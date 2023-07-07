Rò rỉ đoạn clip gia đình NSƯT Vũ Linh bàn chuyện chia tài sản, Hồng Nhung đòi cho con gái 'đồng sở hữu', Bình Tinh nói 1 câu gây sốc?

Câu chuyện tranh chấp tài sản của gia đình cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận dậy sóng nhiều ngày qua. Mới đây, trên khắp các diễn đàn mạng đang xôn xao thông tin về đoạn clip ghi lại buổi họp bàn phân chia tài sản gây chú ý.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3/2023 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Đến nay, đã hơn 3 tháng kể từ khi nam NS từ giã cõi tạm, nội bộ gia đình đã nảy sinh những mâu thuẫn. Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ thể hiện sự bức xúc khi nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết, không được tham gia. Trong các clip chia sẻ trên mạng xã hội, Hồng Loan luôn khẳng định, tiền phúng điếu sau đám tang cô cũng không nắm rõ. Sau khi NS Vũ Linh qua đời, ồn ào phân chia tài sản bắt đầu nổ ra Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của NSƯT Vũ Linh trên giấy tờ. Đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi nhất phải kể đến ồn ào phân chia gia sản đến mức đem nhau ra toà" của gia đình ông hoàng Hồ Quảng.

Giữa lúc dư luận đang xôn xao về chuyện tranh giành tài sản giữa các thành viên trong gia đình cố NS Vũ Linh, trên các trang MXH bất ngờ rò rỉ các đoạn clip được cho là ghi lại buổi họp bàn phân chia tài sản. Nhiều đoạn clip xôn xao về cảnh bàn chuyện chia tài sản Theo đó, trong clip các thành viên như: Cô 6 Hồng Nhung, chú 7 Tiểu Linh, Hồng Loan, Hồng Phượng... đều có mặt đông đủ. Tất cả lên tiếng bàn về chuyện tài sản của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" để lại. Đáng chú ý nhất NS Hồng Nhung và Tiểu Tinh đòi cho con gái của Hồng Nhung -tức Hồng Phượng đồng sở hữu tài sản, vì cho rằng thuở sinh thời, NS Vũ Linh rất yêu mến và nâng đỡ Hồng Phượng. Tuy nhiên, phía Bình Tinh - con gái nuôi nổi tiếng của cố NS đã nêu lên ý kiến vô cùng khách quan và thấu tình đạt lí.

Bình Tinh trong đám tang cha nuôi "Thực sự nếu nói ra tâm nguyện của con, con không bao giờ muốn phúng điếu hay xin ai một đồng nào cả. Tại vì cơ bản tài sản ba con để lại đâu phải là ít mặc dù nó không phải hiện hữu là hiện kim hay tiền bạc, nhưng nó vẫn là một khối tài sản, nên khi làm cái gì mọi người phải cân nhắc kĩ lưỡng mọi thứ để quyết định cái gì cho nó chín chắn nhất. Cô 6 và chú 7 cũng như mọi người trong gia đình hãy ngồi suy nghĩ lại một vấn đề là tại sao ba con lại không ghi di chúc. Khi ba con biết ba con bị ung thư thì cái ngày ba con ra đi không xa đâu. Cô chú nên ngồi nghĩ lại và xử lí sao cho có cái tình thương trong gia đình. Nếu ba con muốn chia cho cô 6, chú 7, cho Loan, cho Phượng thì ba làm dễ lắm. Trước đó, con cũng nói chứ không phải con không nói đâu", Lời được cho là của Bình Tinh. Mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng Tuy nhiên, hiện đoạn clip và ghi âm nói trên vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận tính đúng sai. Dù vậy, câu chuyện phân chia tài sản của gia đình cố NS Vũ Linh vẫn đang là tâm điểm được dư luận đem ra mổ xẻ, phân tích.

Giữa lúc Hồng Phượng 'gặp biến', bị khán giả 'tẩy chay', con gái cố NS Vũ Linh 'yên phận' mưu sinh kiếm tiền nuôi con, nhắn gửi 1 câu vô cùng xúc động Con gái cố NS Vũ Linh - Hồng Loan gần đây đã bắt đầu kinh doanh buôn bán. Cô livestream và bày biện khá nhiều túi đồ ăn vặt trong gian phòng ngủ thân quen của ba mình để bán hàng online kiếm thêm thu nhập lo trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học.

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