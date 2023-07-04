Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ

Hậu trường 04/07/2023 19:22

Mới đây, Tăng Thanh Hà đã bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho cô bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà không chỉ là ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Việt, có được cuộc hôn nhân viên mãn mà cô còn có nhóm bạn thân duy trì được 16 năm qua, gồm Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và Thùy Trang.

Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 1
Nhóm bạn thân 16 năm của Tăng Thanh Hà

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ loạt ảnh kèm theo lời chúc mừng sinh nhật dành cho cô bạn thân Bùi Việt Hà. Theo đó, cô viết: "Chúc mừng sinh nhật Bồ Câu thân yêu của em. Trên đây là những chuyến đi đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy thật sự được sống. Cảm ơn chị đã bên cạnh em lúc 'sóng gió'. Những kỷ niệm chúng ta đã tạo ra và những kinh nghiệm mà cả hai chia sẻ đã khiến cuộc sống trở nên phong phú theo vô số cách".

Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 2Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 3Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 4Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 5Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 6

Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 7
Tăng Thanh Hà đã chia sẻ loạt ảnh kèm theo lời chúc mừng sinh nhật dành cho cô bạn thân Bùi Việt Hà

 

Đáp lại lời chúc của cô bạn thân, Bùi Việt Hà đã viết: "Cảm ơn Nhỏ yêu dấu của chị! I love you dearly and appreciate our relationship so much. Thank you for always loving me".

Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 8
Bùi Việt Hà xúc động trước lời chúc của cô bạn Hà Tăng

 

Từ năm 2007, bộ tứ Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và Thùy Trang đã là những người bạn vô cùng thân thiết. Họ đã cùng đồng hành từ khi mới chập chững bước chân vào nghề cho đến hiện tại. Hội bạn thân đình đám này có nguyên tắc "không xen vào chuyện đời tư của nhau và không mang sự nổi tiếng ra để làm bạn".

Trong nhóm, các thành viên còn gọi nhau bằng những biệt danh cực ngộ nghĩnh. Tăng Thanh Hà có biệt danh là Sẻ Nhỏ, Thuỳ Trang là Sẻ Lớn, MC Bùi Việt Hà được gọi là Bồ Câu còn "chị đại" Thân Thuý Hà là Đại Bàng.

Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 9
Tăng Thanh Hà có biệt danh là Sẻ Nhỏ, Thuỳ Trang là Sẻ Lớn, MC Bùi Việt Hà được gọi là Bồ Câu còn "chị đại" Thân Thuý Hà là Đại Bàng

 

Hiện tại, chỉ còn duy nhất Thân Thuý Hà vẫn còn hoạt động diễn xuất. Tăng Thanh Hà đã tuyên bố rời showbiz nhiều năm và chỉ tập trung cho gia đình và kinh doanh. MC Bùi Việt Hà ly hôn chồng và theo học ngành thiết kế thời trang. Ngoài ra, người duy nhất đứng ngoài showbiz là Thùy Trang. Cô chỉ được biết đến với danh nghĩa vợ của nam ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh 10
Dù cách biệt về tuổi tác và ngành nghề cũng như mức độ nổi tiếng nhưng nhóm bạn của Tăng Thanh Hà vẫn luôn chứng tỏ giữa họ là tình bạn chân thành

 

Dù cách biệt về tuổi tác và ngành nghề cũng như mức độ nổi tiếng nhưng nhóm bạn của Tăng Thanh Hà vẫn luôn chứng tỏ giữa họ là tình bạn chân thành. Họ vẫn gặp gỡ nhau trong những dịp đặc biệt.

 

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Bùi Việt Hà vbiz

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