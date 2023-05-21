NSƯT Vũ Luân và Hồng Loan bất ngờ lên tiếng về hợp đồng truyền thông trong tang lễ của bố Vũ Linh

Hậu trường 21/05/2023 19:11

Mới đây, phía nghệ sĩ Vũ Luân và nghệ sĩ Hồng Phượng đã lên tiếng về lùm xùm ký kết hợp đồng phát trực tiếp tang lễ cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Vào đầu tháng 3, cả showbiz bàng hoàng trước tin nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời. Ngay tại lễ tang của ông đã từng xảy ra nhiều tin đồn không đáng có như việc tranh cãi Hồng Loan là con nuôi hay con ruột hay tài sản mà cố nghệ sĩ để lại cho con nuôi Bình Tinh,... Bên cạnh đó, một vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là việc phát trực tiếp về tang lễ của cố nghệ sĩ.

Cũng chính hành động này mà mới đây, NSƯT Vũ Luân và Hồng Loan - con gái của cố nghệ sĩ, đã bức xúc lên tiếng việc phải chịu điều tiếng kể từ khi cha mất. Bởi mọi người đồn đoán, chính Vũ Luân và Hồng Loan đã liên kết với công ty truyền thông để trực tiếp lễ tang của cha nhằm mục đích trục lợi, lấy tiền bỏ túi riêng.

Vi quá bức xúc việc này, Vũ Luân đã lên tiếng với giới truyền thông. Cụ thể, anh khẳng định mình và Hồng Loan không hay biết gì về việc này cho tới ngày cuối tang lễ. Thậm chí, hiện tại cả vấn đề quyên góp tiền xây dựng mồ mả cho cha mà anh cũng không chủ trì.

Chia sẻ với ZingNews, Vũ Luân cho biết đã đi gặp Hồng Phượng - cháu ruột của Vũ Linh để hỏi về việc này nhưng không nhận được phản hồi: "Sự thật không phải như vậy. Tôi có tìm tới Hồng Phượng để hỏi về vấn đề này và yêu cầu đính chính. Vì Hồng Phượng là người mời BH Media vào truyền thông cho đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng hai tháng qua, Hồng Phượng vẫn im lặng. Hồng Phượng nói cô ấy cũng là người bị hại."

NSƯT Vũ Luân và Hồng Loan bất ngờ lên tiếng về hợp đồng truyền thông trong tang lễ của bố Vũ Linh - Ảnh 1
 NSUT Vũ Luân bức xúc khi vướng tin đồn kinh doanh trên đám tang của ba nuôi

Anh cảm thấy rất bức xúc trước việc Hồng Phượng tự ý quyết định mọi chuyện và giải quyết không thỏa đáng, nhất là vấn đề tiền quyên góp. Hồng Phượng cũng không đưa Hồng Loan để lo hậu sự mà thay vào đó lại đưa cho chị Nga (người chăm lo cho NSƯT Vũ Linh suốt 10 năm qua). Vũ Luân nói: "Tại sao Hồng Phượng giao số tiền đó cho chị Nga. Đáng lý số tiền đó phải đưa cho Hồng Loan theo đúng pháp lý. Hồng Phượng cũng không thông báo hay sao kê số tiền mọi người quyên góp để xây mộ cho ba. Trên 600 triệu đồng tiền phúng điếu sau tang lễ cùng các khoản chi khác cũng không rõ ràng".

Về phía Hồng Loan, cô cũng lên tiếng khẳng định sự việc hoàn toàn như lời Vũ Luân nói. Hồng Loan bức xúc: "Hơn 600 triệu đồng tiền phúng điếu và tiền còn lại của ba Linh khoảng 4000 USD đều do mẹ con Hồng Phượng giữ. Tôi không hay biết chuyện gì".

NSƯT Vũ Luân và Hồng Loan bất ngờ lên tiếng về hợp đồng truyền thông trong tang lễ của bố Vũ Linh - Ảnh 2

 NSUT Vũ Luân và Hồng Phượng cho biết bản thân không biết đến hợp đồng truyền thông trong đám tang của NSƯT Vũ Linh

Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao, phía ca sĩ Hồng Phượng đã lên bài phân trần trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, Hồng Phượng cho biết: "Trước giờ tất cả chi phí cho công việc nói trên lẫn những khoản phát sinh trong việc thờ cúng cậu tại nhà vẫn do chị Nga tự chi trả. Tôi cam kết những giấy tờ, thông tin trên đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm cho phát ngôn của mình [...] Những phát ngôn sai sự thật nhằm mục đích xúc phạm, bôi nhọ danh dự cá nhân và gia đình liên quan đến vấn đề này đều được báo cáo, xử lý và làm rõ tại cơ quan thẩm quyền của nhà nước".

NSƯT Vũ Luân và Hồng Loan bất ngờ lên tiếng về hợp đồng truyền thông trong tang lễ của bố Vũ Linh - Ảnh 3
 Bài viết giải thích trên trang cá nhân Hồng Phượng

Đồng thời, lý do cô phát trực tiếp tang lễ của người chú quá cố là vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của cố nghệ sĩ một cách trọn vẹn nhất để gửi đến những người yêu thương chú trong suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ khẳng định thêm, số tiền quyên góp được không gửi cho riêng tài khoản nào mà trực tiếp đưa tiền mặt cho chị Nga giữ để đảm bảo trung thực nhất.

NSƯT Vũ Luân và Hồng Loan bất ngờ lên tiếng về hợp đồng truyền thông trong tang lễ của bố Vũ Linh - Ảnh 4
 Hồng Phượng cho biết hợp tác truyền thông với BH Media để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng về nghệ sĩ Vũ Linh một cách trọn vẹn

Hồng Phượng cho biết thêm, tổng số tiền nhận được từ BH Media trong tháng 3 là hơn 89 triệu đồng. Số tiền trên sẽ được đưa cho chị Nga để lo hậu sự cũng như các vấn đề liên quan tại nhà riêng của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hiện, vụ việc vẫn đang được dân tình quan tâm và bàn tán xôn xao.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bất ngờ đòi thử ADN để chứng minh ruột thịt, tố Hồng Phượng kêu gọi quyên góp để trục lợi sau đám tang

NSƯT Vũ Linh ra đi chưa được bao lâu thì bắt đầu sự hiện những mâu thuẫn của các thành viên trong gia đình. Mới đây, con gái NS Vũ Linh tuyên bố đòi thử ADN để xác định máu mủ ruột thịt. Cô còn tố những người thân trong nhà đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi sau đám tang mà không hề thông báo cho cô biết.

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