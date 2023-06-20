Hoa hậu Phương Lê đến tận nhà thắp hương cho NS Vũ Linh, còn tiết lộ con người thật của Hồng Loan sau khi gặp gỡ

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, hoa hậu Phương Lê còn chia sẻ việc đến tận nhà riêng của cố NSƯT Vũ Linh để thắp hương và gặp gỡ con gái của ông là Hồng Loan

Những ngày qua, ồn ào tranh chấp tài sản của gia đình cố NS Vũ Linh vẫn chưa hạ nhiệt. Hiện tại, đa số cư dân mạng đều đứng về phía con gái cố nghệ sĩ. Là một trong những người thường lên tiếng những vấn đề của xã hội thì lần này hoa hậu Phương Lê cũng không ngoại lệ. Cô thẳng thắn chỉ trích em ruột và cháu ruột cố NS Vũ Linh và bênh vực Hồng Loan. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, hoa hậu Phương Lê còn chia sẻ việc đến tận nhà riêng của cố NSƯT Vũ Linh để thắp hương và gặp gỡ con gái của ông là Hồng Loan. Sau buổi gặp gỡ, nàng hậu cho biết có ấn tượng vô cùng tốt đẹp với con gái của "ông hoàng cải lương Hồ quảng".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, hoa hậu Phương Lê còn chia sẻ việc đến tận nhà riêng của cố NSƯT Vũ Linh để thắp hương và gặp gỡ con gái của ông là Hồng Loan Phương Lê khẳng định phục Vũ Linh vì dạy con quá giỏi: "Điều tôi cảm thấy rất nể ở đây là chú dạy Hồng Loan như thế nào cho dù sự việc xảy ra nhưng người đó có như thế nào với Hồng Loan đi nữa nhưng lúc cô ấy gặp tôi không nói về những người đó, không có nói oan ức của mình. Một đứa phụ nữ rất tử tế, nhà cửa rất sạch sẽ, mát mẻ, trên bàn thờ nhang khói nghi ngút, những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn". Sau buổi gặp gỡ, nàng hậu cho biết có ấn tượng vô cùng tốt đẹp với con gái của "ông hoàng cải lương Hồ quảng" Không chỉ thế, cô còn lên tiếng giải đáp thay cho Hồng Loan khi bị hỏi vì sao không giữ tiền phúng điếu của cha mình: "Theo tôi biết là không phải Hồng Loan đồng ý mà mọi người sắp xếp và bắt con nhỏ làm theo. Mọi người xem lại clip đám tang cũng như các clip khác, mọi người cũng đủ cảm nhận được và thấy được là Hồng Loan chỉ ngồi một góc, không có một cái quyền gì hết. Người ta mang thùng tiền đó vào rồi đếm và bảo người ta giữ. Đó là cô và đứa em lanh lợi của mình đòi giữ thì mình phải chịu đựng thôi chứ. Nếu như người ta biết điều thì đã nói: "Con ơi, đám tang này của cha con nè, tiền phúng điếu được bao nhiêu đây nè. Thôi con giữ để lo liệu nhiều thứ sau này".

Ngoài ra, Phương Lê cũng khẳng định rằng, mình sẽ kề vai sát cánh cùng Hồng Loan bất cứ khi nào đàn em cần. Điều này cho thấy con gái Vũ Linh đã có thêm một sự hậu thuẫn nữa và không hề nhỏ tẹo nào. Không chỉ Phương Lê, trước đó, NS Vũ Luân - con nuôi của Vũ Linh cũng lên tiếng hứa sẽ bảo vệ Hồng Loan và danh dự của ba nuôi trong cuộc chiến gia tộc này. Trước đó, tại buổi gặp gỡ báo chí vào sáng 18/6/2023, Hồng Loan đã lên tiếng về việc thu chi trong đám tang mà Hồng Phượng công khai trước đó. Cụ thể, con gái Vũ Linh cho biết không được hỏi ý kiến, chỉ báo đã chi sau khi xong việc. Do đó, cô yêu cầu công khai cụ thể các hóa đơn đã chi và tiền quyên góp xây mộ của khán giả. Về vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan cho biết đây là điều Hồng Loan không mong muốn. Trong vụ kiện này, Hồng Loan là người bị kiện, còn nguyên đơn là bà Hồng Nhung. Sau tất cả, Hồng Loan cảm thấy buồn, có lỗi với ba mình vì cả đời nghệ sĩ Vũ Linh xây dựng tên tuổi, danh tiếng nhưng khi ông mất đi, người nhà lại gây tiếng xấu Sau tất cả, Hồng Loan cảm thấy buồn, có lỗi với ba mình vì cả đời nghệ sĩ Vũ Linh xây dựng tên tuổi, danh tiếng nhưng khi ông mất đi, người nhà lại gây tiếng xấu, ảnh hưởng hình ảnh của ông. "Bây giờ tôi mong muốn mọi chuyện được kết thúc êm ấm, để ba được yên nghỉ. Tôi sẽ buôn bán nhỏ tại nhà để lo cuộc sống cá nhân và tiện lo hương khói cho ba và ông bà tổ tiên" - Hồng Loan nói.

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