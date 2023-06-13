Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà đích thân làm điều này cho một sao nam Vbiz, tiết lộ mối quan hệ bất ngờ

Hậu trường 13/06/2023 11:17

Danh tính sao nam được Hà Tăng đích thân trang điểm khiến nhiều dân tình tò mò về mối quan hệ của 2 hai người.

Tăng Thanh Hà từng là 'ngọc nữ' của màn ảnh Việt, tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng với nhiều vai diễn để đời. Do vậy mà cô có không ít bạn bè thân thiết trong giới showbiz Việt. 

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh Hà Tăng trang điểm cho một người đàn ông. Danh tính của anh được tiết lộ là diễn viên Quốc Cường, từng hợp tác với Tăng Thanh Hà trong bộ phim 'Dốc tình' cách đây gần 20 năm. 

Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà đích thân làm điều này cho một sao nam Vbiz, tiết lộ mối quan hệ bất ngờ - Ảnh 1
Đích thân Hà Tăng trang điểm cho đàn anh.

Cả hai tương tác qua lại với nhau cực thân thiết. Theo dõi cặp đôi này, khán giả dễ dàng biết được họ là những người bạn rất thân thiết trong showbiz. Khoảnh khắc của tình bạn 2 thập kỷ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. 

Hiện tại, Quốc Cường vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật còn Hà Tăng lui về chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cả hai xem nhau là tri kỷ, luôn dành tặng những lời chúc mừng trong các sự kiện quan trọng của đối phương và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà đích thân làm điều này cho một sao nam Vbiz, tiết lộ mối quan hệ bất ngờ - Ảnh 2
Quốc Cường và Tăng Thanh Hà luôn xem nhau là tri kỷ.

Quốc Cường từng nhận định Tăng Thanh Hà tuy là người nhỏ tuổi nhất nhóm bạn thân nhưng cô lại là nhân vật có khả năng gắn kết mọi người nhiều nhất: “Chuyện vui buồn gì Hà đều gặp anh em, xin ý kiến của người này người kia. Cách sống và đối xử với anh em, bạn bè của Hà khiến mọi người quý cô ấy hơn. Tôi và mọi người trong nhóm đều cảm nhận được sự trân trọng mà Hà dành cho bạn".

Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà đích thân làm điều này cho một sao nam Vbiz, tiết lộ mối quan hệ bất ngờ - Ảnh 3
Theo dõi cặp đôi này, khán giả dễ dàng biết được Hà Tăng và Quốc Cường là những người bạn rất thân thiết trong showbiz. 

Vào năm 2022, Tăng Thanh Hà tổ chức buổi tiệc thân mật bên gia đình, bạn bè, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm ngày cưới với doanh nhân Louis Nguyễn. Đáng chú ý, Quốc Cường là nam diễn viên duy nhất có mặt ở bữa tiệc này.

Sự thân thiết của Tăng Thanh Hà và Quốc Cường sau gần 20 năm đóng phim 'Dốc tình' khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ, tin tưởng hơn vào tình bạn đẹp trong giới giải trí. Cả hai xem nhau là tri kỷ, luôn dành tặng những lời chúc mừng trong các sự kiện quan trọng của đối phương và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà đích thân làm điều này cho một sao nam Vbiz, tiết lộ mối quan hệ bất ngờ - Ảnh 4
Quốc Cường là nam diễn viên duy nhất có mặt trong kỷ niệm ngày cưới của Tăng Thanh Hà.

'Dốc tình' là là một trong những bộ phim đầu tay của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Trong phim, cô đảm nhận vai Trang làm nghề cò đất và vươn lên trở thành giám đốc của công ty lớn. Tuy vai diễn này không quá nổi bật trong phim nhưng là bước đệm để Tăng Thanh Hà tiến vào làng điện ảnh, tiếp tục toả sáng với các bộ phim lớn như: Hàn Mặc Tử, Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc...

Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà đích thân làm điều này cho một sao nam Vbiz, tiết lộ mối quan hệ bất ngờ - Ảnh 5
Tăng Thanh Hà cùng hội bạn thân sau nhiều năm làm nghề.

Còn Quốc Cường đóng vai Huy phong trần, lãng tử trong phim 'Dốc tình'. Làn da nâu khoẻ khoắn, gương mặt điển trai của Quốc Cường đã khiến nhiều khán giả mê như điếu đổ. Sau bộ phim này, Quốc Cường và Tăng Thanh Hà dần trở nên thân thiết và xem nhau là tri kỷ tới tận bây giờ. Anh còn chơi chung với hội bạn thân bao gồm cả diễn viên Thân Thuý Hà của Hà Tăng.

Trước khi tham gia phim 'Dốc tình', Quốc Cường đã tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng lại quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật với vai trò người mẫu. Giai đoạn đầu làm nghề người mẫu khá bấp bênh, Quốc Cường đã chọn trở lại với cuộc sống nhân viên văn phòng trong khoảng 1 năm. Tuy nhiên, nhận ra bản thân không thích hợp với công việc văn phòng, Quốc Cường đã trở lại với sàn catwalk.

Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà đích thân làm điều này cho một sao nam Vbiz, tiết lộ mối quan hệ bất ngờ - Ảnh 6
Bộ phim 'Dốc tình' là khởi đầu cho tình bạn đẹp giữa Tăng Thanh Hà và Quốc Cường.

Trong gần 20 năm diễn xuất, Quốc Cường không nề hà vai lớn hay vai nhỏ nên anh đã "bỏ túi" tới hàng trăm nhân vật, có đủ thể loại từ chính diện tới phản diễn. Diễn xuất của Quốc Cường được khen ngợi là chân thật, tự nhiên, rất đời và đa dạng. Anh được cả khán giả lẫn người trong nghề đều đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà đích thân làm điều này cho một sao nam Vbiz, tiết lộ mối quan hệ bất ngờ - Ảnh 7
Hai người luôn dành tặng nhau lời chúc tốt đẹp vào những ngày đặc biệt.

Đã ở tuổi U40 nhưng Quốc Cường vẫn đi về lẻ bóng. Từ trước đến nay, anh chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ ai và tin đồn về tình ái của anh gần như bằng 0. Lần hiếm hoi, anh chia sẻ về tiêu chí tìm một nửa với truyền thông: "Ai cũng muốn bạn gái mình là người đẹp hết. Cái nhìn ban đầu là quan trọng". Cường "than thở" nhiều người nghĩ làm diễn viên, người mẫu thì được nhiều người săn đón, song đây là sướng nhưng cũng là cái khổ. Khi có nhiều sự lựa chọn mà có được người thích hợp, đồng cảm với mình mới là sướng, là hạnh phúc.

Không phải ông xã, Tăng Thanh Hà đích thân làm điều này cho một sao nam Vbiz, tiết lộ mối quan hệ bất ngờ - Ảnh 8
Ngoài củng cố sự nghiệp, Quốc Cường còn thường zuyên giúp đỡ nhữn người có hoàn cảnh khó khăn.

Quốc Cường luôn giữ quan điểm sống mỗi ngày chọn một niềm vui, muốn "có sự trải nghiệm trong cuộc sống, đi đây đi đó, làm những gì mình thích…". Anh cố gắng giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn nhất có thể. Anh từng đăng tải trên trang cá nhân chương trình do mình lập ra mang tên "Hành Trình 500k", một hoạt động giúp đỡ bà con nghèo khắp đất nước. Hành trình này mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho những mảnh đời kém may mắn.

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