 

Chính vì với mong muốn vươn lên mà trong những chuyến bay thời còn làm tiếp viên hàng không, được đến các nước như Paris, Berlin và Sydney… bà đã được mở rộng tầm mắt, được thấy những phong cách lịch lãm, thời trang lộng lẫy như thế nào. Vì vậy, khi tham gia kinh doanh cùng chồng, bà đã nhanh chóng nắm bắt được xu thế, ước mong của rất nhiều phụ nữ luôn khao khát phong cách lịch lãm, thời trang lộng lẫy.

Và cho đến nay công ty bà quản lý đang trở thành nhà phân phối độc quyền cho các thương hiệu hạng sang như Burberry, Ferragamo và Rolex và nhiều thương hiệu cao cấp khác. 

Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ

Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ

Tăng Thanh Hà quả thật là kiểu phụ nữ hiện đại, có thực lực khiến nhiều người vừa ganh tỵ lại vô cùng ngưỡng mộ.

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