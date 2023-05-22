NSƯT Vũ Luân bật khóc khi nhắc đến cố NSƯT Vũ Linh khiến khán giả bùi ngùi thương tiếc

Trong chương tình ''Tài danh tân cổ'' nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Bình Tinh đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào khi bật khóc trong tiết mục gợi nhớ cố NSƯT Vũ Linh

Nghệ sĩ Vũ Luân đã không còn quá xa lạ với người hâm mộ cải lương từ những năm thập niên 80 đến nay. Nghiệp hát của anh được xem như bắt đầu từ năm 1985, tuy nhiên, thời điểm đó không được chú ý nhiều và không có ai nâng đỡ nên nam nghệ sĩ đành hát tại các quán ăn đám cưới để kiếm thêm thu nhập. Hình ảnh nghệ sĩ Vũ Luân thời còn trẻ mới vào nghề NSƯT Vũ Luân hiện tại vẫn giữ được vẻ trẻ trung Không lâu sau đó may mắn đã mỉm cười với Vũ Luân, trong một lần đi hát, anh được một thực khách đặc biệt chú ý, đó là nghệ sĩ Bạch Long. Bấy giờ, ông đang tổ chức và quản lý nhóm Đồng ấu Bạch Long. Nghệ sĩ Vũ Luân tiếp tục gặp gỡ được người ba nuôi và cũng là người thầy của anh là cố NSƯT Vũ Linh. Nhờ vào sự dạy dỗ và dẫn dắt của nghệ sĩ Vũ Linh, Vũ Luân từng bước chạm tới ánh hào quang trong nghề nghiệp.

Nghệ sĩ Bạch Long là người đã nhìn thấy tài năng thiên bẩm của Vũ Luân Vũ Luân và người cha nuôi là cố Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Mới đây trong một chương trình cải lương mang tên Tài danh tân cổ, nam nghệ sĩ đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động và bùi ngùi, anh bật khóc trong tiết mục của thí sinh Hùng Vương và NSƯT Lê Hồng Thắm mang tên Hòn vọng phu. Nghệ sĩ Vũ Luân bật khóc khi nhớ về cha nuôi trong vở Hòn vọng phu tại chương trình Tài danh tân cổ Trước đó tác phẩm Hòn vọng phu là tác phẩm từng được NSƯT Thanh Thanh Tâm và NSƯT Vũ Linh thể hiện vô cùng thành công. Đó là một trong những lí do khiến NSƯT Vũ Luân và Bình Tinh không thể kìm nén được cảm xúc.

Hòn vọng phu được hai NSƯT Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm trình diễn trước đó Hòn vọng phu trong Tài danh tân cổ của thí sinh Hùng Vương và NSƯT Lê Hồng Thắm Nam nghệ sĩ cho biết anh không thể nào kìm nén được cảm xúc khi xem vở diễn vì mọi hình ảnh về cha nuôi hiện lên trong ký ức khiến anh đau đáu trong lòng. Cố nghệ sĩ Vũ Linh đã ra đi vào năm 2023 với đầy sự tiếc nuối của khán giả yêu mến sân khấu cải lương nói chung và những ai yêu mến NSƯT Vũ Linh nói riêng, đấy được xem là một tổn thất rất lớn cho ngành nghệ thuật cải lương. Nghệ sĩ Vũ Linh và nghệ sĩ Bình Tinh buồn bã trong tang lễ của ch nuôi Vũ Linh Nam nghệ bày tỏ sự kính trọng, biết ơn đối với cha nuôi Vũ Linh Nghệ sĩ Vũ Luân được khán giả ái mộ qua các vai diễn để đời như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Xử Án Phi Giao, Võ Tắc Thiên – Thái Bình Công Chúa, Thanh Xà – Bạch Xà, Giang Sơn Mỹ Nhân, Xử bá đao Từ Hải Thọ,... Vũ Luân được khán giả cả nước ái mộ qua nhiều vai diễn để đời trong sự nghiệp Từ năm 2003 đến 2008 nam nghệ sĩ liên tục gặt hái những thành tự như giải diễn viên tài sắc, giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang lần X, giải Mai vàng cho nghệ sĩ có vai diễn xuất sắc,... Vào năm 2005 anh được nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý là nghệ sĩ ưu tú. Vũ Luân đạt rất nhiều giải thưởng trong sự nghiệp, trong đó có giải Mai vàng cho vai diễn Lê Quyết giúp nam nghệ sĩ thăng tiến hơn trong nghề Điều đặc biệt đến kỳ lạ khiến khán giả yêu mến và ấn tượng của bộ đôi nghệ sĩ này là NSƯT Vũ Luân sở hữu gương mặt có với rất nhiều nét tương đồng với NSƯT Vũ Linh. Có thời điểm còn rộ lên tin đồn, NSƯT Vũ Luân là con ruột của NSƯT Vũ Linh. Nghệ sĩ Vũ Luân và cố nghệ sĩ Vũ Linh từng bị hiểu nhầm là hai cha con ruột Ngoài giống nhau về ngoại hình, nam nghệ sĩ Vũ Luân còn cho biết cách hát của anh được nhận xét là tương tự cha nuôi đến 90% từ cách luyến láy đến ngân rung. Tuy nhiên Vũ Luân cho biết anh không hề bắt chước cha, thậm chí khi ngày đầu bước chân vào nghề hát, anh chưa một lần được xem NS Vũ Linh hát trên sân khấu mà chỉ nghe qua radio, băng dĩa thời đó. Không những giống nhau về ngoại hình nam nghệ sĩ còn được nhiều người nhận xét giống cha nuôi từ cách hát đến cách diễn.

Hình ảnh cố NS Vũ Linh tình tứ bên 'người yêu tin đồn' một thời được dân mạng chia sẻ rầm rộ Mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền hình ảnh cố NS Vũ Linh có những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào bên một nữ nghệ sĩ được cho là ''người yêu tin đồn'' của nam nghệ sĩ.

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