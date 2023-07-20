Bác sĩ từng điều trị cho cố NS Vũ Linh tiết lộ điều bất ngờ về Bình Tinh: Chi tiền khủng để làm việc này cho cha nuôi?

Hậu trường 20/07/2023 11:44

Mới đây, trong một hội nhóm trên MXH đã đăng tải bài viết nói về nghệ sĩ Bình Tinh - con nuôi của NSƯT Vũ Linh khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, người đăng bài tiết lộ NS Bình Tinh vô cùng hiếu thảo khi cùng với Hồng Loan chăm sóc từng chút một cho Vũ Linh trong những ngày ông lâm bệnh nặng. Thậm chí, cô đã chi trả tiền phòng cho ba nuôi và chọn phòng VIP để ba nằm được thoải mái.

Đăng kèm bài viết, người này còn chia sẻ thêm hình ảnh được cho là của bác sĩ điều trị cho cố NS Vũ Linh nhắn tin kể về sự hiếu hảo, tận tình của Bình Tinh và Hồng Loan trong những ngày ông hoàng Hồ Quảng nằm viện.

Bác sĩ từng điều trị cho cố NS Vũ Linh tiết lộ điều bất ngờ về Bình Tinh: Chi tiền khủng để làm việc này cho cha nuôi? - Ảnh 1
Đoạn tin nhắn được cho là của bác sĩ điều trị tiết lộ Bình Tinh chi trả tiền để cha được nằm phòng VIP

"Chiều gần về thì thấy một tin nhắn đến từ một người lạ. Anh tự giới thiệu, anh là bác sĩ của BV ĐHYD, là người mổ cho chú Vũ Linh. Anh không muốn gây chú ý trên mạng, nhưng sẵn sàng lên tiếng xác nhận nếu cần.

Anh là người được Bình Tinh thường xuyên nhờ thu xếp cho ba cô giường Vip và nhờ để ý tới ông trong bệnh viện. Anh cứ nghĩ là ba ruột của cô, sau mới biết là ba nuôi và là nghệ sĩ Vũ Linh. Anh cũng thường xuyên gặp Hồng Loan và Bình Tinh đến chăm ông ở phòng Vip này. Anh tìm gặp mình vì thấy thương Hồng Loan khi bị nói suốt thời gian qua là bỏ mặc ba trị bệnh trong điều kiện nghèo khổ. Anh khẳng định, phòng mà Bình Tinh đặt là Vip, khoảng 2,5 tr/đêm. Vip nhất là phòng 1 giường này. Bình Tinh luôn yêu cầu cho ba mình như thế.

Mình cẩn thận vào facebook anh xem. Facebook anh đúng của một bác sĩ, công khai gia đình vợ con, và phần lớn các bài đăng về y khoa, các hội thảo quốc tế, các ảnh chụp với các đồng nghiệp ngành y khắp nơi trên thế giới.

Bình Tinh, lần thứ 2 cô ấy làm mình ngạc nhiên. Khi người ta mắng cô không bảo vệ cho Hồng Loan trên mạng thì cô chẳng hề lên tiếng. Đến khi ghi âm ông Sạc tung ra, mới hay cô đã bảo vệ Hồng Loan ngay từ đầu, bản lĩnh đương đầu với nhóm 3 cụ trong cuộc họp quan trọng đó. Cô là người trả tiền phần lớn viện phí cho Vũ Linh nhưng cũng chưa bao giờ nói một lời về công sức của mình. Nên mình cảm thấy rất hài hước khi so sánh Bình Tinh với những người tự coi công sức của họ như biển rộng trời cao, đòi khắc thơ lên mộ, đòi 1/2 nhà, đòi quyền quản lý nhà mồ. Lại thấy cái câu từ từ rồi khoai cũng nhừ của cô Sáu nó chuẩn làm sao. Cám ơn bác sĩ. Cám ơn Bình Tinh. Hồng Loan! Bạn quá may mắn", người này chia sẻ.

Bác sĩ từng điều trị cho cố NS Vũ Linh tiết lộ điều bất ngờ về Bình Tinh: Chi tiền khủng để làm việc này cho cha nuôi? - Ảnh 2
Nữ NS trong tang lễ của cha nuôi 

Theo đó, người đăng tải bài viết khẳng định được một người tự xưng là bác sĩ tại bệnh viện Đại học Y dược cung cấp thông tin về việc Bình Tinh chi trả tiền viện phi cho ba nuôi. Tuy nhiên, hiện những tin nhắn này vẫn chưa được xác định thực hư. Dù vậy, CĐM cũng vô cùng ngưỡng mộ tình cảm mà Bình Tinh dành cho cha nuôi. 

Bác sĩ từng điều trị cho cố NS Vũ Linh tiết lộ điều bất ngờ về Bình Tinh: Chi tiền khủng để làm việc này cho cha nuôi? - Ảnh 3
Thời điểm NS Vũ Linh lâm bệnh, Bình Tinh luôn kế cận chăm sóc 

Trước đó, khi bị dân tình đồn đoán được cố NS để lại toàn bộ gia sản, Bình Tinh vô cùng bức xúc vì những lời lẽ khó nghe, xúc phạm, mỉa mai cô "tham lam". Chia sẻ với báo chí, nữ nghệ sĩ cho biết: "Tôi lo cho cho ba gần 3 năm nay không hề toan tính, đến giờ vẫn tiếp tục lo. Những gì tôi đã làm hoàn toàn đúng phận sự, hiếu nghĩa của người con. Còn tài sản của ba, một đồng tôi cũng không quan tâm".

Bác sĩ từng điều trị cho cố NS Vũ Linh tiết lộ điều bất ngờ về Bình Tinh: Chi tiền khủng để làm việc này cho cha nuôi? - Ảnh 4
Thuở sinh thời, NS Vũ Linh đã dành nhiều tâm sức để dạy dỗ Bình Tinh 

Bình Tinh khẳng định tài sản lớn nhất mà cô được nhận từ cha là tài năng, lòng yêu nghề. Bình Tinh tự hào là người kế thừa nghề của cha nuôi, luôn hạnh phúc khi nghe khán giả nói: "Con gái ông Vũ Linh hát hay quá". 

Giữa ồn ào tranh chấp tài sản, con gái cố NS Vũ Linh thông báo tin vui, cùng Bình Tinh và Vũ Luân hoàn thành 1 điều ý nghĩa cho ba

Giữa ồn ào tranh chấp tài sản, con gái cố NS Vũ Linh thông báo tin vui, cùng Bình Tinh và Vũ Luân hoàn thành 1 điều ý nghĩa cho ba

Kể từ ngày NSƯT Vũ Linh qua đời, những ồn ào xoay quanh chuyện phân chia tài sản nhận được sự quan tâm từ dư luận. Sau hơn 4 tháng, con gái của cố nghệ sĩ đã thông báo tin vui đến khán giả.

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Từ khóa:   cố NS Vũ Linh NS Vũ Linh Bình Tinh

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