Vũ Luân phản pháo lời giải thích của Hồng Phượng: 'Nghe xong Luân mắc cười... bởi ai cũng hiểu hết nhưng chỉ một người không hiểu'

Hậu trường 19/06/2023 09:36

Sau lời giải thích của Hồng Phượng, mới đây nhất, phía NSƯT Vũ Luân đã lên tiếng đáp trả cực gắt.

Thời gian gần đây, dư luận không ngừng bàn tán xôn xao trước những ồn ào xoay quanh chuyện tranh chấp tài sản giữa các thành viên trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh. Nguồn cơn ồn ào gia đình xuất phát từ việc Vũ Luân lên tiếng đính chính không liên quan đến chỉ trích 'ăn tiền trên xác bố nuôi' khi mời đội ngũ truyền thông đến livestream đám tang cố nghệ sĩ. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết Hồng Phượng là người kí kết hợp đồng truyền thông và anh lẫn Hồng Loan đều không hề hay biết.

Vũ Luân phản pháo lời giải thích của Hồng Phượng: 'Nghe xong Luân mắc cười... bởi ai cũng hiểu hết nhưng chỉ một người không hiểu' - Ảnh 1
Nguồn cơn ồn ào gia đình xuất phát từ việc Vũ Luân lên tiếng đính chính không liên quan đến chỉ trích 'ăn tiền trên xác bố nuôi' khi mời đội ngũ truyền thông đến livestream đám tang cố nghệ sĩ

Chiều ngày 16/6 vừa qua, tại buổi gặp gỡ báo chí, Hồng Phượng đã lên tiếng làm rõ về việc hợp đồng với BH Media, cô cho biết đó là cách bảo vệ truyền thông cho đám tang của cậu ruột. Nữ ca sĩ nói ban đầu, cô không có ý định nên từ chối ký kết. Tuy nhiên sau khi được thuyết phục, cháu gái Vũ Linh quyết định hỏi ý Bình Tinh.

"Tôi biết chị Bình Tinh biết về YouTube và chị Nga cũng hiểu và rõ hơn. Tôi không nghĩ khi tôi ký kết khiến Loan bức xúc. Tôi chỉ nghĩ bảo vệ hình ảnh trong đám tang và có thêm doanh thu để tiếp tục lo cho cậu" - cô nói.

Hồng Phượng phủ nhận chuyện ký hợp đồng để "ăn trên xác cậu ruột". Cô tâm sự bản thân tổn thương khi nhận thông tin này. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không đăng tải điều gì gây bất lợi cho gia đình, cho hương linh của cậu Vũ Linh". Cô nói thêm, bản thân luôn ý thức việc giữ gìn hình ảnh của giọng ca Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, không như những thông tin đăng tải.

Hồng Phượng nói vì có nhiều lùm xùm nên cô tạm ngừng nhận tiền doanh thu từ hợp đồng với BH Media. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ ngồi lại để xem có nên kết thúc với hợp đồng hay không.

Vũ Luân phản pháo lời giải thích của Hồng Phượng: 'Nghe xong Luân mắc cười... bởi ai cũng hiểu hết nhưng chỉ một người không hiểu' - Ảnh 2
Hồng Phượng phủ nhận chuyện ký hợp đồng để "ăn trên xác cậu ruột". Cô tâm sự bản thân tổn thương khi nhận thông tin này

Sau lời giải thích của Hồng Phượng, mới đây nhất, phía NSƯT Vũ Luân đã lên tiếng đáp trả cực gắt. Cụ thể NSƯT Vũ Luân cho biết đã xem hết những chia sẻ của Hồng Phượng và cảm thấy buồn cười.

"Sau khi Luân nghe clip của Phượng, nghe xong cho đến khi kết thúc vấn đề thì thật sự Luân mắc cười. Mắc cười là bởi ai cũng hiểu hết nhưng chỉ một người không hiểu, không hiểu hay là cố tình không hiểu... Thường những người làm sai hay bưng bít cho câu chuyện của họ, tìm cách che đậy cho sự sai trái của họ. Cho đến bây giờ Phượng vẫn không biết mình sai..." - NSƯT Vũ Luân chia sẻ trên livestream. 

Vũ Luân phản pháo lời giải thích của Hồng Phượng: 'Nghe xong Luân mắc cười... bởi ai cũng hiểu hết nhưng chỉ một người không hiểu' - Ảnh 3
Sau lời giải thích của Hồng Phượng, mới đây nhất, phía NSƯT Vũ Luân đã lên tiếng đáp trả cực gắt

Không chỉ vậy, người được Hồng Phượng nhắc tên về việc đã hỏi ý trước khi liên kết với một công ty truyền thông khai thác hình ảnh tang lễ của cố NSƯT Vũ Linh là nghệ sĩ Bình Tinh cũng đã lên tiếng bức xúc.

Trao đổi với báo Người Lao động, Bình Tinh bộc bạch: "Hoàn toàn tôi không biết vụ việc gì khi trong thời gian tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, cha nuôi của tôi, Hồng Phượng đã ký hợp đồng rồi mới nói với tôi, chứ hoàn toàn không có ý kiến gì của tôi về vấn đề này. Bởi, đó là thời khắc tôi đau buồn trước sự ra đi của cha mình, các việc khác tôi không quan tâm. Mà trên thực tế nếu gọi là trao đổi với tôi sau khi đã ký hợp đồng, thì tôi có không đồng ý cũng chẳng thay đổi được gì. Bây giờ Hồng Phượng lôi tôi vào cuộc đã khiến tôi rất sốc. Vì nhiều ngày qua trước dư luận dậy sóng chung quanh chuyện tranh chấp gia tài của ba tôi, tôi không lên tiếng. Có cả những lời ác ý cho rằng tôi toàn quyền nắm giữ gia sản đó, thật là đau lòng".

Vũ Luân phản pháo lời giải thích của Hồng Phượng: 'Nghe xong Luân mắc cười... bởi ai cũng hiểu hết nhưng chỉ một người không hiểu' - Ảnh 4
nghệ sĩ Bình Tinh cũng đã lên tiếng bức xúc khi bị Hồng Phượng réo tên vào ồn ào kí kết hợp đồng truyền thông

Hiện chia sẻ từ phía 2 người con nuôi của NS Vũ Linh là Vũ Luân và Bình Tinh đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra ủng hộ việc Vũ Luân lên tiếng bảo vệ Hồng Loan và danh tiếng của ba nuôi Vũ Linh trước ồn ào của gia đình. Hồng Phượng dù đã lên tiếng giải thích nhưng vẫn không nhận được lời cảm thông của mọi người, thay vào đó là những lời mỉa mai, chỉ trích.

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