Sự ra đi của cố NSƯT Vũ Linh đã để lại sự tiếc thương trong lòng khán giả. Tuy nhiên, lại có những đối tượng lợi dụng sự ra đi của cố nghệ sĩ để câu view trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến những nghệ sĩ khác.

Mới đây, NSND Thanh Điền đã phải lên tiếng đính chính trước những tin tức "câu like, câu view" trên mạng xã hội cho rằng ông lên tiếng mắng chửi gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh mở nhạc làm ồn. Theo đó NSND Thanh Điền cho hay ông cảm thấy buồn khi chứng kiến những nội dung giật tít để thu hút sự quan tâm của khán giả.

"Thưa các bạn xem YouTube, thật sự tôi rất buồn khi thấy một cái tít để lên là 'Thanh Điền chửi nhà nghệ sĩ Vũ Linh mở nhạc quá to, mất trật tự'. Thật sự thưa các bạn, tôi chưa bao giờ nói một cái gì cả, chính trong cái clip này tôi chỉ nói là làm lễ cầu siêu cho Huệ, vậy thôi, tôi không nói gì cả.

Nhưng mà trong này thì nói tôi chửi, vậy thì oan cho tôi, nếu không khéo vô tình bên nhà Vũ Linh nói rằng tại sao tôi gây phiền, hoặc là những fan của Vũ Linh chửi tôi... Thật sự oan ức cho tôi, xưa nay tôi chưa bao giờ chửi ai cả!" - NSND Thanh Điền trải lòng.

Chia sẻ của NSND Thanh Điền đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số netizen đều đồng cảm trước tình huống mà chồng cố NSƯT Thanh Kim Huệ gặp phải, đồng thời mong rằng NSND Thanh Điền đừng để tâm và bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt không hay, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tinh thần.

Nhiều khán giả khuyên nhủ NSND Thanh Điền đừng để tâm và bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt không hay, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tinh thần - Ảnh: Internet

Trước đó, nghệ sĩ Thanh Điền lên tiếng việc mộ của vợ ông là nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp dẫn đến hư hại sau tang lễ của “ông hoàng cải lương” Vũ Linh. Nghệ sĩ Thanh Điền cho biết ông trăn trở suốt ngày qua. Trong video ông đăng, các chậu cây xung quanh mộ của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bị vỡ nát. Ông cho biết thêm không chỉ giẫm đạp, một số khán giả thậm chí treo cả bịch cà phê lên mộ của vợ ông.

Nhiều khán giả giẫm đạp dẫn đến hư hại xung quanh phần mộ của NS Thanh Kim Huệ sau tang lễ của “ông hoàng cải lương” Vũ Linh - Ảnh: Internet

Sau sự việc, ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh - cho biết gia đình gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ Thanh Điền. Đồng thời, thân nhân của nghệ sĩ Vũ Linh sẽ tiến hành tu sửa mộ phần của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Tuy nhiên, nghệ sĩ Thanh Điền từ chối với lý do đây là sự cố ngoài ý muốn, không phải nguyên nhân đến từ phía thân nhân nghệ sĩ Vũ Linh nên gia đình ông sẽ tự tu sửa.