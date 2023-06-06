Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao?

Hậu trường 06/06/2023 11:38

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đăng tải một đoạn clip được cho là ''biến căng'' tại nhà của cố NSƯT Vũ Linh.

Sự ra đi đầy bất ngờ của ông hoàng cải lương Việt Nam - NSƯT Vũ Linh đã khiến khán giả cả nước vô cùng tiếc thương và xót xa. Nỗi đau vẫn còn ở đó, chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây, người hâm mộ của cố nghệ sĩ lại phải đau đầu khi ''sóng gió gia tộc'' không ngừng diễn ra.

Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Hậu tang lễ của NSƯT Vũ Linh cũng là lúc ''sóng gió gia tộc'' bắt đầu diễn ra 

Tranh cãi về việc Hồng Loan không phải là con ruột NSƯT Vũ Linh vẫn chưa lắng xuống. Không lâu sau xuất hiện những đồn đoán về người thân trong gia đình của Vũ Linh tranh giành tài sản, dùng tên tuổi của cố nghệ sĩ để trục lợi, kêu gọi quyên góp khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ. 

Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Hồng Loan bị cho là con nuôi của cố nghệ sĩ và bức xúc khi tên tuổi của cha bị lấy trục lợi 

Hiện tại phần lớn cư dân mạng đều nghiêng về phía Hồng Loan - con gái của cố nghệ sĩ. Bên cạnh đó, làn sóng chỉ trích những người em và cháu ruột của cố nghệ sĩ như: Hồng Nhung, Tiểu Linh, Hồng Phượng,... lại càng trở nên kịch liệt hơn.

Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Vũ Luân lên tiếng xác nhận Hồng Loan là con ruột cố NSƯT Vũ Linh 
Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi cũng đăng tải lên MXH và khẳng định Hồng Loan là con gái hợp pháp của ba nuôi Vũ Linh 

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok lại tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến căng đét tại nhà của cố NSƯT Vũ Linh. Theo diễn biến đoạn clip là cảnh em ruột và cháu ruột của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" là Hồng Nhung và Hồng Phượng vừa đi đâu về đến nhà nhưng lại không thể mở khóa vào nhà.

Trong khi Hồng Phượng bấm điện thoại nhờ người đến giải quyết thì Hồng Nhung lại chỉ tay lên nhà mắng chửi lớn tiếng: "Trời cao có mắt". Sau đó, cả hai mẹ con nữ nghệ sĩ này đã ngồi ở một góc hành lang kế bên nhà anh trai.

Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 6
Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 7
Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 8
Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 9
Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 10
Đoạn clip đăng tải trên MXH được người dân sinh sống gần đó ghi lại, sự việc được cho là Hồng Loan không cho em gái của ba là Hồng Nhung vào nhà
Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 11
Em gái Vũ Linh phải ngồi ở vệ đường chờ giải quyết sự việc

Theo hàng xóm của gia đình cố NSƯT Vũ Linh cho biết, con gái nam nghệ sĩ đã đổi ổ khóa nhà nên em ruột và cháu ruột của ông không thể vào nhà. Sau đó, công an địa phương có đến giải quyết và mọi chuyện trở nên im ắng. Tiếp đó, bạn thân của Vũ Linh là Charles Thành đã khóc lóc trên trang cá nhân, chỉ trích Hồng Loan thẳng tay đuổi cô ruột ra khỏi nhà. Tuy nhiên, cư dân mạng lại đứng về phía Hồng Loan vì cho rằng "tức nước vỡ bờ". Về lời tố này, về phía Hồng Loan, cô vẫn chưa lên tiếng.

Ngoài ra, gần đây trên mạng xã hội cũng bắt đầu lan truyền nhiều đoạn clip, ghi lại những cảnh đời thường trong cuộc sống gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Khán giả bắt đầu nhận ra nhiều điểm bất thường, khi Hồng Loan dường như là người luôn phải cam chịu, bị em ruột của Vũ Linh đàn áp, dùng nhiều lời lẽ khó nghe. 

Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 12
Người xem clip khá ''sốc'' khi cô 6 không yêu thương Hồng Loan như như trước đó mọi người từng thấy. Cô dùng những lời lẽ nặng nề để chửi rủa Hồng Loan. 

Trước đó đoạn ghi âm được cho là di chúc của cố nghệ sĩ Vũ Linh được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi ngạc nhiên với gia tài ''khủng'' ông để lại cho gia đình con cháu. 

Cụ thể,  trong đoạn ghi âm, Vũ Linh đã tiết lộ có một mảnh đất 2 triệu đô (khoảng gần 50 tỷ đồng), anh sẽ bán để chia cho mọi người. Cụ thể, cố nghệ sĩ nói: "Anh bán đất, anh sẽ mua nhà cho Hồng Phượng và Hồng Nhung, cho tiền Hồng Loan con anh. Anh hơn 60 t.uổi rồi, miếng đất đó bán ra tệ gì cũng 2 triệu đô". Soạn giả Văn Tiên cũng cho hay, cô quyết định tung đoạn ghi âm này là bởi mong muốn có thể làm điều gì đó cho cố nghệ sĩ, giữa những xung đột và ồn ào đau lòng trong những ngày qua. 

Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao? - Ảnh 13
Vũ Linh lúc sinh thời rất thân thiết với soạn giả Văn Tiên 

Có thể thấy, dù có bao lâu đi chăng nữa thì tình cảm của những người thân và sự mến thương của khán giả dành cho NSƯT Vũ Linh vẫn không hề phai nhòa. Bên cạnh đó, các fan cũng mong những ồn ào xảy ra trong thời gian qua sẽ sớm kết thúc để cố nghệ sĩ được yên lòng nơi xa.

Rộ clip con gái và em ruột cố NSƯT Vũ Linh tranh cãi gay gắt chuyện để tên ai lập mộ

Rộ clip con gái và em ruột cố NSƯT Vũ Linh tranh cãi gay gắt chuyện để tên ai lập mộ

Sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời, ''sóng gió gia tộc'' liên tục xảy ra. Hiện tại gia đình của cố nghệ sĩ đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng và khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   cố NSƯT Vũ Linh Hồng Loan Hồng Nhung tranh giành tài sản

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 9 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 18 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi