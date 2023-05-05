Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn'

Hậu trường 05/05/2023 10:06

Nhan sắc gây thương nhớ của Tăng Thanh Hà sau bao năm.

Tăng Thanh Hà khoe lưng trần quyến rũ trong bộ ảnh mới thực hiện với trang phục Chanel. Đây là lần hiếm hoi 'ngọc nữ' diện phong cách gợi cảm từ khi trở thành mẹ ba con. Trong bộ ảnh mới với phong cách khác lạ, diễn viên Tăng Thanh Hà khiến người hâm mộ mê đắm bởi nhan sắc ngày cành mặn mà. Khác hẳn với hình ảnh đời thường giản dị, khi diện trang phục lộng lẫy và trang điểm đậm, Hà Tăng vẫn khiến không ít người phải trầm trồ.

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 1
Dù đã là mẹ 3 con nhưng bà xã Louis Nguyễn vẫn giữ được sắc vóc nuột nà, xương vai xanh gợi cảm - Ảnh: Instagram

 

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 2
Đặc biệt, khi người đẹp mặc chiếc đầm họa tiết da báo 2 dây với khoảng lưng hở đã khoe trọn lưng trần gợi cảm và phần "xương cánh bướm" sắc nét khiến hội chị em xuýt xoa vì body quá đỉnh - Ảnh: Instagram

Vẻ đẹp của Hà Tăng ngày càng thăng hạng và mỗi lần tung hình ảnh mới đều gây sốt. Cô luôn duy trì được sức hút trong lòng công chúng dù đã rời xa showbiz Việt hơn 1 thập kỷ qua.

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 3
Dù trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo hay make up đậm để tôn đường nét gương mặt thì vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà đều khiến người đối diện phải ngoái nhìn - Ảnh: Instagram

 

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 4
Không chỉ sở hữu nhan sắc và vóc dáng ấn tượng, Tăng Thanh Hà còn được khen ngợi vì thần thái trong từng khung ảnh - Ảnh: Instagram

 

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 5
Vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ngày càng thăng hạng và mỗi lần tung hình ảnh mới đều gây sốt - Ảnh: Instagram

 

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 6
Tăng Thanh Hà vừa xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở nước ngoài vừa qua, lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng của cô đã khiến khán giả xôn xao bởi tạo hình đậm chất quý tộc đúng chuẩn nàng dâu hào môn - Ảnh: Instagram

 

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 7
Khí chất sang chảnh hiếm có ai sánh được của "ngọc nữ" - Ảnh: Instagram

 

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 8
Dù đã rời xa làng giải trí nhiều năm nhưng tên tuổi của Tăng Thanh Hà chưa bao giờ giảm nhiệt - Ảnh: Instagram

 

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 9
Vóc dáng không phải dạng vừa của nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" - Ảnh: Instagram

 

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 10
Sắc vóc ngày càng mặn mà và trẻ trung dù đã làm mẹ ba con - Ảnh: Instagram

 

Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn' - Ảnh 11
Dù trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo hay make up đậm để tôn đường nét gương mặt thì vẻ đẹp của Hà Tăng đều khiến người đối diện phải ngoáy nhìn - Ảnh: Instagram

 

 

Bất ngờ 'giải nghệ' khi ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc và danh tiếng, 2 'ngọc nữ' màn ảnh Việt giờ ra sao?

Bất ngờ 'giải nghệ' khi ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc và danh tiếng, 2 'ngọc nữ' màn ảnh Việt giờ ra sao?

Đều gặt hái được thành công trong sự nghiệp thế nhưng 2 "ngọc nữ" của làng giải tria Việt bất ngờ giải nghệ khiến công chúng tiếc nuối.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Thanh Hà nhan sắc Tăng Thanh Hà Bỗng dưng muốn khóc

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 18 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 48 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi