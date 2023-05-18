'Ngọc nữ' màn ảnh Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe ảnh bên mẹ ruột, nhắn nhủ cảm động đến đấng sinh thành

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ khoảnh khắc đầy ngọt ngào bên cạnh mẹ ruột. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên chủ động chia sẻ hình ảnh chụp chung với đấng sinh thành, vì từ trước đến nay người đẹp khá khép kín và hạn chế chia sẻ về cuộc sống đời tư tới khán giả.

Nữu diễn viên Tăng Thanh Hà dù đã không còn hoạt động trong showbiz hơn một thập kỷ tuy nhiên nàng ''ngọc nữ'' vẫn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía khán giả.

Bên cạnh đăng ảnh chụp cùng mẹ, cô nàng còn khiến fan xúc động khi có đôi lời nhắn nhủ đến đấng sinh thành nhân ngày sinh nhật: Chúc mừng sinh nhật tình yêu lớn nhất của con". Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy Tăng Thanh Hà và mẹ đều tràn ngập sự hạnh phúc trên khuôn mặt.

Ở dưới phần bình luận, đa số bạn bè đều bày tỏ sự xuýt xoa trước hình ảnh đong đầy tình cảm giữa Tăng Thanh Hà và mẹ. Đồng thời, một số người còn khen ngợi nữ diễn viên được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Người hâm mộ chúc mừng sinh nhật mẹ nữ diễn viên và khen Tăng Thanh Hà thừa hưởng nét đẹp giống mẹ

Tăng Thanh Hà tâm sự, may mắn lớn nhất của mình là được sinh ra bởi một người vẹn toàn về nhân cách, đến mức cô xem mẹ là thần tượng. Cô cho biết hay thường nói với chồng rằng bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời khi mẹ và chồng luôn yêu thương quan tâm và đồng hành trong cuộc sống.

Tăng Thanh Hà cho biết mẹ là thần tượng lớn nhất của đời cô

Cách đây 3 năm, mỹ nữ họ Tăng đã khoe khéo món quà hồi môn của mẹ ruột. Đó không phải là vàng hay kim cương hoặc sổ đỏ mà chỉ là bộ đĩa sứ hơn 34 năm tuổi rất quý giá. Món quà đặc biệt này đã theo suốt cô trong nhiều năm kết hôn. Đó như một món quà giúp Tăng Thanh Hà hiểu hơn lời nhắc nhở của mẹ.

Mẹ Tăng Thanh Hà là người phụ nữ tinh tế và yêu chồng thương con

Được biết, nữ diễn viên đã phải trải qua không biết bao nhiêu khổ cực, vất vả thuê nhà ở cùng gia đình mới có cơ ngơi như ngày hôm nay. Tuổi thơ khó khăn trong ký ức của Tăng Thanh Hà còn là những ngày phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ngày đó, cha mẹ cô có xe bán nước mía lưu động nên ngoài thời gian học là cô lại ra phụ mẹ bán.

Cuộc sống lúc nhỏ của Tăng Thanh Hà rất vất vả

Khi gia đình tạm thoát khỏi cảnh khủng hoảng, Tăng Thanh Hà được mẹ tạo điều kiện cho theo học kịch tại Sân khấu kịch Idecaf. Từ đó, đam mê nghệ thuật của cô bắt đầu được phát triển.