Bất ngờ 'giải nghệ' khi ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc và danh tiếng, 2 'ngọc nữ' màn ảnh Việt giờ ra sao?

Đến nay, nhắc tới cụm từ “ ngọc nữ màn ảnh Việt ”, khán giả sẽ nhớ ngay tới Tăng Thanh Hà . Tên tuổi nữ diễn viên họ Tăng được khán giả biết tới qua những bộ phim đình đám như: Hương phù sa, Dốc tình, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet...

Những năm 2009 – 2012, điện ảnh Việt Nam bắt đầu có khái niệm “ngọc nữ màn ảnh”. Đó là cụm từ để chỉ những cô gái hiếm hoi vừa có nhan sắc vừa có thực lực, cuộc sống không vướng phải những scandal và có nhiều vai diễn được khán giả yêu mến.

Tăng Thành Hà lui về chăm sóc gia đình nhỏ, kể khi làm dâu hào môn cô nàng hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện hay các dự án - Ảnh: Instagram

Tăng Thành Hà lui về chăm sóc gia đình nhỏ, kể khi làm dâu hào môn cô nàng hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện hay các dự án - Ảnh: Instagram

Năm 2012, giữa lúc còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ gác lại nghiệp diễn, lui về chăm sóc gia đình và tập trung cho công việc kinh doanh riêng sau khi về chung 1 nhà với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai cả của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP).

Cô sống trong biệt thự sang trọng, có nhịp sống thảnh thơi không cần bận tâm về kinh tế và thỉnh thoảng hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình chồng.

Mỗi khi xuất hiện cùng chồng trước công chúng, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn luôn khiến người đối diện phải ghen tỵ với độ ngọt ngào, tình tứ mà họ dành cho nhau dù đã kết hôn hàng chục năm.

Vợ chồng "ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời luôn mặn nồng, tình tứ - Ảnh: Instagram

Thành công trong sự nghiệp riêng, làm tốt vai trò mẹ hiền, vợ đảm, 1 điều nữa ở Tăng Thanh Hà khiến nhiều người gật gù tán thưởng là tinh thần không ngừng học hỏi của nữ diễn viên. Cô thường xuyên chia sẻ những đầu sách cũng như kiến thức, kinh nghiệm từ sách vở, truyền cảm hứng, năng lượng tích cực tới khán giả.



Nhan sắc "gây thương nhớ" của bà mẹ 3 con sau hơn 10 năm rời làng giải trí - Ảnh: Instagram

Ngoài Tăng Thanh Hà, 1 nàng “ngọc nữ màn ảnh Việt” khác cũng quyết định giải nghệ khi ở thời kỳ đỉnh cao là Đỗ Thị Hải Yến. Không quá nổi tiếng như Tăng Thanh Hà nhưng Hải Yến là “nàng thơ” của dòng phim nghệ thuật trong suốt những năm 2009 -2012.

Kể từ sau Chuyện của Pao và Chơi vơi, Đỗ Thị Hải Yến nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn nổi tiếng. Nét diễn chuyên nghiệp, giàu cảm xúc và đầy bản năng của Hải Yến đưa cô tiến xa trên lĩnh vực phim nghệ thuật.

Hải Yến trong phim "Cánh đồng bất tận" - Ảnh: Internet

Đỗ Hải Yến đã rời showbiz đã 7 năm. Cô cho biết, vẫn được thỏa mãn đam mê nghệ thuật qua những công việc đang làm như mở trường mẫu giáo, trường dạy múa, studio hoa tươi, nhà hàng... 7 năm qua, chưa bao giờ Hải Yến thấy hối hận về quyết định ngưng làm nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Cô nói: "Khi làm mẹ, làm vợ, điều tôi hạnh phúc nhất là được thấy nụ cười các thành viên mỗi ngày. Nếu quá nổi tiếng, chạy theo hào quang showbiz, chưa chắc tôi đã có cuộc sống đáng mơ ước như hiện tại".

Đỗ Hải Yến có gia đình hạnh phúc với 3 nhóc tỳ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Hải Yến đã là mẹ của 3 nhóc tỳ kháu khỉnh, “ngọc nữ màn ảnh Việt” một thời thừa nhận có thời điểm cô áp lực về việc chăm con nhưng luôn có sự hỗ trợ từ chồng khiến cô an lòng:

“Có lúc tôi vừa phải chăm con bệnh, vừa lo kinh doanh, mọi thứ trở nên quá tải. Chồng là người đỡ đần tôi, không nề hà việc gì, dù anh cũng có công việc kinh doanh riêng. Nhìn lại chặng đường gắn bó, tôi thấy mình may mắn, rằng ông trời như sắp đặt sẵn để chúng tôi được ở cạnh nhau".