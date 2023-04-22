Cháu gái ruột nhắn nhủ lời xúc động nhân lễ cúng 49 ngày của NSƯT Vũ Linh

Hậu trường 22/04/2023 20:15

Ca sĩ Hồng Phượng đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân của mình nhân lễ cúng 49 ngày của NSƯT Vũ Linh.

NSƯT Vũ Linh dù đã đi xa nhưng trong tâm thức của người ở lại, "ông hoàng cải lương" vẫn sống mãi. Người thân thỏa ước nguyện của cố nghệ sĩ tài danh lúc sinh thời, biến nơi thờ cúng thành một sân khấu thu nhỏ mỗi dịp cúng thất.

Ngày 22/4, tại nhà riêng của NSƯT Vũ Linh đã diễn ra lễ cúng thất thứ 7 tức lễ 49 ngày của ông. Các con cháu trong nhà đã tề tựu đông đủ để thực hiện những nghi thức trang nghiêm nhất tưởng nhớ người nghệ sĩ đáng kính.

Cháu gái ruột nhắn nhủ lời xúc động nhân lễ cúng 49 ngày của NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1
Bình Tinh bên cạnh bàn thờ của NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet

Không những thế, khán giả từ khắp mọi miền đất nước còn gửi rất nhiều lẵng hoa đến tận nhà và mộ phần của NSƯT Vũ Linh nhằm thể hiện tình cảm yêu thương và tri ân cố nghệ sĩ. Trên các vòng hoa viếng, đa phần các khán giả không ai bảo ai nhưng đều viết cho Vũ Linh một danh hiệu mà thuở sinh thời ông chưa nhận được đó chính là "nghệ sĩ nhân dân". Qua hành động này, có thể thấy trong lòng giới mộ điệu, cố nghệ sĩ đã và sẽ mãi mãi là người nghệ sĩ tài danh đáng kính.

Phía con gái nuôi Bình Tinh cho biết, gia đình đã có dự tính sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ nhằm để thay cho vong linh của NSƯT Vũ Linh gửi lời tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đến với khán giả đã dành yêu thương cho cố nghệ sĩ trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã phải bỏ dở vì tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nên phía gia đình Vũ Linh chỉ tổ chức theo nghi thức và khuôn khổ gia đình.

Cháu gái ruột nhắn nhủ lời xúc động nhân lễ cúng 49 ngày của NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2
Hồng Phượng không nguôi nỗi nhớ về cậu sau 49 ngày ông qua đời - Ảnh: Internet

 Cháu gái ruột nhắn nhủ lời xúc động nhân lễ cúng 49 ngày của NSƯT Vũ Linh - Ảnh 3

Trên trang cá nhân của mình, Hồng Phượng chia sẻ hình ảnh bàn thờ của cố NSƯT Vũ Linh được nhan khói đầy đủ, hoa quả cũng được người hâm mộ gửi viếng nhân 49 ngày. Cháu gái cố nghệ sĩ chia sẻ: "Hihi thì ra là cậu đứng đó, đang nhìn mọi người mà mỉm cười. Phải thật hạnh phúc và hài lòng về bên chân Phật nha cậu! Lâu lâu nhìn tụi con rồi cười cái cho tụi con yên tâm nha".

Trước bài đăng của ca sĩ Hồng Phượng, nhiều khán giả đã không khỏi xúc động, đồng thời động viên cháu gái NSƯT Vũ Linh sớm vượt qua nỗi buồn để viết tiếp những ước nguyện còn dang dở của "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng".

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