Phản ứng của con gái Vũ Linh sau khi bị Hồng Phượng tố 'cạn tàu ráo máng', netizen ủng hộ: 'Phải chơi tới bến'!

Cô tâm sự cảm thấy stress vì bị huỷ nhiều show. Cô cũng không dám nhận lời đi diễn vì lo sợ sẽ bị tấn công bởi những người quá khích. Đặc biệt, tại buổi gặp gỡ này, Hồng Phượng còn gây chú ý bởi bảng công khai tiền phúng điếu, thu chi trong đám tang của NSƯT Vũ Linh. Hồng Phượng nghẹn ngào tâm sự cô cảm thấy đau lòng khi phải ngồi đây minh bạch từng số tiền. Cô cho biết, tổng số tiền thu là hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, tiền phúng điếu là hơn 576 triệu đồng, tiền nhận sau đám tang (trước 49 ngày) là 149 triệu 740 nghìn đồng và tiền nhận xây mộ là 277 triệu 400 nghìn đồng.

Chiều 16/6, Hồng Phượng - cháu gái NSƯT Vũ Linh bất ngờ tổ chức buổi gặp mặt truyền thông để giãi bày tất cả mọi lùm xùm của gia đình trong thời gian vừa qua. Xuất hiện tại buổi gặp mặt truyền thông, Hồng Phượng đi cùng hai người bạn và một luật sư. Nữ ca sĩ tâm sự những lùm xùm vừa qua gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống lẫn sự nghiệp của cô.

"Tôi khẳng định tất cả tiền được chi tiêu bao nhiêu, mọi người đều biết hết. Trong ngày thất thứ 3 của cậu, mọi người trong gia đình quyết định vào phòng để mở tủ cậu kiểm tra. Chúng tôi tìm được một hộp đựng, trong đó có 4100 đô la. Số tiền này tất cả mọi người đều thấy. Sau đó có một nghệ sĩ gửi thêm 100 đô nên cộng thành 4200 đô la. Số tiền này được dồn vào tiền phúng điếu để lo cho cậu sau này" - cô nói.

Trong đó, số tiền chi trong đám tang là 610 triệu 950 nghìn đồng. Số tiền chi sau đám tang (trước 49 ngày) là 81 triệu 950 nghìn đồng và chi phí xây mộ là 325 triệu đồng. Cháu gái Vũ Linh khẳng định mọi thu chi trong đám tang đều được cô thông báo với cả gia đình và Hồng Loan trước đó.

Hồng Phượng công khai số tiền thu chi trong đám tang của cậu 5 Vũ Linh - VTC news

Hồng Phượng cho biết, không đưa Hồng Loan giữ số tiền này vì thời điểm đó cô vẫn ở nhà chồng. Chính Hồng Loan cũng thống nhất cho mẹ Hồng Phượng giữ số tiền này vì còn phải chi tiêu nhiều khoản. Trước đây mọi việc trong nhà đều do NSƯT Vũ Linh quyết định vì là người lớn nhất trong gia đình. Vì vậy khi ông mất, mẹ cô là người lo cũng là điều hợp lý. Trong đám tang, cả gia đình cũng thống nhất để mẹ cô quyết định tất cả.

"Việc trong tủ có 13.000 USD là do Loan nói, tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Việc Loan lấy tiền ra sửa xe, lo chi phí tôi cũng không biết. Nếu Loan không nói, tôi và gia đình không biết có 13.000 USD. Tôi vẫn nhớ có một lần mẹ tôi đưa cho Hồng Loan xem cuốn sổ thu chi. Tuy nhiên lúc đó chính Loan là người có xem và nói rằng 'không có hiểu gì hết'. Tôi nghĩ do không hiểu nên Loan mới nói là không biết" - cô khẳng định.

Ngoài ra, Hồng Phượng cũng bác bỏ tin đồn mới mua xe sang 800 triệu đồng như nhiều thông tin đang lan truyền.

Hình ảnh cả gia đình ngồi kiểm tiền phúng điếu

Tuy nhiên, sau buổi họp báo, mới đây, phía Hồng Loan đã có động thái ẩn ý đáp trả Hồng Phượng trên mạng xã hội. Cụ thể, con gái Vũ Linh viết: "Sao kê rõ là được, chuyện khác không cần thiết". Có vẻ như, Hồng Loan vẫn không đồng tình về bảng thống kê thu chi có phần "hời hợt" của Hồng Phượng mà cô muốn phải chi tiết rõ từng khoản, từng người đã quyên góp. Suốt thời gian nổ ra ồn ào tranh chấp của gia đình, Hồng Loan luôn giữ thái độ kiên quyết việc sao kê để trả lại tiền quyên góp cho bà con bởi cô không muốn ba nằm xuống lại phải mắc nợ ai.

