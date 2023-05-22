Chia sẻ mới nhất của NSƯT Vũ Luân giữa những ồn ào gần đây đã thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.

Trong những ngày qua, thông tin gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh xảy ra lục đục đang thu hút sự quan tâm từ phía khán giả. Mới đây, trong phần livestream, NSƯT Vũ Luân (con trai nuôi của NSƯT Vũ Linh) đã có chia sẻ về những ồn ào trên. NSƯT Vũ Luân đã có chia sẻ về những ồn ào dạo gần đây. Theo đó, NSƯT Vũ Luân cho biết: "Hồng Loan vừa nói với tôi vừa khóc. Tôi mới bảo là thôi em bình tỉnh lại đi để anh chạy qua, mà lúc đó tôi đang chuẩn bị thu. Chạy lên thì quá bức xúc, mọi người mà ai nằm trong hoàn cảnh của Hồng Loan thì sẽ thấy, cái gì cũng không hỏi người ta hết, con của ba Linh mà. Làm cái gì cũng không hỏi, nếu mà những gì tôi nói trên mạng, Hồng Loan nói trên mạng thì cô Sáu và Hồng Phượng phản biện đi.

Có lửa mới có khói, uất ức quá Hồng Loan mới nói để cho mọi người biết. Lỡ mà ngôi mộ được xây lên, rồi Hồng Phượng và cô Sáu cúng kiếng mà không hỏi gì đến Hồng Loan rồi quay livestream lên, cộng đồng mạng sẽ nghĩ rằng tại sao mộ của ba mình mà vắng mặt. Tôi (NSƯT Vũ Luân) và Bình Tinh còn đi bận đi show thì có thể thông cảm, mà Hồng Loan - 1 đứa con được pháp luật công nhận mà vắng mặt thì tai nạn sẽ đổ lên đầu Loan. Cho nên những bức xúc của Loan là đúng, chứ không sai". Qua đó, NSƯT Vũ Luân liên tục bảo vệ con gái NSƯT Vũ Linh và bức xúc khi cho biết Hồng Loan không được thông báo điều gì về việc xây mộ cho ba tại nghĩa trang.

NSƯT Vũ Luân lên tiếng bảo vệ Hồng Loan. Trước đó, Hồng Loan cho biết cô muốn làm rõ chuyện không được phía Hồng Phượng, Hồng Nhung thông báo chuyện xây mồ của cha để không bị khán giả hiểu lầm. Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ thêm: "Cho đến ngày hôm nay (ngày 20/5), khi tôi liên hệ chị Nga (người có 10 năm chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh), chị vẫn nói không biết khi nào ráp mộ. Khi gọi điện lên nghĩa trang, người ta từ chối tiết lộ và nói rằng chỉ làm việc phía Hồng Nhung". Hồng Loan - con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh bức xúc nói sẵn sàng xét nghiệm ADN chứng minh thân phận. NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Tại tang lễ, Hồng Phượng nói Hồng Loan là con nuôi. Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay NSƯT Vũ Linh chưa bao giờ nói cô là con nuôi. Nhưng khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái của ba cô. "Ngày ba em mất gắn cái mác cho em là con nuôi. Bây giờ muốn biết em là con nuôi hay con ruột, mời chú 7 (nghệ sĩ Tiểu Linh) đi xét nghiệm ADN với em, em sẵn sàng làm chuyện đó", Hồng Loan bức xúc. Hồng Loan chính là con gái của NSƯT Vũ Linh. Tuy nhiên, cô cho biết không nhận được thông báo gì về việc ráp mộ cũng như số tiền phúng điếu của ba. Sau gần ba tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, gia đình liên tục xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ. Hồng Loan và Hồng Phượng trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh. Gia đình hai bên hiện lên tiếng sau những ồn ào trên mạng xã hội. Hồng Loan nói cô tuyệt nhiên không biết chuyện xây mộ cho cha. Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương từ chối làm việc vì người ký hợp đồng là nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng. Nghệ sĩ Vũ Linh là người dìu dắt, dạy dỗ Hồng Phượng khi cô theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong khi đó, phía nghệ sĩ Hồng Phượng sao kê, làm rõ chuyện mang BH Media (công ty độc quyền hình ảnh NSƯT Vũ Linh) vào đám tang, liên quan chuyện tác quyền trên YouTube khiến nghệ sĩ Vũ Luân bị hiểu lầm.

NSƯT Vũ Luân bật khóc khi nhắc đến cố NSƯT Vũ Linh khiến khán giả bùi ngùi thương tiếc Trong chương tình ''Tài danh tân cổ'' nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Bình Tinh đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào khi bật khóc trong tiết mục gợi nhớ cố NSƯT Vũ Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-luc-duc-sau-khi-nghe-si-vu-linh-qua-doi-nsut-vu-luan-bat-ngo-len-tieng-khien-nhieu-nguoi-quan-tam-584652.html