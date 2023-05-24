Hiện tượng 'lạ' xuất hiện tại mộ phần của 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh sau tin lục đục nội bộ gia đình

Hậu trường 24/05/2023 18:35

NSƯT Vũ Linh đã qua đời được 3 tháng, tại mộ phần của ông nhiều người nhìn thấy hiện tượng lạ, Hồng Loan và những người thân bật khóc nức nở.

Đến thời điểm hiện tại, sự ra đi của NSƯT Vũ Linh vẫn khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ đau xót. Sau lễ cúng 49 ngày của nam nghệ sĩ, những mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu cũng nổ ra. Đáng chú ý là tranh cãi về thân phận thật sự Hồng Loan có phải con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh hay không?

Hiện tượng 'lạ' xuất hiện tại mộ phần của 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh sau tin lục đục nội bộ gia đình - Ảnh 1
Hiện tượng 'lạ' xuất hiện tại mộ phần của 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh sau tin lục đục nội bộ gia đình - Ảnh 2
Tang lễ long trọng của nam nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại nhà riêng ở Phú Nhuận

Cụ thể, trong đoạn clip đang xôn xao trên mạng xã hội, Hồng Loan cho biết suốt thời gian qua luôn ở ngoài rìa của việc lo hậu sự của ba. Cô không được người thân trong gia đình là nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột gọi Vũ Linh là cậu), nghệ sĩ Hồng Nhung (em thứ sáu của Vũ Linh), nghệ sĩ Tiểu Linh (em thứ bảy của Vũ Linh)... thông báo về kêu gọi quyên góp của khán giả trong đám tang.

Hiện tượng 'lạ' xuất hiện tại mộ phần của 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh sau tin lục đục nội bộ gia đình - Ảnh 3
Hồng Loan bị người trong gia đình phủ nhận là con ruột của NSƯT Vũ Linh 

Đồng thời, Hồng Loan khẳng định bản thân là con ruột của nam nghệ sĩ nên tuyên bố sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh sự thật. Những điều này ngay khi lan truyền đã tạo làn sóng tranh cãi gay gắt từ cư dân mạng.

Hiện tượng 'lạ' xuất hiện tại mộ phần của 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh sau tin lục đục nội bộ gia đình - Ảnh 4
Hiện tượng 'lạ' xuất hiện tại mộ phần của 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh sau tin lục đục nội bộ gia đình - Ảnh 5
Hồng Loan bức xúc phủ nhận thông tin không phải con ruột của NSƯT Vũ Linh, đồng thời tố người thân trong gia đình trục lợi sau khi ba mất 
Hiện tượng 'lạ' xuất hiện tại mộ phần của 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh sau tin lục đục nội bộ gia đình - Ảnh 6
NSƯT Vũ Luân bênh vực Hồng Loan và cho biết cô là con gái hợp pháp của cố NSƯT Vũ Linh 

Vì không được phía Hồng Nhung và Hồng Phượng thông báo nên Hồng Loan đãccố gắng liên lạc với nghĩa trang để hỏi về thông tin xây mộ cho ba. Sau khi nắm được thông tin ngày giờ cụ thể, cô đã có mặt cùng gia đình của cố NSƯT Vũ Linh tại nghĩa trang Bình Dương.

Theo đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội phát trực tiếp tại ngày xây mộ của cố nghệ sĩ, Hồng Loan đến sớm nhất để cúng kiến cho ba. Tại đây, Hồng Loan cũng giáp mặt với Hồng Nhung và Hồng Phượng sau màn tranh cãi nảy lửa vừa qua, tuy nhiên cả ba vẫn chào hỏi nhau tử tế. 

Hiện tượng 'lạ' xuất hiện tại mộ phần của 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh sau tin lục đục nội bộ gia đình - Ảnh 7
Cái bóng đen có hình dáng một người đàn ông đang cầm tay bé gái được mọi người cho là hiện tượng tâm linh của cố NSƯT Vũ Linh 

Điều đáng nói, trong lúc đang tiến hành lễ cúng bái cho NSƯT Vũ Linh, khi bia mộ chuẩn bị được đặt xuống thì trên nền đất bỗng xuất hiện một bóng đen có hình dáng như một người đàn ông. Hình ảnh này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những người có mặt tại đó.

Nhiều người còn phản ứng khá thảng thốt, bất ngờ và đều cho rằng đây là hiện tượng tâm linh. Không chỉ vậy, chứng kiến cảnh tượng này, Hồng Loan bỗng bật khóc nức nở. Đồng thời người thân khác trong gia đình cùng những người yêu mến nam nghệ sĩ có mặt tại đó cũng không khỏi xúc động và vô cùng tiếc thương. Hiện đoạn clip quay được cảnh kỳ lạ này vẫn đang lan truyền khắp cõi mạng và nhận nhiều bình luận bàn tán xôn xao.

Hiện tượng 'lạ' xuất hiện tại mộ phần của 'ông hoàng cải lương' Vũ Linh sau tin lục đục nội bộ gia đình - Ảnh 8
Hồng Loan và những người có mặt bật khóc nức nở trước cảnh tượng 
Gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng khiến nhiều người quan tâm

Gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng khiến nhiều người quan tâm

Chia sẻ mới nhất của NSƯT Vũ Luân giữa những ồn ào gần đây đã thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.

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Từ khóa:   NSƯT Vũ Linh Hồng Loan Hiện tượng lạ tại mộ Vũ Linh

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