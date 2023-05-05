Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn'

Tăng Thanh Hà khoe lưng trần quyến rũ trong bộ ảnh mới thực hiện với trang phục Chanel. Đây là lần hiếm hoi 'ngọc nữ' diện phong cách gợi cảm từ khi trở thành mẹ ba con. Trong bộ ảnh mới với phong cách khác lạ, diễn viên Tăng Thanh Hà khiến người hâm mộ mê đắm bởi nhan sắc ngày cành mặn mà. Khác hẳn với hình ảnh đời thường giản dị, khi diện trang phục lộng lẫy và trang điểm đậm, Hà Tăng vẫn khiến không ít người phải trầm trồ.

Dù đã là mẹ 3 con nhưng bà xã Louis Nguyễn vẫn giữ được sắc vóc nuột nà, xương vai xanh gợi cảm - Ảnh: Instagram