Phản ứng của Tăng Thanh Hà trước tin đồn mang thai lần 4 khiến khán giả bất ngờ

Tăng Thanh Hà là một trong những ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Việt. Không những thế, cô còn có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn cùng 3 nhóc tỳ khiến khán giả ngưỡng mộ. Từ ngày kết hôn, Tăng Thanh Hà đã không còn mặn mà với showbiz, cô lui về để tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã đăng tải khoảnh khoắc đầy tươi tắn ở khu vườn trong biệt thự của mình. Chuyện không có gì để nói nếu ‘ngọc nữ’ không đính kèm thêm dòng trạng thái đầy ẩn ý có tin vui lần 4: “Có hai niềm vui trong bức hình này. Ai đoán đúng tặng một trái xoài”. Điều này đã khiến nhiều khán giả liền tới tấp hỏi thăm và nghi vấn cô nàng dùng việc tặng xoài để ngầm báo tin vui.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Tăng Thanh Hà đã lên tiếng nói rõ 2 niềm vui nhằm phủ nhận chuyện mang thai lần thứ 4. Người đẹp cho biết tin vui là xoài bội thu trái to và tóc đã dài hơn.

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà đã cởi mở hơn khi thường chia sẻ khoảnh khắc về cuộc sống hôn nhân của mình khi về làm dâu một gia đình danh giá và quyền lực. Gia đình nhỏ của nữ diễn viên sống trong một căn biệt thự diện tích khoảng 500m2, có 3 mặt tiền, nằm ở vị trí cực đẹp bên sông Sài Gòn. Căn biệt thự được thiết kế với phong cách tối giản nhưng vẫn sang trọng, có nhiều không gian ngoài trời. Tăng Thanh Hà còn trồng một khu vườn nhỏ trong không gian nhà và tự tay chăm sóc các loại cây, rau - củ - quả.

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà đã cởi mở hơn khi thường chia sẻ khoảnh khắc về cuộc sống hôn nhân của mình khi về làm dâu một gia đình danh giá và quyền lực

Ngoài thời gian đi làm, Tăng Thanh Hà cũng làm tròn trách nhiệm của người mẹ hiền - vợ đảm. Cô thường xuyên tự tay chuẩn bị những món ăn ngon cho chồng và các con, dành thời gian cùng học, cùng chơi với hai nhóc tỳ Richard và Chloe, gần đây còn bận rộn hơn khi em bé Mason mới chào đời.

Ngoài thời gian đi làm, Tăng Thanh Hà cũng làm tròn trách nhiệm của người mẹ hiền - vợ đảm

Nhờ có phương pháp nuôi dạy khoa học của Hà Tăng và Louis Nguyễn mà hai nhóc tỳ Richard - Chloe không chỉ thông minh, biết viết sớm, nói tiếng Anh giỏi mà còn là những đứa trẻ rất tình cảm.