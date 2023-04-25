Vướng tin đồn tái hôn vào cuối năm nay, Vinh Râu có phản ứng đáng chú ý!

Vào năm 2021, cặp đôi diễn viên Vinh Râu và ca sĩ Lương Minh Trang (vợ cũ của nam diễn viên) đã lên tiếng xã nhận đường ai nấy đi sau một thời gian chung sống. Sự kiện này cũng đã làm tốn không ít giấy mực cho giới truyền thông. Tuy nhiên, sau ly hôn cặp đôi liên tục vướng vào lùm xùm về các phát ngôn chỉ trích đối phương. Bẵng đi một thời gian sau này, Vinh Râu và cả Lương Minh Trang đã bình tĩnh hơn và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Đồng thời cả hai nghệ sĩ khi chạm mặt nhau tại những sự kiện cũng tỏ ra bình thản và có những hành động rất văn minh và tôn trọng dành cho nhau.

Vinh Râu và ca sĩ Lương Minh Trang thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền tin đồn cho rằng Vinh Râu chuẩn bị tái hôn vào năm nay, sau gần hai năm ly hôn vợ cũ. Nguyên do khởi phát tin đồn là từ dòng trạng thái trên trang cá nhân của diễn viên Tiến Luật. Theo đó, ông xã Thu Trang đăng tải poster phim mới có sự tham gia của Vinh Râu, kèm dòng trạng thái: "Nghe đồn năm nay một thành viên trong ảnh có đám cưới".