Nhan sắc 'lão hóa ngược' của Tăng Thanh Hà, khí chất vương giả đúng chuẩn 'nàng dâu hào môn'

Nhan sắc gây thương nhớ của Tăng Thanh Hà sau bao năm.
- Làm dâu hào môn, sở hữu nhiều tài sản có giá trị, Tăng Thanh Hà vẫn luôn giữ thói quen này?
- Dâu hào môn Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe khu vườn đầy ắp hoa trái trong biệt thự triệu đô, 'mát tay' trồng trọt vì giống một người?
Tăng Thanh Hà khoe lưng trần quyến rũ trong bộ ảnh mới thực hiện với trang phục Chanel. Đây là lần hiếm hoi 'ngọc nữ' diện phong cách gợi cảm từ khi trở thành mẹ ba con. Trong bộ ảnh mới với phong cách khác lạ, diễn viên Tăng Thanh Hà khiến người hâm mộ mê đắm bởi nhan sắc ngày cành mặn mà. Khác hẳn với hình ảnh đời thường giản dị, khi diện trang phục lộng lẫy và trang điểm đậm, Hà Tăng vẫn khiến không ít người phải trầm trồ.
Vẻ đẹp của Hà Tăng ngày càng thăng hạng và mỗi lần tung hình ảnh mới đều gây sốt. Cô luôn duy trì được sức hút trong lòng công chúng dù đã rời xa showbiz Việt hơn 1 thập kỷ qua.