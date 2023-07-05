HOT: Cháu gái NSƯT Vũ Linh giãi bày 'oan khuất' sau ồn ào 'cắt hình', khẳng định bị 'vùi dập', nhắn nhủ Hồng Loan 'chưa rõ điều gì thì liên hệ'

Hậu trường 05/07/2023 15:47

Cháu của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Hồng Phượng chính thức lên tiếng về lùm xùm quanh game show có cô tham gia, phát sóng trên HTV7 mới đây.

Tối qua (4/7), trên fanpage của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đã đăng thư ngỏ đến khán giả sau sự việc nhiều người tẩy chay game show 100% có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Phượng tối 3/7. Đồng thời những hình ảnh liên quan đến Hồng Phượng trong gameshow này cũng :không cánh mà bay" khỏi fanpage HTV.

HOT: Cháu gái NSƯT Vũ Linh giãi bày 'oan khuất' sau ồn ào 'cắt hình', khẳng định bị 'vùi dập', nhắn nhủ Hồng Loan 'chưa rõ điều gì thì liên hệ' - Ảnh 1
Thư ngỏ của HTV sau ồn ào liên quan đến Hồng Phượng 

Được biết, nhiều khán giả đã nhắn tin yêu cầu đài HTV không phát sóng chương trình có sự góp mặt của Hồng Phượng. Đồng thời, một bộ phận người xem còn đánh giá "1 sao" cho kênh HTV vì để nghệ sĩ vướng lùm xùm xuất hiện trên truyền hình. 

Trước làn sóng chỉ trích của khán giả, cháu gái cố NS Vũ Linh đã chính thức lên tiếng giãi bày. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Hồng Phượng cho biết cô quay game show 100% với vai trò người chơi từ tháng 2/2023. Tức là trước khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời vào ngày 5/3 và không có chuyện cô bất chấp dư luận để có mặt trên sóng truyền hình.

HOT: Cháu gái NSƯT Vũ Linh giãi bày 'oan khuất' sau ồn ào 'cắt hình', khẳng định bị 'vùi dập', nhắn nhủ Hồng Loan 'chưa rõ điều gì thì liên hệ' - Ảnh 2
Hồng Phượng khẳng định chương trình đã được quay từ hồi tháng 2, không phải sau khi NS Vũ Linh mất

"Thật sự tôi rất buồn vì mọi việc ngày càng đi xa và không đáng phải bị như vậy. Việc khán giả phản ứng khi game show 100% được phát sóng làm ảnh hưởng đến đài, tôi rất ái ngại...

Bao nhiêu năm cố gắng trong nghệ thuật, tôi nhận được sự dìu dắt của cậu và bản thân tự nỗ lực nhưng sau sự mất mát lớn của gia đình (cậu mất) thì giờ tôi bị vùi dập.

Trong khi đó, tôi và mẹ (nghệ sĩ Hồng Nhung), khán giả và những người yêu thương cậu đã đứng ra lo chu toàn đám tang cho cậu với sự đồng ý của tất cả gia đình. Giờ sự việc trút lên tôi và mẹ", Hồng Phượng bày tỏ. 

HOT: Cháu gái NSƯT Vũ Linh giãi bày 'oan khuất' sau ồn ào 'cắt hình', khẳng định bị 'vùi dập', nhắn nhủ Hồng Loan 'chưa rõ điều gì thì liên hệ' - Ảnh 3
Hồng Phượng trong buổi họp báo hôm 16/6

Đáng chú ý, nói thêm về buổi họp báo nhằm công khai tiền phúng điếu vào hôm 16/6 còn nhiều điều lấp lửng, không rõ ràng, Hồng Phượng khẳng định có nhiều vấn đề là chuyện riêng tư của gia đình, không thể công bố trước bàn dân thiên hạ. Nữ nghệ sĩ nhắn nhủ đến Hồng Loan - con gái cố NS Vũ Linh: "Hồng Loan muốn thông tin cụ thể có thể liên lạc với tôi. Riêng phần tiền phúng điếu có mấy trăm người liệu họ có chấp thuận cho mình đưa tên lên không vì đây là điều riêng tư. Vì vậy, tôi không dám công khai tên trong danh sách".

HOT: Cháu gái NSƯT Vũ Linh giãi bày 'oan khuất' sau ồn ào 'cắt hình', khẳng định bị 'vùi dập', nhắn nhủ Hồng Loan 'chưa rõ điều gì thì liên hệ' - Ảnh 4
Hồng Phượng nhắn nhủ Hồng Loan liên hệ nếu có thắc mắc về tiền phúng điếu

Cô cũng cho rằng từ khi cậu mất (nghệ sĩ Vũ Linh) đã xảy ra nhiều điều tiếng cô không thể kiểm soát, gây ảnh hưởng đến bản thân, không thể hoạt động nghệ thuật được.

Hiện tại cô tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, khi nào mọi thứ ổn định và tinh thần thoải mái sẽ tiếp tục. Tuy nhiên cô sẽ hoạt động theo cách riêng không ảnh hưởng đến người khác.

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Hôm 3/7 vừa qua, Hồng Phượng đăng tải thông báo vợ chồng cô sẽ góp mặt trong chương trình 100% được phát trên kênh truyền hình HTV7. Tuy nhiên, điều này khiến cho bộ phận anti fan bức xúc, không hài lòng. Ngay lập tức phía HTV cũng đã có động thái gây chú ý.

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