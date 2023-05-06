Em chồng Tăng Thanh Hà' dạy con chuẩn nhà hào môn, có điểm tương đồng với chị dâu 'ngọc nữ'

Sống trong một gia đình tài phiệt, ''ngọc nữ màn ảnh' Tăng Thanh Hà và em chồng đều có cách dạy con tương đồng chuẩn nhà hào môn.

Được biết từ trước đến nay, cuộc sống của các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - nhà chồng diễn viên Tăng Thanh Hà luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Đặc biệt, nhiều lần gần đây Tăng Thanh Hà nhiều lần cho thấy mình có mối quan hệ thân thiết với cô em chồng Stephanie Nguyễn. Stephanie Nguyễn và chị dâu Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet Bên cạnh lối sống thượng lưu, Stephanie và ông xã Martin Uy - doanh nhân người Philippines còn thường xuyên chia sẻ cách giáo dục và những mẩu chuyện về cô con gái nhỏ Sofia. Mới đây, em chồng "ngọc nữ" gây chú ý khi nêu quan điểm về việc bố mẹ cần xin lỗi con cái khi làm sai.

Trên trang cá nhân của mình Stephanie Nguyễn đã chia sẻ dòng trạng thái: '' Sự khác biệt lớn giữa: Phụ huynh nói cho con biết điều cần làm với Phụ huynh giải thích tại sao việc đó quan trọng đối với con''. Theo cô nàng bố mẹ rất ít khi nói lời xin lỗi với các con mặc dù điều này rất quan trọng, bố mẹ cần xin lỗi con nếu mắc lỗi, việc này giúp trẻ có thể hiểu được vấn đề và học cách tôn trọng người khác. Cô chia sẻ trên trang cá nhân cách dạy con cái - Ảnh: chụp màn hình Cô chia sẻ có lần bé Sofia (con gái Stephanie Nguyễn) hỏi cô rằng: ''Các bạn nữ tại sao phải mặc váy và các bạn nam thì không?''. Ngay sau đó cô đã đáp lời con mình rằng: '' "Nếu điều đó làm bạn nam hạnh phúc thì bạn ấy cũng có thể mặc váy. Người ta có thể mặc bất cứ thứ gì họ muốn miễn là họ thấy vui". Cô chia sẻ thêm rằng cô cho con gái tự lựa chọn trang phục mà cô bé thích, không hề can thiệp nhằm giúp bé có cảm giác vui vẻ và tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân.

Gia đình nhỏ của Stephanie Nguyễn và Martin Uy cùng con gái Sofia - Ảnh: Internet Có thể thấy, con gái "vua hàng hiệu" không chọn cách dạy dỗ theo kiểu áp đặt con. Về điều này, Tăng Thanh Hà có rất nhiều điểm tương đồng. Nhiều năm qua, các con của "ngọc nữ màn ảnh Việt" gắn liền với hình ảnh độc lập, có thể tự do lựa chọn hoạt động yêu thích của mình. Khi con gái Chloe thích đọc sách, Tăng Thanh Hà cho cô bé tự lựa chọn quyển sách yêu thích. Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh con trai trồng cây - Ảnh: Internet Cậu con trai đáng yêu của ''ngọc nữ'' thường xuyên vào bếp phụ mẹ - Ảnh : Internet Ngoài ra Tăng Thanh Hà cũng thường dạy con nấu ăn, trồng cây, làm việc nhà và cô cũng củng cố con học ngoại ngữ thành thạo và giao tiếp tiếng Việt lẫn tiếng Anh lưu loát. Có thể nói dù khá bận rộn nhưng cách dạy con của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn luôn khiến người khác phải nể phục.

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