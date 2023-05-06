Em chồng Tăng Thanh Hà' dạy con chuẩn nhà hào môn, có điểm tương đồng với chị dâu 'ngọc nữ'

Hậu trường 06/05/2023 13:24

Sống trong một gia đình tài phiệt, ''ngọc nữ màn ảnh' Tăng Thanh Hà và em chồng đều có cách dạy con tương đồng chuẩn nhà hào môn.

Được biết từ trước đến nay, cuộc sống của các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - nhà chồng diễn viên Tăng Thanh Hà luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Đặc biệt, nhiều lần gần đây Tăng Thanh Hà nhiều lần cho thấy mình có mối quan hệ thân thiết với cô em chồng Stephanie Nguyễn.

Em chồng Tăng Thanh Hà' dạy con chuẩn nhà hào môn, có điểm tương đồng với chị dâu 'ngọc nữ' - Ảnh 1
Stephanie Nguyễn và chị dâu Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet
 

Bên cạnh lối sống thượng lưu, Stephanie và ông xã Martin Uy - doanh nhân người Philippines còn thường xuyên chia sẻ cách giáo dục và những mẩu chuyện về cô con gái nhỏ Sofia. Mới đây, em chồng "ngọc nữ" gây chú ý khi nêu quan điểm về việc bố mẹ cần xin lỗi con cái khi làm sai.

Trên trang cá nhân của mình Stephanie  Nguyễn đã chia sẻ dòng trạng thái: '' Sự khác biệt lớn giữa: Phụ huynh nói cho con biết điều cần làm với Phụ huynh giải thích tại sao việc đó quan trọng đối với con''. Theo cô nàng bố mẹ rất ít khi nói lời xin lỗi với các con mặc dù điều này rất quan trọng, bố mẹ cần xin lỗi con nếu mắc lỗi, việc này giúp trẻ có thể hiểu được vấn đề và học cách tôn trọng người khác. 

Em chồng Tăng Thanh Hà' dạy con chuẩn nhà hào môn, có điểm tương đồng với chị dâu 'ngọc nữ' - Ảnh 2
Cô chia sẻ trên trang cá nhân cách dạy con cái - Ảnh: chụp màn hình

Cô chia sẻ có lần bé Sofia (con gái Stephanie Nguyễn) hỏi cô rằng: ''Các bạn nữ tại sao phải mặc váy và các bạn nam thì không?''. Ngay sau đó cô đã đáp lời con mình rằng: ''  "Nếu điều đó làm bạn nam hạnh phúc thì bạn ấy cũng có thể mặc váy. Người ta có thể mặc bất cứ thứ gì họ muốn miễn là họ thấy vui". Cô chia sẻ thêm rằng cô cho con gái tự lựa chọn trang phục mà cô bé thích, không hề can thiệp nhằm giúp bé có cảm giác vui vẻ và tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. 

Em chồng Tăng Thanh Hà' dạy con chuẩn nhà hào môn, có điểm tương đồng với chị dâu 'ngọc nữ' - Ảnh 3
Gia đình nhỏ của Stephanie Nguyễn và Martin Uy cùng con gái Sofia  - Ảnh: Internet

Có thể thấy, con gái "vua hàng hiệu" không chọn cách dạy dỗ theo kiểu áp đặt con. Về điều này, Tăng Thanh Hà có rất nhiều điểm tương đồng. Nhiều năm qua, các con của "ngọc nữ màn ảnh Việt" gắn liền với hình ảnh độc lập, có thể tự do lựa chọn hoạt động yêu thích của mình. Khi con gái Chloe thích đọc sách, Tăng Thanh Hà cho cô bé tự lựa chọn quyển sách yêu thích. 

Em chồng Tăng Thanh Hà' dạy con chuẩn nhà hào môn, có điểm tương đồng với chị dâu 'ngọc nữ' - Ảnh 4
Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh con trai trồng cây - Ảnh: Internet
 
Em chồng Tăng Thanh Hà' dạy con chuẩn nhà hào môn, có điểm tương đồng với chị dâu 'ngọc nữ' - Ảnh 5
Cậu con trai đáng yêu của ''ngọc nữ'' thường xuyên vào bếp phụ mẹ - Ảnh : Internet

Ngoài ra Tăng Thanh Hà cũng thường dạy con nấu ăn, trồng cây, làm việc nhà và cô cũng củng cố con học ngoại ngữ thành thạo và giao tiếp tiếng Việt lẫn tiếng Anh lưu loát. Có thể nói dù khá bận rộn nhưng cách dạy con của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn luôn khiến người khác phải nể phục. 

Từ khóa:   Tăng Thanh Hà chuyện nuôi dạy con Stephanie Nguyễn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 15 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 45 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 57 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi