Hé lộ hình ảnh căn nhà của cố NSƯT Vũ Linh: Bề thế, khang trang, là 'nguồn cơn' khiến người trong nhà 'đấu đá'

Hậu trường 20/06/2023 15:36

Ngôi nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh được xây dựng từ năm 1998. Thời điểm đó kiến trúc không hiện đại như bây giờ nhưng đã rất kiên cố và nổi bật.

Sau khi NS Vũ Linh qua đời, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình bùng nổ khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Cụ thể, đầu tháng 6, nghệ sĩ Hồng Nhung (em nghệ sĩ Vũ Linh) và Hồng Loan (con gái nghệ sĩ) nổ ra kiện tụng tranh chấp tài sản.

Hé lộ hình ảnh căn nhà của cố NSƯT Vũ Linh: Bề thế, khang trang, là 'nguồn cơn' khiến người trong nhà 'đấu đá' - Ảnh 1
Ồn ào phân chia gia sản của gia đình NS Vũ Linh khiến cư dân mạng xôn xao 

Sau 100 ngày mất của NS Vũ Linh, trong buổi gặp gỡ truyền thông, ca sĩ Hồng Phượng - con nghệ sĩ Hồng Nhung, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện, khẳng định mâu thuẫn gia đình đến mức "không thể ngồi lại nói chuyện" nên không có cơ hội hòa giải.

Theo đơn TAND quận Phú Nhuận thụ lý, bà Hồng Nhung đề nghị hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do Hồng Loan lập đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh, bao gồm nhà mặt tiền đường Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận). Bà Hồng Nhung cũng đề nghị được chia thừa kế hai thửa đất ở Thủ Đức cho bà và em trai.

Hé lộ hình ảnh căn nhà của cố NSƯT Vũ Linh: Bề thế, khang trang, là 'nguồn cơn' khiến người trong nhà 'đấu đá' - Ảnh 2
Hồng Phượng - cháu gái cố NS Vũ Linh

Được biết, căn nhà trong ồn ào kiện tụng giữa những thành viên trong gia đình NS Vũ Linh được xây dựng từ những năm 1998. Tại thời điểm đó, có được cơ ngơi hoành tráng như nam nghệ sĩ là một điều đáng mơ ước của nhiều người.

Hé lộ hình ảnh căn nhà của cố NSƯT Vũ Linh: Bề thế, khang trang, là 'nguồn cơn' khiến người trong nhà 'đấu đá' - Ảnh 3
 Mặt tiền căn nhà của cố NS Vũ Linh 

Căn nhà tương đối rộng rãi, thoáng đáng. Dù được thiết kế tối giản, song rất kiên cố và bề thế. Tại phòng khách treo nhiều ảnh của nghệ sĩ lúc còn ở đỉnh cao nghệ thuật. Ngoài ra, không gian phòng bếp cũng được bố trí diện tích lớn - là nơi tụ họp của cả gia đình.

Hé lộ hình ảnh căn nhà của cố NSƯT Vũ Linh: Bề thế, khang trang, là 'nguồn cơn' khiến người trong nhà 'đấu đá' - Ảnh 4
Phòng khách và phòng bếp được bố trí đơn giản nhưng ấm cúng 

Thuở sinh thời, NS Vũ Linh là người sống giản dị và gần gũi với thiên nhiên nên sân thượng trồng rất nhiều loại cây, giúp nam NS được thư thái trong tâm hồn, tìm thấy sự bình yên sau nhiều năm tháng cống hiến cho nghệ thuật. Ngoài ra, tại khu vực này còn được bố trí nhiều loại rau, phục vụ cho bữa cơm hàng ngày.

Hé lộ hình ảnh căn nhà của cố NSƯT Vũ Linh: Bề thế, khang trang, là 'nguồn cơn' khiến người trong nhà 'đấu đá' - Ảnh 5
 Không gian sân thượng với nhiều cây xanh

Tại thời điểm tân gia vào năm 1998, cơ ngơi của ông hoàng cải lương được cho là vô cùng hoành tráng. Bữa tiệc được tổ chức rất lớn với vô số quan khách và các nghệ sĩ đình đám thời đó tham dự.

Quay trở lại với ồn ào kiện tụng của Hồng Loan và bà Hồng Nhung, trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, nói về việc yêu cầu mẹ con Hồng Phượng rời nhà, con gái cố NS Vũ Linh cho biết, bản thân cô không muốn dính dáng đến kiện tụng. Tuy nhiên, do nghệ sĩ Hồng Nhung khởi kiện, nên cô sẵn sàng hầu tòa để lấy lại sự minh bạch. Cô cũng ủy quyền cho luật sư để giải quyết mọi việc.

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Từ khóa:   Vũ Linh cố NS Vũ Linh Hồng Loan Hồng Phượng

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