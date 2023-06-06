Tăng Thanh Hà đứng chung khung hình với nữ MC nổi tiếng, dù lấp ló phía sau nhưng dân tình vẫn đổ dồn sự chú ý

Tăng Thanh Hà từng là nữ diễn viên đình đám của làng giải trí Việt. Những dự án phim có sự tham gia diễn xuất của người đẹp đều trở nên bùng nổ và gặt hái nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Vị trí "ngọc nữ" màn ảnh Việt cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ai có thể thay thế Tăng Thanh Hà . Dù đã rời màn ảnh Việt gần 1 thập kỷ nhưng nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp Hà Tăng bất ngờ quyết định kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Hành động này từ phía "ngọc nữ" làm cho nhiều khán giả không khỏi nuối tiếc cho cô.

Vị trí "ngọc nữ' màn ảnh của Hà Tăng cho đến giờ vẫn không ai thay thế được.

Mới đây thông qua trang cá nhân của MC Vân Hugo, cư dân mạng đã được ngắm nhìn hình ảnh đời thường của Tăng Thanh Hà. Bởi từ trước đến nay, nữ diễn viên khá kín tiếng và hạn chế việc chia sẻ khoảnh khắc đời tư. Sau khi xem tấm hình này, đa số khán giả đều cho rằng thần thái của "ngọc nữ" vẫn ngút ngàn như thủa nào.

Tuy chỉ lấp ló phía sau nhưng Tăng Thanh Hà vẫn vô cùng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Tăng Thanh Hà đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, còn được ví như 'tượng đài nhan sắc'.

Khi đã lập gia đình với chồng doanh nhân, nữ diễn viên đã tạm gác sự nghiệp hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và điều hành công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, Tăng Thanh Hà chỉ nhận lời mời tham dự show thời trang, sự kiện, lễ khai trương của một số đồng nghiệp thân thiết cùng khoảng thời gian hoạt động với cô nàng.

Dân tình tiếc nuối khi "ngọc nữ" tạm ngưng sự nghiệp.

Phim điện ảnh Mỹ Nhân Kế đóng cùng với Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Diễm My 9x là sản phẩm cuối cùng của Hà Tăng tính đến thời điểm hiện tại. Vốn là nữ diễn viên có lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm cuốn hút và khuôn mặt xinh xắn, việc Hà Tăng tạm dừng sự nghiệp khiến không ít người tiếc nuối.

Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên chồng Louis Nguyễn.

Hiện tại, Hà Tăng giờ đã là mẹ bỉm của 3 nhóc tỳ Richard Nguyễn, Chloe Nguyễn và Mason. Lui về hậu trường, "ngọc nữ" Hà Tăng được chồng doanh nhân yêu thương và chiều chuộng từng chút một.

Ở tuổi 36, Hà Tăng vẫn giữ được nhan sắc mặn mà và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Chỉ ăn diện kín đáo, thanh lịch đúng chuẩn vợ doanh nhân thế nhưng Hà Tăng đủ sức toát ra sức hút đặc biệt, chiếm trọn mọi sự chú ý dù hiếm hoi lộ diện.