Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ

Mới đây, nhân dịp ngày Ngày của mẹ, bạn thân Tăng Thanh Hà đã đăng tải những chia sẻ bày tỏ ngưỡng mộ tới cô nàng trên trang cá nhân. Người này tag tài khoản Hà Tăng và viết: 'And to this mother, I don't know how she does it: have 3 kids, successful businesses, travel the world while being an activist for wild animals! It's hard enough to be an ordinary woman (that I should know) yet being a woman of many talents & responsibilities is out-of-this- world mission! And she does this with grace! Happy mother day to Tăng Thanh Hà'.

Bạn thân Tăng Thanh Hà đã đăng tải những chia sẻ bày tỏ ngưỡng mộ tới cô nàng trên trang cá nhân

Người bạn dành nhiều lời có cánh khen ngợi tài năng của "Ngọc nữ màn ảnh"

Tạm dịch: Và với người mẹ này, mình không biết cô ấy làm điều đó như thế nào nữa: cô ấy có 3 đứa trẻ, kinh doanh thành công, đi du lịch khắp thế giới. Thế này đủ khó khăn để trở thành một người phụ nữ bình thường (mà mình nên biết) nhưng cô ấy lại là một người phụ nữ nhiều tài năng và trách nhiệm, đây là sứ mệnh ngoài thế giới này! Cô ấy đã vinh dự làm được điều đó! Chúc mừng ngày của mẹ tới chị Tăng Thanh Hà.