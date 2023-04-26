Hình ảnh cố NS Vũ Linh tình tứ bên 'người yêu tin đồn' một thời được dân mạng chia sẻ rầm rộ

Sao Việt 26/04/2023 16:05

Mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền hình ảnh cố NS Vũ Linh có những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào bên một nữ nghệ sĩ được cho là ''người yêu tin đồn'' của nam nghệ sĩ.

Mới đây trên MXH Tiktok đã nhanh chóng truyền tay nhau những hình ảnh của cố NSUT Vũ Linh "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" ăn diện bảnh bao với thần thái sang chảnh tươi trẻ xuất hiện tại một buổi tiệc. Điều đáng nói ở đây là sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm, cô được cho là người yêu một thời của cố nghệ sĩ. 

Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm thời trẻ sở hữu nhan sắc đúng chuẩn "kim đồng - ngọc nữ". Cả hai liên tục tương tác tình tứ như ôm eo, má áp má... khi song ca cùng nhau. Thời điểm hoàng kim, họ không chỉ được người hâm mộ ghép đôi mà còn là cặp tình nhân sân khấu gây sóng tạo bão nhất sân khấu. Tuy nhiên, sau đó, họ chia tay trong tiếc nuối và giờ âm dương cách biệt.

Hình ảnh cố NS Vũ Linh tình tứ bên 'người yêu tin đồn' một thời được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 1
Hình ảnh cố NSUT Vũ Linh bên NS cải lương Thanh Thanh Tâm - Ảnh:Internet
Hình ảnh cố NS Vũ Linh tình tứ bên 'người yêu tin đồn' một thời được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 2
Có thể nói hai nghệ sĩ trông rất vui vẻ và đẹp đôi - Ảnh: Internet 
Hình ảnh cố NS Vũ Linh tình tứ bên 'người yêu tin đồn' một thời được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 3
Thanh Thanh Tâm khi ấy được xem là ''người tình không bao giờ cưới'' của cố NS - Ảnh: Internet

Cố NSƯT Vũ Linh vướng nghi vấn có tình cảm với NSƯT Thanh Thanh Tâm khi đứng chung sân khấu. Cả hai chạm đến trái tim khán giả khi vào vai tình nhân trong các vở tuồng như: Nước mắt bạo lực, Tình yêu tên cướp, Hòn vọng phu, Xa phu đi xứ, Những đứa con oan nghiệt...

Theo lời kể từ NSUT Diệu Hiền, cô cho biết học trò của mình là cố NSUT Vũ Linh từng đưa nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm về nhà ra mắt, tuy nhiên cô đã khuyên nghệ sĩ Vũ Linh không nên gấp gáp mà cứ để từ từ cho tình cảm phát triển hơn.

Hình ảnh cố NS Vũ Linh tình tứ bên 'người yêu tin đồn' một thời được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 4
NSUT Vũ Linh được cho là đã từng dắt NSUT Thanh Thanh Tâm về nhà ra mắt - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, NSƯT Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư dù đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Cặp đôi "thanh mai trúc mã" của sân khấu cải lương cũng chia cắt từ đó. Sau này, NSƯT Vũ Linh cũng trải qua nhiều mối tình nhưng đều "đứt gánh giữa đường". 

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà hồi năm 2022, khi được hỏi về chuyện tình cảm năm xưa với nghệ sĩ Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm thẳng thắn khẳng định đó chỉ là tình yêu trên sân khấu. 

Hình ảnh cố NS Vũ Linh tình tứ bên 'người yêu tin đồn' một thời được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 5
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm - Ảnh: Internet
Hình ảnh cố NS Vũ Linh tình tứ bên 'người yêu tin đồn' một thời được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 6
Nghệ sĩ Vũ Linh tài hoa bạc mệnh tình duyên - Ảnh: Internet

Có thể nói cuộc đời của người nghệ sĩ rất tài hoa nhưng bạc mệnh, NSUT Vũ Linh lúc sinh thời cũng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống từ tình duyên cho đến chuyện nghề nghiệp. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ luôn giữ sự lạc quan trên gương mặt và những bài học quý báu truyền lại cho thế hệ sau. Cũng bởi vì lẽ đó mà khi ông ra đi vẫn là một sự nuối tiếc to lớn cho nghệ thuật cải lương Việt Nam. 

Trước đó khi hay tin Vũ Linh qua đời, Thanh Thanh Tâm từng khóc nức nở và nhờ người nhà gửi vòng hoa phúng điếu "người tình sân khấu" một thời. Cô cho biết, bản thân đang ở Mỹ và kẹt nhiều giấy tờ nên không thể về kịp để tiễn Vũ Linh lần sau cuối.

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Từ khóa:   sao Việt Nghệ sĩ Vũ Linh Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm

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