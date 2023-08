Tăng Thanh Hà bất ngờ làm một điều đặc biệt dành cho bạn thân 16 năm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ

Tăng Thanh Hà đã chia sẻ loạt ảnh kèm theo lời chúc mừng sinh nhật dành cho cô bạn thân Bùi Việt Hà

Đáp lại lời chúc của cô bạn thân, Bùi Việt Hà đã viết: "Cảm ơn Nhỏ yêu dấu của chị! I love you dearly and appreciate our relationship so much. Thank you for always loving me".

Bùi Việt Hà xúc động trước lời chúc của cô bạn Hà Tăng

Từ năm 2007, bộ tứ Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và Thùy Trang đã là những người bạn vô cùng thân thiết. Họ đã cùng đồng hành từ khi mới chập chững bước chân vào nghề cho đến hiện tại. Hội bạn thân đình đám này có nguyên tắc "không xen vào chuyện đời tư của nhau và không mang sự nổi tiếng ra để làm bạn".

Trong nhóm, các thành viên còn gọi nhau bằng những biệt danh cực ngộ nghĩnh. Tăng Thanh Hà có biệt danh là Sẻ Nhỏ, Thuỳ Trang là Sẻ Lớn, MC Bùi Việt Hà được gọi là Bồ Câu còn "chị đại" Thân Thuý Hà là Đại Bàng.

Tăng Thanh Hà có biệt danh là Sẻ Nhỏ, Thuỳ Trang là Sẻ Lớn, MC Bùi Việt Hà được gọi là Bồ Câu còn "chị đại" Thân Thuý Hà là Đại Bàng

Hiện tại, chỉ còn duy nhất Thân Thuý Hà vẫn còn hoạt động diễn xuất. Tăng Thanh Hà đã tuyên bố rời showbiz nhiều năm và chỉ tập trung cho gia đình và kinh doanh. MC Bùi Việt Hà ly hôn chồng và theo học ngành thiết kế thời trang. Ngoài ra, người duy nhất đứng ngoài showbiz là Thùy Trang. Cô chỉ được biết đến với danh nghĩa vợ của nam ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Dù cách biệt về tuổi tác và ngành nghề cũng như mức độ nổi tiếng nhưng nhóm bạn của Tăng Thanh Hà vẫn luôn chứng tỏ giữa họ là tình bạn chân thành

Dù cách biệt về tuổi tác và ngành nghề cũng như mức độ nổi tiếng nhưng nhóm bạn của Tăng Thanh Hà vẫn luôn chứng tỏ giữa họ là tình bạn chân thành. Họ vẫn gặp gỡ nhau trong những dịp đặc biệt.