Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà bất ngờ dành lời yêu thương cho người đàn ông đã đồng hành suốt 22 năm: Tưởng ai xa lạ, hoá ra là nam tài tử 1 thời

Tăng Thanh Hà và Quốc Cường là cặp "anh - em" có tình cảm gắn bó vô cùng nổi tiếng của Showbiz Việt. Sự thân thiết của nàng ngọc nữ và nam tài tử đến nay đã hơn 20 năm kể từ sau khi đóng chung phim Dốc Tình khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ, tin tưởng hơn vào tình bạn đẹp trong giới giải trí . Cả hai xem nhau là tri kỷ, luôn dành tặng những lời chúc mừng trong các sự kiện quan trọng của đối phương và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Huynh… vẫn đẹp trai phong độ quá đỗi".

Bài đăng của Tăng Thanh Hà

Cách xưng hô "huynh - muội" của nàng ngọc nữ dành cho nam diễn viên Quốc Cường khiến CĐM không khỏi thích thú và ngưỡng mộ tình cảm mà cô dành cho người anh, người đồng nghiệp thân thiết.

Đáng chú ý, trong loạt ảnh được bà mẹ 3 con chia sẻ, nam tài tử thuở nào vẫn khí chất ngời ngời, vẻ đẹp điện ảnh khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Bên dưới bài viết, bạn bè và cư dân mạng đã không ngại để lại bình luận tán dương cho vẻ ngoài ngày càng phong độ, bất chấp tuổi tác của Quốc Cường.

Nam diễn viên Quốc Cường được nhận xét vẫn phảng phất nét phong trần, lãng tử như thuở mới vào nghề, dù hiện tại đã bước sang ngưỡng U60

Nam diễn viên Quốc Cường từng nhận định Tăng Thanh Hà tuy là người nhỏ tuổi nhất nhóm bạn thân của mình nhưng cô lại là nhân vật có khả năng gắn kết mọi người nhiều nhất: “Chuyện vui buồn gì Hà đều gặp anh em, xin ý kiến của người này người kia. Cách sống và đối xử với anh em, bạn bè của Hà khiến mọi người quý cô ấy hơn. Tôi và mọi người trong nhóm đều cảm nhận được sự trân trọng mà Hà dành cho bạn”.

Hội bạn thân của diễn viên Quốc Cường

Cũng bởi những tình cảm thân thiết, mà cả hai luôn xuất hiện trong những dịp đặc biệt của đối phương. Còn nhớ, trong buổi kỷ niệm đánh dấu cột mốc 10 năm ngày cưới của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vào ngày 7/11/2022, Quốc Cường nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng khi là nam diễn viên duy nhất có mặt ở bữa tiệc này.

Nam tài tử xuất hiện trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của đàn em

Được biết, cơ duyên khiến cả hai thân thiết bắt đầu từ khi đóng chung bộ phim Dốc Tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, phát sóng vào năm 2004. Tại thời điểm phát sóng, bộ phim nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Phim có sự góp mặt của các diễn viên trẻ đầy triển vọng: Huy Khánh, Kim Hiền, Tăng Thanh Hà, Nguyệt Ánh, Quốc Cường...

Phim là câu chuyện về những người trẻ, những xung đột trong chuyện tình cảm, gia đình. Bên cạnh dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tự nhiên, phim còn hấp dẫn người xem bởi những cảnh thơ mộng, lãng mạn quay tại Đà Lạt.

Quốc Cường - Hà Tăng trong phim Dốc Tình

Trong phim, Hà Tăng đảm nhận vai Trang làm nghề cò đất và vươn lên trở thành giám đốc của công ty lớn. Tuy vai diễn này không quá nổi bật trong phim nhưng là bước đệm để Tăng Thanh Hà tiến vào làng điện ảnh, tiếp tục toả sáng với các bộ phim lớn như: Hàn Mặc Tử, Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc...

Còn Quốc Cường đóng vai Huy phong trần, lãng tử trong phim Dốc Tình. Làn da nâu khoẻ khoắn, gương mặt điển trai của Quốc Cường đã khiến nhiều khán giả mê như điếu đổ. Sau bộ phim này, Quốc Cường và Tăng Thanh Hà dần trở nên thân thiết và xem nhau là tri kỷ tới tận bây giờ. Anh còn chơi chung với hội bạn thân bao gồm cả diễn viên Thân Thuý Hà.