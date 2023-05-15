Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ

Sao Việt 15/05/2023 11:01

Tăng Thanh Hà quả thật là kiểu phụ nữ hiện đại, có thực lực khiến nhiều người vừa ganh tỵ lại vô cùng ngưỡng mộ.

Mới đây, nhân dịp ngày Ngày của mẹ, bạn thân Tăng Thanh Hà đã đăng tải những chia sẻ bày tỏ ngưỡng mộ tới cô nàng trên trang cá nhân. Người này tag tài khoản Hà Tăng và viết: 'And to this mother, I don't know how she does it: have 3 kids, successful businesses, travel the world while being an activist for wild animals! It's hard enough to be an ordinary woman (that I should know) yet being a woman of many talents & responsibilities is out-of-this- world mission! And she does this with grace! Happy mother day to Tăng Thanh Hà'.

Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 1
Bạn thân Tăng Thanh Hà đã đăng tải những chia sẻ bày tỏ ngưỡng mộ tới cô nàng trên trang cá nhân
Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 2
Người bạn dành nhiều lời có cánh khen ngợi tài năng của "Ngọc nữ màn ảnh" 

Tạm dịch: Và với người mẹ này, mình không biết cô ấy làm điều đó như thế nào nữa: cô ấy có 3 đứa trẻ, kinh doanh thành công, đi du lịch khắp thế giới. Thế này đủ khó khăn để trở thành một người phụ nữ bình thường (mà mình nên biết) nhưng cô ấy lại là một người phụ nữ nhiều tài năng và trách nhiệm, đây là sứ mệnh ngoài thế giới này! Cô ấy đã vinh dự làm được điều đó! Chúc mừng ngày của mẹ tới chị Tăng Thanh Hà.

Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 3
Xinh đẹp, tài năng nhưng Tăng Thanh Hà quyết định rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm dành thời gian cho gia đình

Xinh đẹp, tài năng nhưng Tăng Thanh Hà quyết định rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm dành thời gian cho gia đình. Cô tự tay chăm lo, dạy dỗ cho 3 con rất chu toàn và giản dị và vẫn song song với phát triển công việc kinh doanh.

Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 4
Hà Tăng vẫn được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt” nhờ nhan sắc trẻ đẹp cùng đời tư sạch scandal

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986. Dù rời xa làng giải trí đã lâu để tập trung lo cho gia đình nhỏ, Tăng Thanh Hà vẫn được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt” nhờ nhan sắc trẻ đẹp cùng đời tư sạch scandal. Cô nổi tiếng khi đóng các phim như: Mỹ nhân kế, Bỗng dưng muốn khóc... 

Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 5
Tăng Thanh Hà kết hôn với ông xã Louis Nguyễn - con trai tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn vào năm 2012

Tăng Thanh Hà kết hôn với ông xã Louis Nguyễn - con trai tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn vào năm 2012. Cô sinh con thứ 3 vào cuối năm 2021. Không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz, Tăng Thanh Hà dấn thân sang kinh doanh. Nữ diễn viên cũng dạy các con lối sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên và thường xuyên chia sẻ những mẩu chuyện tình cảm về con nhỏ trên trang cá nhân. 

Là phu nhân hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có thể tự mình là được điều này khiến hội bạn thân không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 6
Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình 
Bên nhau hơn một thập kỷ, đây là bí quyết vợ chồng Tăng Thanh Hà 'giữ lửa' hôn nhân

Bên nhau hơn một thập kỷ, đây là bí quyết vợ chồng Tăng Thanh Hà 'giữ lửa' hôn nhân

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà cuộc sống Tăng Thanh Hà cuộc sống sao Việt

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