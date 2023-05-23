Dù còn nhỏ tuổi, nhóc tỳ nhà Tăng Thanh Hà đã được mẹ rèn luyện thói quen này mỗi ngày khiến dân tình ngưỡng mộ!

Tăng Thanh Hà chia sẻ khoảnh khắc nhóc tỳ thứ 3 ngồi trong thư viện khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc nhóc tỳ thứ 3. Cô chia sẻ: "Ngày nào mẹ cũng dẫn mình đi thư viện, bây giờ thành sân chơi quen thuộc của mình luôn rồi". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Tăng Thanh Hà hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc nhóc tỳ thứ 3 Có thể thấy, quý tử nhà Hà Tăng rất chăm chú đọc sách khi mẹ cho vào thư viện. Bên cạnh đó, Ngọc nữ màn ảnh cũng tiết lộ thêm: "Bạn lớn nhà em cũng đang nghiện đọc sách, đi đâu cũng kè kè quyển sách, đọc mà sợ hết".

'Ngọc nữ màn ảnh' cũng tiết lộ thêm về sở thích của con trai lớn. Được biết, nhóc tỳ nhà Tăng Thanh Hà được mẹ rèn luyện đọc sách từ nhỏ. Khoảnh khắc, cậu bé chăm chú đọc sách trong thư viện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Phía dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp cũng như khán giả để lại nhiều bình luận. Phía dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp cũng như khán giả để lại nhiều bình luận. Trước đây, nàng ngọc nữ từng nhiều lần chia sẻ những cuộc hội thoại bằng 100% tiếng Anh với các con của mình. Qua đó có thể thấy, tiếng Anh cũng là ngôn ngữ giao tiếp quen thuộc trong gia đình của Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà là một nữ diễn viên kiêm người mẫu người Việt Nam. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn Trúc trong phim Bỗng dưng muốn khóc. Với lối diễn tự nhiên, cô từng được mệnh danh là "ngọc nữ điện ảnh" của Việt Nam. "Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà. Diễn viên Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn nói lời nguyện thề tại một nhà thờ ở Philippines, quê mẹ chú rể. Lễ cưới của họ khi đó có sự tham dự của gia đình và một số bạn bè thân thiết từ Việt Nam sang như: diễn viên Thân Thúy Hà, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam... Từ đó, cặp đôi luôn kỷ niệm cưới vào ngày 4/11 hàng năm. Diễn viên Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn nói lời nguyện thề tại một nhà thờ ở Philippines, quê mẹ chú rể. Cặp đôi luôn kỷ niệm cưới vào ngày 4/11 hàng năm. Năm 2015, vợ chồng Tăng Thanh Hà đón con trai đầu lòng tên Nguyễn Lâm Richard. Cả hai giữ nguyên tắc giấu kín gương mặt con với khán giả và giới truyền thông. Từ ngày làm mẹ, 'ngọc nữ' càng hạn chế xuất hiện, chỉ dự sự kiện quan trọng của nhà chồng hoặc bạn bè thân thiết. Năm 2015, vợ chồng Tăng Thanh Hà đón con trai đầu lòng tên Nguyễn Lâm Richard. Năm 2017, Tăng Thanh Hà sinh con gái tên Nguyễn Lam Chloe. Giống như lần đầu, cô không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện công khai nào suốt thời gian mang bầu. Lần hiếm hoi cô để lộ vòng hai lùm lùm là trong tiệc cưới của chị chồng tại Philippines hồi đầu tháng 1/2017. Đến tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà thông báo có con thứ ba. Cậu nhóc tên Nguyễn Hải An (Mason). Năm 2017, Tăng Thanh Hà sinh con gái tên Nguyễn Lam Chloe. Đến tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà thông báo có con thứ ba. Được biết, các con của Tăng Thanh Hà sống tình cảm, thường xuyên được khen ngợi khi tuổi còn nhỏ nhưng đã rất tự lập, chơi ngoan và thường xuyên giúp đỡ mẹ làm việc vặt phù hợp với lứa tuổi. Vợ chồng nàng ngọc nữ cũng thường được khen ngợi vì cách chăm sóc, nuôi dạy con cái khoa học của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-con-nho-tuoi-nhoc-ty-nha-tang-thanh-ha-da-duoc-me-ren-luyen-thoi-quen-nay-moi-ngay-khien-dan-tinh-nguong-mo-585064.html