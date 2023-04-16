Cháu ruột cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đăng đàn 'cầu xin' cậu ruột một chuyện vào ngày thất thứ 6 của cố nghệ sĩ

Hậu trường 16/04/2023 08:47

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Phượng – cháu ruột của cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ cầu xin cố nghệ sĩ một việc khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Phượng – cháu ruột của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào trước dòng tâm thư gửi ‘cậu 5’ vào ngày thất thứ 6 của cố nghệ sĩ, đính kèm theo đó là hình ảnh chụp cùng cậu ruột.

Cháu ruột cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đăng đàn 'cầu xin' cậu ruột một chuyện vào ngày thất thứ 6 của cố nghệ sĩ - Ảnh 1

Cháu ruột cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đăng đàn 'cầu xin' cậu ruột một chuyện vào ngày thất thứ 6 của cố nghệ sĩ - Ảnh 2
Ca sĩ Hồng Phượng – cháu ruột của cố NSƯT Vũ Linh đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào trước dòng tâm thư gửi ‘cậu 5’ vào ngày thất thứ 6 của cố nghệ sĩ - Ảnh: FBNV

 

Có lẽ cũng giống như những thành viên khác trong gia đình, Hồng Phượng cũng không thể ngờ cậu ruột đi với nhiều ước nguyện dành cho nghệ thuật vẫn đang còn dở dang.

Cháu ruột cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đăng đàn 'cầu xin' cậu ruột một chuyện vào ngày thất thứ 6 của cố nghệ sĩ - Ảnh 3
Hồng Phượng cũng không thể ngờ cậu ruột đi với nhiều ước nguyện dành cho nghệ thuật vẫn đang còn dở dang - Ảnh: Internet

 

Được biết, nghệ sĩ Vũ Linh mất khi còn nhiều tâm nguyện dang dở. Sinh thời, ông muốn có nhiều tiền để lo cho tất cả người thân, phần còn lại để dành đi du lịch. NSƯT định bán đất nhưng không thuận lợi, chưa thực hiện được.

Cháu ruột cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đăng đàn 'cầu xin' cậu ruột một chuyện vào ngày thất thứ 6 của cố nghệ sĩ - Ảnh 4
Nghệ sĩ Vũ Linh mất khi còn nhiều tâm nguyện dang dở - Ảnh: Internet

 

Hồng Phượng từng chia sẻ với truyền thông: "Cậu nói đi nói lại: Tao bán đất được sẽ mua cho con Phượng căn nhà với chiếc xe liền. Cậu thương con cháu lắm, không chừa cái gì cho mình".

Trước đó, hai cậu cháu đã bàn tính nhiều kế hoạch, do bùng dịch Covid-19 mà trì hoãn. Năm 2022, bệnh tình trở nặng, tinh thần kém, ngoại hình cũng sa sút nên NSƯT Vũ Linh càng không muốn xuất hiện. Các dự án nghệ thuật với Hồng Phượng nay chỉ còn là kỷ niệm.

"Thời điểm đó tôi không dám nói, đốc thúc cậu vì tinh thần cậu sa sút, ngoại hình xuống sắc. Từ lúc cậu bệnh, tôi không dám đăng hình trên mạng. Cậu Năm rất chỉn chu. Khi tới bệnh viện, cậu phải tự chải tóc để giữ hình ảnh tốt nhất cho mình. Một năm mấy qua, gia đình xuyên suốt bên cạnh nhưng số phận không giữ cậu được" - Hồng Phượng nghẹn ngào.

Cháu ruột cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đăng đàn 'cầu xin' cậu ruột một chuyện vào ngày thất thứ 6 của cố nghệ sĩ - Ảnh 5
Sau thời gian dài ở bệnh viện, Hồng Phượng xúc động nói về tâm nguyện của NSƯT Vũ Linh là được về nhà - Ảnh: Internet

 

Sau thời gian dài ở bệnh viện, Hồng Phượng từng xúc động nói về tâm nguyện của NSƯT Vũ Linh là được về nhà: "Khi đưa cậu về nhà, tôi có nói là cậu ơi, hai đứa cháu cậu thương nhất đã đưa cậu về đến nhà. Cậu nhìn xung quanh nhà, sau đó gật đầu rồi yếu dần, qua đời".

Thời điểm đó, Hồng Phượng cho biết NSƯT Vũ Linh luôn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ dù đang gặp bạo bệnh. Ông hoàng hồ quảng rất níu kéo cuộc sống những ngày cuối đời nhưng cuộc đời không như mong muốn.

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Từ khóa:   NSƯT Vũ Linh Hồng Phượng vbiz

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