Suốt thời gian nổ ra ồn ào tranh chấp của gia đình, Hồng Loan luôn giữ thái độ kiên quyết việc sao kê để trả lại tiền quyên góp cho bà con bởi cô không muốn ba nằm xuống lại phải mắc nợ ai

Động thái này của Hồng Loan tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Trước đó, sát ngày lễ cúng 100 ngày của NS Vũ Linh, khi Hồng Loan vắng nhà, đã có hai người hâm mộ đến viếng ba cô, đồng thời còn gửi phong bao lì xì với lời nhắn hỗ trợ tiền nhang khói cho nghệ sĩ Vũ Linh. Ngay sau đó, Hồng Loan đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai người hâm mộ, đồng thời tuyên bố cô chỉ nhận tình cảm và từ chối nhận tiền. Hiện tại, cô đã gửi lại số tiền 2 triệu đồng cho hai người đến viếng cố nghệ sĩ.

Phía Hồng Loan có động thái đáp trả sau màn kêu oan của Hồng Phượng

Nói về ồn ào tranh giành tài sản, Hồng Phượng cũng khẳng định cô không đứng ra kiện mà chỉ là người liên quan. Cô từng nói với mẹ là NS Hồng Nhung rằng vụ này hai mẹ con không có điểm nào để thắng kiện và cũng từng khuyên mẹ rút đơn nhưng không được đồng ý. Cô nói mẹ mình vẫn nhất quyết với vụ kiện này vì "tức nước vỡ bờ" khi nhiều bức xúc, mâu thuẫn khó giải quyết trước đó.

Cháu gái NSƯT Vũ Linh kể: "Thời gian qua, Hồng Loan sang tên hết tài sản sang tên mình. Sau 49 ngày của cậu, Hồng Loan yêu cầu mẹ con tôi ra khỏi nhà nên đã tạo nên bức xúc lần đầu. Vì vậy nên hai mẹ con không có đồng ý. Khi còn sống, chính cậu là người đã đưa 2 mẹ con tôi về. Nhưng khi cậu mất được vài tháng, chúng tôi đã bị đuổi khỏi nhà không lý do.

Động thái của Hồng Loan nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả

Trước đó, chị Nga cũng đã bị Hồng Loan yêu cầu ra khỏi nhà dù trước đây đã thống nhất sẽ để chị ấy ở đây lo liệu cho bàn thờ của cậu. Sau đó sụ việc trở nên lùm xùm trên mạng, Loan lại một lần nữa kêu công an phường nói gia đình tôi gây rối trật tự. Khi đó, Hồng Loan yêu cầu mẹ con tôi phải ra khỏi nhà trong vòng 3 ngày. 3 ngày sau, Hồng Loan đổi ổ khoá bên ngoài nên hai mẹ con tôi không thể vào trong nhà.

Đến ngày 29/5, Hồng Loan chốt cửa nhà bên trong. Khi theo dõi camera, tôi thấy Hồng Loan tự ý vào phòng thu gom đồ đạc của tôi vứt xuống. Mọi mâu thuẫn lại trở nên căng thẳng. Hiện tại, mẹ con tôi như người vô gia cư khi không có đồ đạc, không có nhà để ở. Tôi có mẹ già và con nhỏ nên cũng không có đủ điều kiện để ra ngoài. Thời gian tới, tôi sẽ làm đơn kêu cứu".

Hồng Phượng cho biết sau khi bị đuổi khỏi nhà, mẹ con cô hiện phải ở nhờ nhà bạn bè, có hôm thì phải thuê khách sạn để tá túc qua ngày.

Hồng Phượng cho biết sau khi bị đuổi khỏi nhà, mẹ con cô hiện phải ở nhờ nhà bạn bè, có hôm thì phải thuê khách sạn để tá túc qua ngày

Cô thổ lộ: "Đúng như Hồng Loan nói, nếu không có tiếng nói chung thì khó có thể sống chung. Tuy nhiên Hồng Loan có thể yêu cầu mẹ con tôi ra khỏi nhà một cách đàng hoàng. Để tìm một ngôi nhà trong 2,3 ngày là điều không thể. Đã là gia đình với nhau, dù mẫu thuẫn xảy ra thì hãy nên nghĩ lại đã từng gắn bó với nhau thế nào.

Có bao giờ Hồng Loan cảm thấy chạnh lòng khi con gái tôi, mẹ tôi đã lớn tuổi giờ phải ra ngoài sống. Tại sao lại hành xử một cách 'cạn tàu ráo máng' như vậy. Hiện tại chính bản thân tôi cũng không biết được rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Tất cả đều phụ thuộc vào lòng người. Nếu muốn hãy tạo cơ hội ngồi lại với nhau. Tuy nhiên tôi nghĩ rất khó để có thể quay trở lại được như trước. Nếu có một điều ước, tôi chỉ mong được trở lại lúc cậu còn sống" - cô nói thêm