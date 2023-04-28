Nghệ sĩ cải lương Trọng Nghĩa: Từng trầm cảm suýt bỏ nghề, may mắn được NSƯT Vũ Linh giúp đỡ quay lại, hôn nhân lần 2 viên mãn với vợ kém 29 tuổi

Hậu trường 28/04/2023 09:53

Nghệ sĩ Trọng Nghĩa được biết đến là một nghệ sĩ gạo cội trong làng cải lương, thuộc thế hệ vàng những năm hoàng kim của cải lương thập niên 90. Tuy nhiên, ít ai biết, có thời gian nam nghệ sĩ đã bỏ sân khấu vì vấn đề tâm lý nặng.

Nghệ sĩ Trọng Nghĩa được biết đến là một nghệ sĩ gạo cội trong làng cải lương, thuộc thế hệ vàng những năm hoàng kim của cải lương thập niên 90. Tuy nhiên, ít ai biết, có thời gian anh đã bỏ sân khấu vì vấn đề tâm lý nặng.

Nghệ sĩ cải lương Trọng Nghĩa: Từng trầm cảm suýt bỏ nghề, may mắn được NSƯT Vũ Linh giúp đỡ quay lại, hôn nhân lần 2 viên mãn với vợ kém 29 tuổi - Ảnh 1
Nghệ sĩ Trọng Nghĩa được biết đến là một nghệ sĩ gạo cội trong làng cải lương thập niên 90 - Ảnh: Internet

 

Từ nhỏ, nghệ sĩ Trọng Nghĩa đã lớn lên trong tiếng đàn kìm của ông ngoại để rồi tâm hồn nghệ sĩ và dòng máu nghệ thuật cũng được nuôi lớn lúc nào không hay. Dù chưa học qua trường lớp, nhưng nam ca sĩ được đi hát ở trong xóm thôi cũng đã được bà con ủng hộ thương mến. Từ từ, nam nghệ sĩ được đầu tư học bài bản ở Đoàn cải lương Sài Gòn 1 tổ chức - lớp học cũng như là sân khấu đầu đời của anh.

Bằng sự nỗ lực hết mình, con đường hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ Trọng Nghĩa ngày càng có tương lai. Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, giai đoạn cải lương hoàng kim trong thập niên 80 - 90, nghệ sĩ Trọng Nghĩa là cái tên được khán giả mến mộ bên cạnh nghệ sĩ Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm, Thoại Mỹ,...

Nghệ sĩ cải lương Trọng Nghĩa: Từng trầm cảm suýt bỏ nghề, may mắn được NSƯT Vũ Linh giúp đỡ quay lại, hôn nhân lần 2 viên mãn với vợ kém 29 tuổi - Ảnh 2
Nghệ sĩ Trọng Nghĩa trong thời kỳ hoàng kim cải lương - Ảnh: Internet

 

Nhưng ít ai biết có một khoảng thời gian, nam nghệ sĩ phải dừng hoạt động nghệ thuật tới 2 năm. Đến khi trở lại, ông có chút mặc cảm vì tụt lại phía sau so với nghệ sĩ đồng trang lứa.

Nghệ sĩ Trọng Nghĩa trải lòng: “Tôi chúc mừng người ta nhưng cũng buồn vì sao mình không bằng. Thực sự mà nói, tôi có rất nhiều cơ hội chẳng qua có nhiều biến cố gia đình xảy ra khiến tôi không làm được. Có thời gian tôi nghỉ hát 2 năm do bị suy nhược cơ thể, trầm cảm.

Tôi phải lo rồi xoay xở chuyện này chuyện kia nên đầu óc quần quần trong 3-4 năm trời vậy đó… mình đuối. Từ từ, tôi bị trầm cảm, ra sân khấu thấy đèn không dám hát, thấy đông người là sợ. Những chương trình trực tiếp bị hoài luôn, tôi bận đồ xong đến khi chương trình mở sóng, tim tôi đập mạnh, chùn bước hát không được phải thế người. Mà thế người như vậy mình cũng mang tiếng, tôi hơi buồn lúc đó. Ngày trước ai rủ đi nhậu đông người thì vui, giờ bệnh vô lại sợ không đi đâu. Khi đó, bệnh viện tâm thần 10 bác sĩ tôi đi cũng được 5 người. Giờ nhắc lại vẫn nổi da gà”.

Trong khoảng thời gian đó, nghệ sĩ Trọng Nghĩa may mắn có sự đồng hành, chia sẻ của người thân, đồng nghiệp giúp nam nghệ sĩ tốt hơn. Ngoài ra, nam nghệ sĩ rất cố gắng nghĩ đến gia đình, sự nghiệp,... để tự vực dậy tinh thần. Dù khi trở lại sân khấu có “chậm nhịp” hơn mọi người, khán giả cũng dần quên nhưng ngọn lửa nghề đã soi sáng cho nam nghệ sĩ không ngừng nỗ lực và chỉ một vài năm sau lại có được vị thế ngày nào.

