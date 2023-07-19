Một nàng hậu từng chinh chiến quốc tế bất ngờ mất lòng fan Việt, bị lập group anti, tố gian dối nhiều lần

Hậu trường 19/07/2023 09:36

Mới đây, cư dân mạng phát hiện một nàng hậu đình đám bất ngờ bị lập nhóm anti-fan với số lượng hàng chục nghìn thành viên.

Theo đó, gần đây, CĐM bất ngờ phát hiện một nhóm kín mang tên "Anti Đoàn Thiên Ân" với số lượng hơn 43 nghìn thành viên, con số đáng báo động và ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của nàng hậu. 

Một nàng hậu từng chinh chiến quốc tế bất ngờ mất lòng fan Việt, bị lập group anti, tố gian dối nhiều lần - Ảnh 1
1 hội nhóm anti Thiên ÂN tăng lên hơn 40.000 thành viên

Trước đó, sau thời gian chinh chiến ở đấu trường quốc tế trở về, Thiên Ân là nàng hậu nhận được nhiều sự ưu ái của CĐM. Mỹ nhân gốc Long An trở thành tâm điểm của dư luận với hàng loạt hiệu ứng truyền thông vô cùng tốt đẹp.

Một nàng hậu từng chinh chiến quốc tế bất ngờ mất lòng fan Việt, bị lập group anti, tố gian dối nhiều lần - Ảnh 2
Mỹ nhân gốc Long An tại đấu trường quốc tế

Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 vài tháng, một hội nhóm anti-fan nàng hậu bất ngờ xuất hiện với loạt lời đàm tiếu, vướng nghi vấn đạo văn trong quá trình dự thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Không lâu sau, Đoàn Thiên Ân tiếp tục rơi vào ồn ào kêu gọi fan "mua" lượt bình chọn.

Một nàng hậu từng chinh chiến quốc tế bất ngờ mất lòng fan Việt, bị lập group anti, tố gian dối nhiều lần - Ảnh 3
Nhiều group anti Thiên Ân 

Chính bởi một loạt thị phi này đã khiến nhiều khán giả quay xe, trở thành anti-fan của Đoàn Thiên Ân.

Thời gian gần đây, mỹ nhân gốc Long An tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi liên tục gặp lỗi khi đi catwalk. Dù đã đăng quang gần 1 năm, song khả năng trình diễn của Thiên Ân được đánh giá là không cải thiện.

Một nàng hậu từng chinh chiến quốc tế bất ngờ mất lòng fan Việt, bị lập group anti, tố gian dối nhiều lần - Ảnh 4
Khoảnh khắc nàng hậu vấp ngã khi trình diễn thời trang bị khán giả bàn tán xôn xao, cho rằng Thiên Ân không tiến bộ 

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, bắt đầu được chú ý hơn từ sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế tại Thái Lan. Nàng hậu gây thiện cảm với fan sắc đẹp vì ý chí vượt lên hoàn cảnh sau khi mẹ mất.

Một nàng hậu từng chinh chiến quốc tế bất ngờ mất lòng fan Việt, bị lập group anti, tố gian dối nhiều lần - Ảnh 5 

Một nàng hậu từng chinh chiến quốc tế bất ngờ mất lòng fan Việt, bị lập group anti, tố gian dối nhiều lần - Ảnh 6
Tại thời điểm mới đăng quang, Thiên Ân được nhận xét thông minh, xinh đẹp

Hiện công chúng đang rất mong đợi vào phản hồi từ phía Thiên Ân về sự tăng lên bất ngờ của những group anti này.

 

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Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Miss Grand Thiên Ân

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