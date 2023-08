Nửa đầu năm 2023, Showbiz Việt phủ màu buồn tang sự: Ca nương nhí để lại hoài bão còn dở dang, NSƯT Vũ Linh ra đi vẫn chưa hết thị phi

Nghệ sĩ Duy Sơn - cha của nghệ sĩ Võ Minh Lâm, đột ngột qua đời vì đột quỵ

Nghệ sĩ cải lương Duy Sơn bị đột quỵ và đột ngột qua đời vào tối 25/3/2023 tại nhà riêng ở TP Cần Thơ.

Xót xa hơn khi tại thời điểm đó, con trai ông - nghệ sĩ Võ Minh Lâm không thể nhìn mặt cha lần cuối. Nén nỗi đau mất cha, Võ Minh Lâm cố gắng ở lại TP.HCM thực hiện xong đêm diễn ngày 26/3 mới có thể về chịu tang cha.

NS Cải lương Duy Sơn

Nghệ sĩ Duy Sơn sinh năm 1960 là kép hát khá nổi tiếng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ ảnh hưởng từ cha mà ngôi sao trẻ Võ Minh Lâm sớm làm quen và trưởng thành trên sân khấu cải lương.

Sau này, do cải lương xuống dốc, nghệ sĩ Duy Sơn quyết định giải nghệ nhưng ông vẫn truyền tinh thần của nghệ thuật cải lương cho con trai mình.

Chia sẻ về người cha kính yêu, Võ Minh Lâm xúc động: "Cha tôi là người thầy đầu tiên dạy tôi ca, dạy tôi diễn. Ông luôn động viên tinh thần yêu nghề cho tôi, dạy tôi những bài học đáng quý trong nghề và nhất là phải luôn giữ tinh thần tôn sư trọng đạo. Tôi đã dự tính làm nhiều MV cho cha, nào ngờ chưa kịp thực hiện thì cha lại ra đi”.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm thương nhớ cha khôn nguôi, xót xa khi không thể nhìn cha lần cuối

NSƯT Vũ Linh từ giã cõi tạm, gia đình sóng gió vì tài sản

Ngày 5/3, NSƯT Vũ Linh qua đời vì bạo bệnh. Trong những năm qua, nam nghệ sĩ mắc bệnh đường ruột, cột sống.

Sự ra đi của ông hoàng Hồ Quảng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Vũ Linh thuộc Thế hệ vàng của sân khấu cải lương Việt Nam. Ông tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình nghèo khó, việc học hành dang dở. Năm 13 tuổi, ông theo học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Năm 1972, ông tham gia đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ, lưu diễn các tỉnh. Một thời gian sau, ông về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng, được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử. Sau này, ông còn thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tòng để hoàn thiện thêm về nghệ thuật ca diễn tuồng cổ.

Ông hoàng Hồ Quảng ra đi ở tuổi 65

Năm 1981, ông trở về thành phố, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long. Đến năm 1988, ông cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Từ đây, Vũ Linh thực sự bước lên đài vinh quang sau hơn 15 năm bôn ba đoàn tỉnh.

Đáng tiếc, sau khi ông hoàng Hồ Quãng từ giã cõi tạm, những sóng gió xung quanh gia đình ông khiến khán giả không khỏi bất bình. Ồn ào nổ ra gay gắt đến mức những người thân đưa nhau ra tòa.

Thị phi liên tục bủa vây gia đình từ sau sự ra đi của NS Vũ Linh

Cụ thể, ngày 7/6, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Theo thông tin từ toà, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh). Những người có quyền lợi liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai Vũ Linh).

Theo đơn kiện, bà Nhung đề nghị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Trong đơn kiện, bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên nói trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài ra, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung cũng yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại tang lễ của NS Vũ Linh

Đến nay, những lùm xùm phân chia gia sản vẫn chưa được giải quyết. Nghệ sĩ trong giới và khán giả yêu mến NS Vũ Linh không tránh khỏi bức xúc khi ồn ào, tai tiếng liên tục bủa vây dù nam nghệ sĩ đã ra đi.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh - Ca nương Tú Thanh qua đời vì tai nạn giao thông, dừng ước mơ ở tuổi 15

3 ngày vừa qua, làng giải trí tiếp tục đón tin tang sự khi ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam - Tú Thanh qua đời sau va chạm giao thông thảm khốc ở Hải Phòng.

Ca nương nhí Tú Thanh

Nhiều người không nén nổi xót xa khi em ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi bố mẹ em không thể về nhìn mặt con lần cuối, chị gái lại đang điều trị trong bệnh viện, chưa hay tin em gái nhỏ qua đời.

Tang lễ được ông bà, người thân đứng ra tổ chức. Trước những hình ảnh về tang sự của Tú Thanh, dư luận không tránh được xúc động khi "người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh", ông bà đưa cháu về cõi vĩnh hằng, gác lại bao mơ ước, hoài bão ở tuổi 15.

Sự ra đi của tài năng nhí khiến khán giả vô cùng xót xa

Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ. Với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm, chầu văn... cô bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.

Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí…