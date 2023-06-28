Con nuôi cố NS Vũ Linh hé lộ thời hoàng kim gây sốc: Kiếm cả trăm cây vàng trong 2-3 tháng, tài sản nhiều đến mức 'không biết làm gì'

Theo đó, anh cho biết từng được trả khoảng hai cây vàng mỗi tối còn cha nuôi anh, cố nghệ sĩ Vũ Linh, nhận cát-xê hơn ba cây vàng.

Chiều 27/6, NSƯT Vũ Luân gặp gỡ truyền thông chia sẻ về dự án show cải lương Mão Đoan Tinh giáng thế (Chung Vô Diệm). Tại đây, bên cạnh việc chia sẻ về những ồn ào xoay quanh sự ra đi của cha nuôi - NS Vũ Linh, Vũ Luân cũng lần đầu trải lòng về thời hoàng kim của cải lương.

Được biết, người thân Vũ Luân đều có nhà riêng, kể cả con gái nuôi của anh. Về phần mình, anh nắm nhiều bất động sản , cơ sở kinh doanh riêng và tiền tiết kiệm để phòng tuổi già.

Sau mỗi chuyến diễn tỉnh, anh mang về một túi vải chứa cả trăm cây vàng. Vàng nhiều mà không biết làm gì, anh nghĩ đến việc mua cho hai người anh trai, một người chị gái và cô em gái mỗi người một căn nhà. Theo nghệ sĩ, thời đó, mỗi ngôi nhà có giá 70-100 cây vàng.

Tuy nhiên, hiện nay, Vũ Luân cho rằng khán giả đã không còn chuộng cải lương như trước nhưng một bộ phận người hâm mộ vẫn sẵn sàng "phủ kín rạp" mỗi lần anh ra vở. Minh chứng là đêm diễn gần đây nhất, anh cùng Ngọc Huyền giới thiệu tuồng cổ Dương Quý Phi năm 2019, "Vé bán hết rất nhanh chứng tỏ khán giả vẫn yêu cải lương", Vũ Luân chia sẻ.

Nam nghệ sĩ có nhiều nét giống với cố NS Vũ Linh

Vũ Luân sinh năm 1972 là học trò nghệ sĩ Bạch Long. Anh được thầy tập cho rồi thành kép chính, bởi vậy con đường vào nghề của Vũ Luân dường như không phải trải qua khó khăn gì.

Vừa bước chân vào nghề, Vũ Luân đã trở thành hiện tượng vì quá giống Ông Hoàng cải lương Hồ Quảng - NSƯT Vũ Linh cả về ngoại hình cũng như giọng hát. Cùng với sự dìu dắt của nghệ sĩ Bạch Long, Vũ Luân sớm toả sáng và trở thành cái tên bán vé của giới mộ điệu cải lương.

Tuy sự nghiệp rực rỡ như thế nhưng Vũ Luân đến giờ vẫn lẻ bóng một mình. Nam nghệ sĩ cũng từng trải qua vài mối tình nhưng đều không trọn vẹn.

Vũ Luân từng là hình mâu lý tưởng của nhiều cô gái 7X, 8X thời bấy giờ

Hồi chưa đi hát, Vũ Luân quen một cô gái nhưng khi vào nghề, anh thấy mình yêu nghề hơn nên tạm biệt tình yêu trai gái để dành trọn cho đam mê nghệ thuật.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ chỉ dành tình yêu cho 1 người, cũng là bạn diễn ăn ý với anh trên sân khấu cải lương. Đến tận bây giờ, nhiều khán giả vẫn nhầm tưởng đó là nghệ sĩ Tâm Tâm bởi cô từng lên báo chia sẻ về chuyện tình lãng mạn của mình với Vũ Luân nhưng anh thì khẳng định, người anh thương là một người khác.