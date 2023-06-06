Biến căng: Rộ clip con gái cố NSƯT Vũ Linh không cho em gái ruột của ba vào nhà, thực hư ra sao?

Tranh cãi về việc Hồng Loan không phải là con ruột NSƯT Vũ Linh vẫn chưa lắng xuống. Không lâu sau xuất hiện những đồn đoán về người thân trong gia đình của Vũ Linh tranh giành tài sản , dùng tên tuổi của cố nghệ sĩ để trục lợi, kêu gọi quyên góp khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ.

Sự ra đi đầy bất ngờ của ông hoàng cải lương Việt Nam - NSƯT Vũ Linh đã khiến khán giả cả nước vô cùng tiếc thương và xót xa. Nỗi đau vẫn còn ở đó, chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây, người hâm mộ của cố nghệ sĩ lại phải đau đầu khi ''sóng gió gia tộc'' không ngừng diễn ra.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok lại tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến căng đét tại nhà của cố NSƯT Vũ Linh. Theo diễn biến đoạn clip là cảnh em ruột và cháu ruột của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" là Hồng Nhung và Hồng Phượng vừa đi đâu về đến nhà nhưng lại không thể mở khóa vào nhà.

Hiện tại phần lớn cư dân mạng đều nghiêng về phía Hồng Loan - con gái của cố nghệ sĩ. Bên cạnh đó, làn sóng chỉ trích những người em và cháu ruột của cố nghệ sĩ như: Hồng Nhung , Tiểu Linh, Hồng Phượng,... lại càng trở nên kịch liệt hơn.

Trong khi Hồng Phượng bấm điện thoại nhờ người đến giải quyết thì Hồng Nhung lại chỉ tay lên nhà mắng chửi lớn tiếng: "Trời cao có mắt". Sau đó, cả hai mẹ con nữ nghệ sĩ này đã ngồi ở một góc hành lang kế bên nhà anh trai.

Đoạn clip đăng tải trên MXH được người dân sinh sống gần đó ghi lại, sự việc được cho là Hồng Loan không cho em gái của ba là Hồng Nhung vào nhà

Em gái Vũ Linh phải ngồi ở vệ đường chờ giải quyết sự việc

Theo hàng xóm của gia đình cố NSƯT Vũ Linh cho biết, con gái nam nghệ sĩ đã đổi ổ khóa nhà nên em ruột và cháu ruột của ông không thể vào nhà. Sau đó, công an địa phương có đến giải quyết và mọi chuyện trở nên im ắng. Tiếp đó, bạn thân của Vũ Linh là Charles Thành đã khóc lóc trên trang cá nhân, chỉ trích Hồng Loan thẳng tay đuổi cô ruột ra khỏi nhà. Tuy nhiên, cư dân mạng lại đứng về phía Hồng Loan vì cho rằng "tức nước vỡ bờ". Về lời tố này, về phía Hồng Loan, cô vẫn chưa lên tiếng.

Ngoài ra, gần đây trên mạng xã hội cũng bắt đầu lan truyền nhiều đoạn clip, ghi lại những cảnh đời thường trong cuộc sống gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Khán giả bắt đầu nhận ra nhiều điểm bất thường, khi Hồng Loan dường như là người luôn phải cam chịu, bị em ruột của Vũ Linh đàn áp, dùng nhiều lời lẽ khó nghe.

Người xem clip khá ''sốc'' khi cô 6 không yêu thương Hồng Loan như như trước đó mọi người từng thấy. Cô dùng những lời lẽ nặng nề để chửi rủa Hồng Loan.

Trước đó đoạn ghi âm được cho là di chúc của cố nghệ sĩ Vũ Linh được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi ngạc nhiên với gia tài ''khủng'' ông để lại cho gia đình con cháu.

Cụ thể, trong đoạn ghi âm, Vũ Linh đã tiết lộ có một mảnh đất 2 triệu đô (khoảng gần 50 tỷ đồng), anh sẽ bán để chia cho mọi người. Cụ thể, cố nghệ sĩ nói: "Anh bán đất, anh sẽ mua nhà cho Hồng Phượng và Hồng Nhung, cho tiền Hồng Loan con anh. Anh hơn 60 t.uổi rồi, miếng đất đó bán ra tệ gì cũng 2 triệu đô". Soạn giả Văn Tiên cũng cho hay, cô quyết định tung đoạn ghi âm này là bởi mong muốn có thể làm điều gì đó cho cố nghệ sĩ, giữa những xung đột và ồn ào đau lòng trong những ngày qua.

Vũ Linh lúc sinh thời rất thân thiết với soạn giả Văn Tiên

Có thể thấy, dù có bao lâu đi chăng nữa thì tình cảm của những người thân và sự mến thương của khán giả dành cho NSƯT Vũ Linh vẫn không hề phai nhòa. Bên cạnh đó, các fan cũng mong những ồn ào xảy ra trong thời gian qua sẽ sớm kết thúc để cố nghệ sĩ được yên lòng nơi xa.