Shark Bình lần đầu chia sẻ về 'tình đầu khó quên': Biết yêu từ năm cấp 2, chỉ cần nhìn 'người ấy' 10 giây cũng vui

Theo đó, nam doanh nhân thổ lộ biết yêu từ những năm THCS. Thuở ấy, tình yêu đối với Shark Bình chỉ đơn thuần là cảm giác thích 1 ai đó, trong sáng và đẹp vô cùng.

Nhiều khi chỉ cần nhìn bạn ấy 10 giây thôi vì học khác lớp mà. Thích một bạn là chỉ khi chỉ cần nhìn bạn ấy 10 giây thôi, khi bạn ấy bước vào lớp, bước qua cửa lớp mình để vào học. Hôm nào cũng muốn đi học sớm để nhìn thấy bạn ấy một cái. Bao nhiêu tuổi thì khi yêu cũng có cảm xúc như vậy", đại gia công nghệ chia sẻ.

"Shark vẫn nhớ ngày xưa học cấp 2 bắt đầu thích một bạn gái nào đó thì lúc nào đi ngủ ở nhà cũng mong trời nhanh sáng để được đi học.

Nam doanh nhân thời trẻ

Được biết, kể từ khi công khai chuyện tình cảm với diễn viên Phương Oanh, nam doanh nhân hiếm khi tâm sự về tình yêu. Những tiết lộ này khiến khán giả vô cùng thích thú khi 1 đại gia công nghệ tưởng chừng khô khan, máy móc lại cũng từng có những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh xuân đến vậy.

Đại gia công nghệ cũng có mối tình 'gà bông' vô cùng trong sáng

Trước đó, vào tháng 8/2022, Shark Bình và Phương Oanh chính thức công khai đang trong một mối quan hệ tình cảm. Thời điểm đó, nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì thế, chuyện tình giữa anh và nữ diễn viên Phương Oanh đã vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội từ dư luận. Thậm chí, nữ chính phim Hương Vị Tình Thân còn bị gắn mác là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng...

Tại thời điểm đó, trước sự chỉ trích dữ dội, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình luôn ra mặt bảo vệ bạn gái. Ông không ngại đưa Phương Oanh đến các sự kiện, gặp gỡ gia đình và cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống, đồng thời sẵn sàng đáp trả dư luận mỗi lần người yêu bị mỉa mai, đá xéo.

Sau nhiều ồn ào, cặp đôi đã chính thức về chung 1 nhà

Trong khi đó, bà Đào Lan Hương - vợ cũ của nam doanh nhân, không ngừng "tố" chuyện tình cảm của Shark Bình và Phương Oanh trên mạng xã hội. Thậm chí, bà còn khẳng định sẽ nhờ pháp luật xử lý bởi Shark Bình và Phương Oanh đã công khai yêu đương khi vợ chồng bà vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Phải đến ngày 9/5, "cá mập 8x" mới thông báo hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn với vợ cũ theo quyết định của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội. Ngay sau đó, Phương Oanh lên tiếng xin lỗi khán giả vì ồn ào đời tư và khẳng định không phá vỡ hôn nhân người khác. Shark Bình cũng bày tỏ, anh rất tiếc vì câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên lụy và phải chịu tổn thương oan trái. Đồng thời sau đó Phương Oanh - Shark Bình cũng "dắt tay nhau" đi đăng ký kết hôn và thoải mái hơn trong việc công khai đối phương lên MXH. Hiện dù vẫn chưa có kế hoạch đám cưới, song CĐM rất nóng lòng chờ đợi hôn lễ đình đám này.