Nghệ sĩ cải lương Trọng Nghĩa: Từng trầm cảm suýt bỏ nghề, may mắn được NSƯT Vũ Linh giúp đỡ quay lại, hôn nhân lần 2 viên mãn với vợ kém 29 tuổi - Ảnh 3
Có khoảng thời gian vắng bóng nghệ thuật, trở lại sân khấu có chậm nhịp hơn mọi người, khán giả cũng dần quên nhưng ngọn lửa nghề đã soi sáng cho nam nghệ sĩ không ngừng nỗ lực - Ảnh: Internet

 

Có một khoảng thời gian, sân khấu kịch dần vắng bóng người xem, nghệ sĩ Trọng Nghĩa phải vừa đi lái xe vừa đi tấu hài để trang trải cuộc sống gia đình. Ông nhớ cải lương, nhớ hồ Quảng rất nhiều nhưng chưa tìm được đường quay lại cho tới khi gặp nghệ sĩ Vũ Linh.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Sau này anh Vũ Linh về đoàn dựng tuồng ‘Nặng gánh giang san’ để anh hát vai chính, tôi hát vai nhì. Chắc Tổ nghề thương kéo lại để tôi được gặp và hát vai đó, tại tôi quá yêu nghề mà sao bỏ đi học lái xe. Từ đó, ngày nào cũng hát từ thứ ba đến chủ nhật, vai diễn của tôi cũng bật lên, khán giả đến xem và ra ngoài đồn có ông này hát được, hát hay. Có một chị bán son phấn nói tôi có tên rồi, tôi nghe cũng mừng vậy là mình được ‘nhóm’ lên rồi”.

Nghệ sĩ cải lương Trọng Nghĩa: Từng trầm cảm suýt bỏ nghề, may mắn được NSƯT Vũ Linh giúp đỡ quay lại, hôn nhân lần 2 viên mãn với vợ kém 29 tuổi - Ảnh 4
Nghệ sĩ Vũ Linh đã giúp Trọng Nghĩa quay lại nghệ thuật - Ảnh: Internet

 

Ngoài việc rời bỏ và may mắn được trở lại nghệ thuật, Trọng Nghĩa còn một may mắn lớn, đó là sau một lần đổ vỡ, ở tuổi ngoài 50, anh nên duyên với người vợ sau là Thanh Trang, kém anh 29 tuổi. Được biết, Trọng Nghĩa từng có cuộc sống hôn nhân không êm đẹp và rời bỏ sân khấu vì những ảnh hưởng về tâm lý. Sau đó anh tìm được người vợ hiện tại, cô đã giúp anh lấy lại tinh thần và trở lại nghệ thuật.

Năm 2018, anh kết hôn lần hai, thời điểm này nam nghệ sĩ đã 52 tuổi, trong khi đó cô vợ mới cưới sinh năm 1995 kém anh đến 29 tuổi. Trọng Nghĩa cho biết Thanh Trang là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, cư xử rất khéo léo và đặc biệt là đảm đang, cô cũng là người giúp anh trở lại sân khấu.

Nghệ sĩ cải lương Trọng Nghĩa: Từng trầm cảm suýt bỏ nghề, may mắn được NSƯT Vũ Linh giúp đỡ quay lại, hôn nhân lần 2 viên mãn với vợ kém 29 tuổi - Ảnh 5
Sau một lần đổ vỡ, ở tuổi ngoài 50, Trọng Nghĩa may mắn nên duyên với người vợ sau kém anh 29 tuổi - Ảnh: Internet

 

Chia sẻ về những ngày đầu quen biết chồng, Thanh Trang cho biết cô được Trọng Nghĩa mời đi uống nước nhưng chỉ nói chuyện vui vẻ, không nghĩ đến một ngày sẽ làm người yêu của nhau. Sau đó cả hai không còn gặp gỡ, một lần Trọng Nghĩa gọi điện hỏi cưới Thanh Trang: "Tôi cũng lớn tuổi vậy đó, tôi muốn xin phép ba má em để cưới em, không biết em có đồng ý không?"

Vì có cảm tình đặc biệt với nam nghệ sĩ mà Thanh Trang đồng ý kết hôn với bạn đời hơn tuổi, mặt khác còn có con riêng. Trọng Nghĩa bày tỏ: "Lúc cưới về tôi đã có con riêng, nên bà xã chưa vội có con vì muốn chăm sóc cho con riêng, rồi mới tính đến chuyện của mình. Cô ấy không sợ cực khổ, không sợ bất cứ điều gì, ngoài việc sợ chồng quá chén ảnh hưởng đến sức khoẻ".

Nghệ sĩ cải lương Trọng Nghĩa: Từng trầm cảm suýt bỏ nghề, may mắn được NSƯT Vũ Linh giúp đỡ quay lại, hôn nhân lần 2 viên mãn với vợ kém 29 tuổi - Ảnh 6
Vì có cảm tình đặc biệt với nam nghệ sĩ mà Thanh Trang đồng ý kết hôn với bạn đời hơn tuổi, mặt khác còn có con riêng - Ảnh: Internet

 

3 năm sau khi kết hôn, cặp đôi đã chính thức chào đón con chung, nam nghệ sĩ U60 hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Hiện tại nghệ sĩ Trọng Nghĩa đang công tác tại nhà hát Trần Hữu Trang còn vợ anh đang làm công việc kinh doanh nhỏ và phụ giúp gia đình.

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