Người thầy duy nhất bắt cố NS Vũ Linh quỳ trên vỏ sầu riêng, nay tới viếng mộ học trò 'lần cuối', nghẹn ngào khấn một câu cực thấm

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã làm truyền đoạn clip về NSƯT Diệu Hiền nhờ người đưa ra mộ thăm cố NSƯT Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ không giấu xúc động mà bật khóc nức nở.

Đáng chú ý, dù tuổi đã cao, song bà vẫn theo dõi về thông tin gia đình của người em mà mình yêu thương và cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho những người thân của em mình.

Nữ nghệ sĩ kính cẩn thắp hương và vuốt di ảnh người học trò yêu quý khiến ai nấy xúc động. Vì tuổi cao sức yếu, bà khó có thể tự đi lại được. Nói trong nghẹn ngào, NS Diệu Hiền thổ lộ có lẽ đây là lần cuối ra thăm cố NS Vũ Linh.

Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào xoa di ảnh cậu học trò ngày nào

"Không biết khi nào chị Hiền mươi được ra đây thăm em nữa. Nay chị già lắm rồi Linh ơi. Ráng nghe kinh nha Linh ơi, ráng nha cưng. Ráng phù hộ cho gia đình êm ấm vui vẻ chứ chị Hiền nghe lùm xùm lắm. Em nằm cũng không yên, chị Hiền biết nhưng không sắp xếp gì được cho em hết. Em ráng sắp xếp cho tất cả mọi người đều vui vẻ nha Linh", nữ nghệ sĩ mong người hậu bối quá cố phù hộ cho gia đình được êm xuôi.

Thuở sinh thời, NS Vũ Linh được NSƯT dìu dắt từ những ngày mới chập chững đi hát. Từng chia sẻ về người học trò mà bà cưng quý, NSƯT Diệu Hiền nghẹn ngào: “Nó tên Võ Văn Ngoan nhưng không ngoan gì cả. Tôi có nhiều học trò nhưng chỉ có nó là học trò nam. Nó theo tôi từ thời còn ở gánh hát Kim Chưởng. Gánh hát dọn đến đâu là tôi đều bị mắng vốn về nó do tật lí lắc, phá phách”.

Thuở sinh thời, Vũ Linh là người học trò nam duy nhất của NS Diệu Hiền

Bà thương Vũ Linh hơn cả em ruột của mình. Bởi tình thương đó quá lớn nên bà sẵn sàng bao dung cho sự ương ngạnh và dọc ngang không sợ trời, không sợ đất của cậu học trò. NSƯT Diệu Hiền nhớ lại, một lần Vũ Linh đánh con của một quan lớn vì bị người này mắng: “Lũ tụi bây là phường xướng ca vô loại”. Sau khi xin lỗi người ta thay cho Vũ Linh bởi tính ngang ngạnh đâu thèm cúi đầu trước ai, bà bắt Vũ Linh quỳ gối trên vỏ sầu riêng và răn dạy cách cư xử ở đời đến tàn cây nhang mới cho đứng lên. Cũng chính bà là người phát hiện ra tài năng và hỗ trợ để Vũ Linh có được thành công như bây giờ.

Nữ nghệ sĩ thương học trò như em út trong gia đình

Được biết, thời gian vừa qua, gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh vướng ồn ào kiện tụng khi chính những người thân trong gia đình mâu thuẫn với nhau vì tài sản.

Cụ thể, sau gần 4 tháng kể từ ngày NSƯT Vũ Linh từ giã cõi tạm, gia đình liên tục xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ liên quan trực tiếp đến việc phân chia gia sản.

Ồn ào phân chia tài sản giữa những người trong gia đình ông hoàng Hồ Quảng đang thu hút sự quan tâm của dư luận

Theo đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận này cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc kiện tụng tranh giành gia sản của những người thân trong gia đình "ông hoàng Hồ Quảng" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và vẫn là tâm điểm được dư luận quan tâm, chú ý.