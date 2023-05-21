Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang

Hậu trường 21/05/2023 08:32

NSƯT Vũ Linh ra đi chưa được bao lâu thì bắt đầu sự hiện những mâu thuẫn của các thành viên trong gia đình. Mới đây, con gái NS Vũ Linh tuyên bố đòi thử ADN để xác định máu mủ ruột thịt. Cô còn tố những người thân trong nhà đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi sau đám tang mà không hề thông báo cho cô biết.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi NSƯT Vũ Linh đã khiến không ít người thân, bạn bè, khán giả bàng hoàng hoàng và tiếc thương. Tuy nhiên, ‘ông hoàng cải lương Hồ Quảng’ ra đi chưa được bao lâu thì bắt đầu sự hiện những mâu thuẫn của các thành viên trong gia đình.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang - Ảnh 1
NSƯT Vũ Linh ra đi đã khiến không ít người thân, bạn bè, khán giả bàng hoàng hoàng và tiếc thương - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Loan - người được cho là con gái duy nhất của NSƯT Vũ Linh đã livestream, lên tiếng thể hiện sự bức xúc trước những việc làm của những người trong gia đình. Cô cho biết khi ba mình vừa mới nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của NSƯT Vũ Linh.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang - Ảnh 2
Hồng Loan bức xúc cho biết khi ba mình vừa mới nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet

 

Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay NSƯT Vũ Linh chưa bao giờ nói mình là con nuôi. Chính vì điều này mà cô cũng tuyên bố muốn thử ADN với em ruột của ba để xác định mình là con ruột hay con nuôi của ba. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lên tiếng tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột gọi NS Vũ Linh là cậu), nghệ sĩ Hồng Nhung (em thứ 6 của NS Vũ Linh), nghệ sĩ Tiểu Linh (em thứ 7 của NS Vũ Linh)... đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi sau khi ba cô mất mà không hề thông báo cho cô biết.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang - Ảnh 3
Hồng Loan còn tố những người thân trong nhà đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi sau khi ba cô mất mà không hề thông báo cho cô biết - Ảnh: Internet

 

Theo đó, con gái NSƯT Vũ Linh bức xúc cho biết: "Ngày ba em mất gắn cái mác cho em là con nuôi. Bây giờ muốn biết em là con nuôi hay con ruột, mời chú 7 đi xét nghiệm AND với em, em sẵn sàng làm chuyện đó. Con bé này là con của ông V.T.N, tức nghệ sĩ Tiểu Linh, chú 7 là em ruột của ba em là ông V.V.N. Chú 7 nói con bé này theo em tranh giành tài sản nên từ mặt nó. Chú 7 nhận con của bà K.T làm con. Tại sao nó là con ruột mà không lo? Từ ngày ba em mất, tất cả những người trong nhà đã lợi dụng danh tiếng của ba em để quyên góp hết cái này đến cái kia, em chẳng hề biết cái gì. Em chỉ biết một chuyện là lúc đầu cô V.T ở Mỹ nói khán giả thương ba, muốn mỗi người quyên góp gửi về, em thấy vậy mới nhận cho các cô vui. Em biết là có 5000 USD và hơn 100 triệu là ông T. giữ. Còn tiền phúng điếu hơn 600 triệu và hơn 4200 USD trong phòng ba em là H.P và cô S. vẫn giữ. Em không hề giữ tiền và không hề biết gì từ thất đầu đến 49 ngày của ba.

Khán giả gần xa nào đã quyên góp cho ông T. và những người trong nhà thì đến những người đó lấy tiền lại dùm em. Em không muốn ba em phải mắc nợ. Vì khi ba em bệnh, ba em chưa bao giờ quyên góp. Vậy mà ba em mất, ông T. đã đến quay bàn thờ xin quyên góp, ăn tiền trên ... ba em".

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang - Ảnh 4
 Con gái NSƯT Vũ Linh bức xúc đòi xét nghiệm ADN để biết cô là con nuôi hay con ruột - Ảnh: Internet

 

Đồng hành cùng Hồng Loan trong buổi gặp gỡ các khán giả ngay trên mộ của NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân cũng lên tiếng khẳng định Hồng Loan búc xúc là đúng bởi cô được quyền biết những việc gia đình đang làm. Đây thật sự là giọt nước tràn ly nên con gái Vũ Linh mới quyết định lên tiếng.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang - Ảnh 5
NSƯT Vũ Luân cũng lên tiếng khẳng định Hồng Loan búc xúc là đúng bởi cô được quyền biết những việc gia đình đang làm - Ảnh: Internet

 

Theo đó, NS Vũ Luân cho biết: "Hôm bữa Luân ngồi nói chuyện có cô 6 và em Hồng Phượng luôn. Em Loan có sự bức xúc của em Loan là đúng lí. Bởi vì gia đình phải thông qua cho em Loan biết là mọi người làm cái gì trên mộ, nhất là để bài thơ của bà V.T lên, bả là gì mà để bài thơ bả lên mộ? Hồng Loan bức xúc. Loan thấy những thông tin đó Loan đau lòng. Ba một đời cống hiến không làm phiền bất cứ ai. Bây giờ trách nhiệm này về ai, có phải là Hồng Phượng không? Giờ để em Loan phải chạy lên chạy xuống mộ ba trong khi em còn con cái. Loan lên hỏi thì Hoa viên Bình Dương không trả lời vậy là bậy vì đây là con của ba. Cái tượng khắc bị chê, Loan hoàn toàn không biết. Giọt nước tràn ly. Loan bức xúc là đúng".

Con gái NSƯT Vũ Linh tên thật là Võ Thị Hồng, đã kết hôn, sống quận 7, TPHCM. Trước đó, tại đám tang của NS Vũ Linh, Hồng Loan cho biết cô được ba giấu kín thông tin trước báo chí vì muốn con gái có cuộc sống yên ổn, không bị làm phiền: "Tôi không theo nghệ thuật. Nhiều năm qua tôi sống kín tiếng. Chỉ người thân và đồng nghiệp biết đến tôi".

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang - Ảnh 6
 Hồng Loan từng cho biết cô được ba giấu kín thông tin trước báo chí vì muốn con gái có cuộc sống yên ổn, không bị làm phiền - Ảnh: Internet

 

Cũng tại tang lễ NSƯT Vũ Linh, Hồng Phượng-cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh từng khẳng định với truyền thông Hồng Loan là con nuôi của ‘ông hoàng cải lương Hồ Quảng’ : "Thật sự từ xưa đến giờ thông tin này mọi người đều thắc mắc nhưng các thành viên trong gia đình đều xem chị Hồng Loan như con ruột. Chị Loan, tên đầy đủ là Võ Thị Hồng Loan, lấy họ Võ của cậu tôi. Chị Loan được nhận nuôi từ khi mới vài ngày tuổi và đúng vào năm mẹ tôi đang mang thai được hơn 6 tháng nên tôi với chị Loan bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1987".

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang - Ảnh 7
Hồng Phượng-cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh từng khẳng định với truyền thông Hồng Loan là con nuôi của ‘ông hoàng cải lương Hồ Quảng’ - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng từng nhấn mạnh vị trí của Hồng Loan khác với Bình Tinh và Vũ Luân. Dù Bình Tinh và Vũ Luân vẫn được xem như con cháu trong nhà nhưng không thể so sánh với mối quan hệ thân thiết như Hồng Loan: "Vì Bình Tinh và Vũ Luân được nhận khi làm nghề còn chị Hồng Loan là cậu nhận khi vừa lọt lòng".

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