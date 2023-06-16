Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận (TP.HCM) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 7/6, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh). Theo đơn kiện, bà Hồng Nhung (em gái Vũ Linh) đề nghị hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan .

Nữ nghệ sĩ nghĩ lý do mẹ quyết định như vậy vì bức xúc, giận nên mới làm như vậy. Vì trong gia đình không giải quyết được thì mẹ cô nhờ pháp luật giải quyết. Dù đã khuyên ngăn rất nhiều nhưng Hồng Nhung vẫn không nghe con gái, quyết định thưa kiện Hồng Loan.

Mới đây, khi có dịp gặp gỡ truyền thông báo chí, Hồng Phượng đã có những chia sẻ về vụ tranh chấp khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, nữ nghệ sĩ cho biết, cô từng trao đổi với mẹ trước khi nộp đơn kiện tụng. Hồng Phượng cho rằng mẹ sẽ không thắng được trong vụ kiện.

Hồng Phượng cho rằng mẹ không thể thắng trong vụ kiện con gái ruột cố nghệ sĩ Vũ Linh

Nguồn cơn khiến Hồng Nhung ''tức nước vỡ bờ'' đâm đơn kiện là vì sau lễ giỗ 49 ngày của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan yêu cầu hai mẹ con Hồng Nhung rời khỏi nhà. Thậm chí có thông tin cho rằng con gái Vũ Linh ''cấm cửa'' Hồng Nhung - Hồng Phượng vào nhà của cố nghệ sĩ.

Lộ nghi vấn Hồng Loan từng ''cấm cửa'' hai mẹ con Hồng Phượng vào nhà

Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng lên tiếng chia sẻ với mọi người số tiền thu chi trong tang lễ và xây một phần của cậu ruột - cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến nhiều người khá ''sốc'' vì số tiền rất lớn.

Theo Hồng Phượng, tổng số tiền thu là 1.003.870.000 đồng. Trong đó, tiền phúng điếu là hơn 576.730.000 đồng, tiền nhận sau đám tang (trước 49 ngày) là 149.740.000 đồng và tiền nhận xây mộ là 277.400.000 đồng.

Trong khi đó, số tiền chi là 1.017.900.000. Trong đó, số tiền chi trong đám tang là 610.950.000 đồng. Số tiền chi sau đám tang (trước 49 ngày) là 81.950.000 đồng và chi phí xây mộ là 325.000.000 đồng. Cũng theo cháu gái Vũ Linh, mọi thu chi trong đám tang đều được cô thông báo với Hồng Loan trước đó.

Đám tang hoành tráng tiễn biệt cố nghệ sĩ Vũ Linh có con số không hề nhỏ

Hồng Phượng giải thích thêm về số tiền chênh lệch so với chia sẻ trước đó của Hồng Loan, nhằm làm sáng tỏ nghi vấn lợi dụng hình ảnh cố nghệ sĩ Vũ Linh kêu gọi quyên góp. Hồng Phượng nói khi xem tiền phúng điếu và kiểm tra tài sản từ tủ riêng của cố NSƯT Vũ Linh đều có các thành viên trong gia đình như Hồng Loan, nghệ sĩ Hồng Nhung.

Nữ nghệ sĩ cho biết số tiền trong tủ của cậu ruột có 4.100 đô, tất cả mọi người đều thấy. Hồng Phượng khẳng định từ lúc cậu mất đến 21 ngày sau thì mọi người mới ngồi lại để mở tủ của cậu rồi tính chuyện xây mộ. Lúc đó có một nghệ sĩ gửi thêm 100 đô nên tổng tiền đô là 4.200 đô.

"Còn việc trong tủ có 13.000 đô là do Loan nói, tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Việc Loan lấy tiền ra sửa xe, lo chi phí tôi cũng không biết. Nếu Loan không nói, tôi và gia đình không biết có 13.000 đô", cô giải thích về sự chênh lệch số tiền so với những chia sẻ trước đó của Hồng Loan.

Hồng Phượng tại đám tang của NS Vũ Linh

Về việc hợp đồng với BH Media, cô cho biết đó là cách bảo vệ truyền thông cho đám tang của cậu ruột. Nữ ca sĩ nói ban đầu, cô không có ý định nên từ chối ký kết. Tuy nhiên sau khi được thuyết phục, cháu gái Vũ Linh quyết định hỏi ý Bình Tinh. "Tôi biết chị Bình Tinh biết về YouTube và chị Nga cũng hiểu và rõ hơn. Tôi không nghĩ khi tôi ký kết khiến Loan bức xúc. Tôi chỉ nghĩ bảo vệ hình ảnh trong đám tang và có thêm doanh thu để tiếp tục lo cho cậu", cô nói.

Hồng Phượng phủ nhận chuyện ký hợp đồng để "ăn trên xác cậu ruột". Cô tâm sự bản thân tổn thương khi nhận thông tin này. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không đăng tải điều gì gây bất lợi cho gia đình, cho hương linh của cậu Vũ Linh". Cô nói thêm, bản thân luôn ý thức việc giữ gìn hình ảnh của giọng ca Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, không như những thông tin đăng tải.

Hồng Phượng nói vì có nhiều lùm xùm nên cô tạm ngừng nhận tiền doanh thu từ hợp đồng với BH Media. Cô chia sẻ sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ ngồi lại để xem có nên kết thúc với hợp đồng hay không. Hồng Phượng tiết lộ thời gian qua cô bị hủy show khi lùm xùm xảy ra. "Tôi không được tiếp tục làm việc. Kể cả những chương trình mời sau đó tôi không dám nhận. Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi" - cô tâm sự.

Cuối buổi gặp gỡ, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi mong được quay trở lại nghệ thuật với cái tên Hồng Phượng, cháu gái NSƯT Vũ Linh. Đó là niềm hãnh diện khi cậu còn sống cho đến khi bây giờ cậu mất...".