Làm dâu hào môn, sở hữu nhiều tài sản có giá trị, Tăng Thanh Hà vẫn luôn giữ thói quen này?

Tính đến thời điểm hiện tại, Tăng Thanh Hà đã nắm giữ khối tài sản lớn sau khi làm dâu hào môn, tuy nhiên, cô nàng vẫn luôn giữ thói quen này khiến công chúng ngưỡng mộ.
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Nhắc đến Tăng Thanh Hà, nhiều người sẽ nhớ ngay tới những cụm từ như "nàng dâu hào môn", "ngọc nữ"... và nói về cô với hình ảnh người phụ nữ có cuộc sống giàu sang, thành công, viên mãn mà bao người mơ ước.
Từ ngày kết hôn, Tăng Thanh Hà đã không còn mặn mà với showbiz, cô lui về để tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình. Đặc biệt, dù làm dâu nhà hào môn, tài sản kếch xù, tiêu xài nhiều đời không hết nhưng người đẹp vẫn sống rất giản dị.
Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà bất ngờ đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc bản thân đang giám sát tiến độ thi công nhà hàng mới. Tính đến thời điểm hiện tại, ‘ngọc nữ’ đã nắm giữ vị trí bà chủ một chuỗi nhà hàng có tiếng, phủ rộng khắp TP.HCM.
Tăng Thanh Hà xuất hiện trong hình ảnh giản dị với chiếc áo phông, quần jeans thoải mái cùng chiếc nón lá mang đậm bản sắc Việt. Mỗi lần khai trương thêm chi nhánh mới, cô luôn dành chút ít thời gian để giám sát, chăm chút từng bước nhỏ nhất.
Nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà vẫn duy trì lối sống đơn giản cho mình và gia đình. Hiếm khi khán giả thấy Hà Tăng khoe hàng hiệu hay xuất hiện với diện mạo ‘dát’ đầy những món đồ đắt đỏ từ trên xuống dưới. Phong cách của ‘ngọc nữ’ là đơn giản mà thanh lịch, sự sang trọng toát lên từ thần thái con người.
Không những thế, các con của Tăng Thanh Hà đều đều được giáo dục thói quen sống giản dị. Dù là những nhóc tỳ ‘ngậm thìa vàng’ từ khi sinh ra nhưng dường như Hà Tăng không hề muốn con vì thế mà ỷ lại vào gia đình, cha mẹ.
Cô thường xuyên khoe ảnh các nhóc tỳ nhà mình diện đồ đơn giản, chơi những món đồ chơi bình dân và thường được khám phá các kỹ năng khác nhau. Cô nàng thường để lộ khoảnh khắc các con học làm bánh, làm việc nhà... thay vì để con tiếp xúc với các đồ công nghệ.