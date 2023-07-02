Thấy gì từ 'sóng gió gia tộc’ của gia đình ông hoàng Hồ Quảng: Giới mộ điệu xót xa 'hãy để cố NSƯT Vũ Linh được yên nghỉ'

Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của NSƯT Vũ Linh trên giấy tờ. Đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi nhất phải kể đến ồn ào phân chia gia sản đến mức đem nhau ra toà" của gia đình ông hoàng Hồ Quảng.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3/2023 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Trong 3 tháng kể từ khi nam NS từ giã cõi tạm, nội bộ gia đình đã nảy sinh những mâu thuẫn. Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ thể hiện sự bức xúc khi nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết, không được tham gia. Trong các clip chia sẻ trên mạng xã hội, Hồng Loan luôn khẳng định, tiền phúng điếu sau đám tang cô cũng không nắm rõ.

Theo đơn kiện, bà Nhung đề nghị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Cụ thể, ngày 7/6, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Theo thông tin từ toà, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh). Những người có quyền lợi liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai Vũ Linh).

Trong đơn kiện, bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên nói trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài ra, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung cũng yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

Xoay quanh vấn đề kiện tụng này, từ phía dư luận những ý kiến trái chiều được nổ ra thành những tranh luận gay gắt trên các trang mạng xã hội cũng như bên ngoài cộng đồng, khiến cho hình ảnh của cố NS Vũ Linh bị ảnh hưởng rất lớn. Điều này khiến cho giới mộ điệu, đặc biệt là những nghệ sĩ thân thiết với ông thuở sinh thời vô cùng bức xúc.

Tuy nhiên, vì tránh dư luận bàn tán, vô tình bị kéo về phe Hồng Loan hoặc Hồng Phượng, nên nhiều người hạn chế lên tiếng.

Nói về vấn đề này, NSƯT Kim Tử Long cho rằng "sóng giá gia tộc" xoay quanh việc chia chác tài sản đã vô tình phá hủy hết tất cả di nguyện của NSƯT Vũ Linh mà khi sinh thời ông tối kỵ để thiên hạ bàn tán về cuộc sống đời thường quá sâu. "Anh ấy là người ít chịu xuất hiện trước công chúng để nói về chuyện riêng tư, nhất là chuyện sẽ chia gia tài, dành phần của cải lại cho ai. Nhất là kêu gọi từ thiện để giúp đỡ anh ấy" – NSƯT Kim Tử Long chia sẻ.

NS Kim Tử Long bức xúc khi người đồng nghiệp đã ra đi nhưng ồn ào vẫn bủa vây

Hình ảnh đẹp mà ông hoàng Hồ Quảng nâng niu, gìn giữ bị xóa tan trong cơn địa chấn mà quyền lợi, đồng tiền đang dẫn lối. Đồng quan điểm với Kim Tử Long, NSƯT Lê Thiện đau lòng nói: "Hãy dừng lại đi, hãy nghĩ về những cống hiến cao quý của Vũ Linh dành cho sân khấu mà dẹp bỏ cái tôi đang bị chi phối bởi nhà, đất, bởi sự hơn thua trong từng câu nói" – bà khóc khi cho rằng mỗi ngày mở YouTube lại thấy biết bao câu chuyện mổ xẻ, khai thác chung quanh gia tài của cố nghệ sĩ.

NSƯT Lê Thiện

"Trong khi gia tài lớn nhất mà Vũ Linh để lại cho đời chính là tài năng, sự thể hiện tinh tế trong nghệ thuật ca diễn trên sân khấu cải lương, mà có thể nói 60 năm nữa sàn diễn vẫn chưa tìm được người xứng tầm thay thế" – NSƯT Lê Thiện xúc động.

Tranh chấp gia sản ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Vấn đề “sóng gió gia tộc” đang diễn ra trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh chắc chắn sẽ còn lâu nữa mới được ngã ngũ. Kể cả khi vấn đề được giải quyết thì có lẽ sự việc đã là ly nước đổ đi không lấy lại được. Mối quan hệ của những người trong cuộc sẽ không thể nào trở lại như trước khi nổ ra tranh chấp.