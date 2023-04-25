Vướng tin đồn tái hôn vào cuối năm nay, Vinh Râu có phản ứng đáng chú ý!

Sao Việt 25/04/2023 16:56

Netizen đã xâu chuỗi nội dung và đặt ra nghi vấn Vinh Râu sắp tái hôn. Trước đồn đoán này, nam diễn viên đã có chia sẻ đáng chú ý.

Vào năm 2021, cặp đôi diễn viên Vinh Râu và ca sĩ Lương Minh Trang (vợ cũ của nam diễn viên) đã lên tiếng xã nhận đường ai nấy đi sau một thời gian chung sống. Sự kiện này cũng đã làm tốn không ít giấy mực cho giới truyền thông. Tuy nhiên, sau ly hôn cặp đôi liên tục vướng vào lùm xùm về các phát ngôn chỉ trích đối phương. Bẵng đi một thời gian sau này, Vinh Râu và cả Lương Minh Trang đã bình tĩnh hơn và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Đồng thời cả hai nghệ sĩ khi chạm mặt nhau tại những sự kiện cũng tỏ ra bình thản và có những hành động rất văn minh và tôn trọng dành cho nhau. 

Vướng tin đồn tái hôn vào cuối năm nay, Vinh Râu có phản ứng đáng chú ý! - Ảnh 1
Vinh Râu và ca sĩ Lương Minh Trang thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền tin đồn cho rằng Vinh Râu chuẩn bị tái hôn vào năm nay, sau gần hai năm ly hôn vợ cũ. Nguyên do khởi phát tin đồn là từ dòng trạng thái trên trang cá nhân của diễn viên Tiến Luật. Theo đó, ông xã Thu Trang đăng tải poster phim mới có sự tham gia của Vinh Râu, kèm dòng trạng thái: "Nghe đồn năm nay một thành viên trong ảnh có đám cưới". 

Vướng tin đồn tái hôn vào cuối năm nay, Vinh Râu có phản ứng đáng chú ý! - Ảnh 2
Tiến Luật chia sẻ trên trang cá nhân, ẩn ý một người đồng nghiệp sắp cưới. - Ảnh: Internet

Không lâu sau đó, ca sĩ Lương Minh Trang - vợ cũ của diễn viên Vinh Râu cũng đăng tải bài viết ẩn ý với nội dung: "Biết được cuối năm anh lấy vợ, em mua dầu hoả để nhà trong. Chăm thêm chút lửa hồng tiệc cưới, sáng bừng đường hoa vui lễ đường" cô chia sẻ trên trang cá nhân. 

Vướng tin đồn tái hôn vào cuối năm nay, Vinh Râu có phản ứng đáng chú ý! - Ảnh 3
Nữ ca sĩ có động thái tiếp ngay sau đó khiến dân tình đoán mò - Ảnh: Internet

Động thái của vợ cũ Vinh Râu khiến dân mạng càng đặt thêm nghi vấn chồng cũ Lương Minh Trang chuẩn bị tái hôn sau đổ vỡ hôn nhân. Trước những thắc mắc của dân tình, phía Vinh Râu sau đó đã lên tiếng: "Người yêu tôi còn chưa có mà, vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân, ly hôn xong, nên tôi cũng chưa có nghĩ gì đến chuyện đi bước nữa" - nam diễn viên chia sẻ với Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật.

Vướng tin đồn tái hôn vào cuối năm nay, Vinh Râu có phản ứng đáng chú ý! - Ảnh 4
Hiện tại nam diễn viên rất hài lòng và luôn bận rộn với cuộc sống của mình. - Ảnh: Internet

Nói về động thái ẩn ý của Lương Minh Trang, Vinh Râu thổ lộ: 'Chắc Trang cũng tưởng tôi sắp cưới nên mới có dòng chia sẻ như vậy'. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên cho hay anh muốn dành thời gian chăm sóc mẹ già, bên cạnh đó là phát triển sự nghiệp. Anh cũng tâm sự thêm rằng cuộc sống hiện tại của anh khá ổn định, mong ước lớn nhất hiện tại là lo chu toàn cho gia đình chứ chưa vội nghĩ đến hạnh phúc riêng.

Vướng tin đồn tái hôn vào cuối năm nay, Vinh Râu có phản ứng đáng chú ý! - Ảnh 5
Nam diễn viên khẳng định hiện tại vẫn rất độc thân vui tính. - Ảnh: Internet
Lương Minh Trang: Tôi giảm 20 kg sau khi ly hôn, vẫn là tri kỷ của Vinh Râu

Lương Minh Trang: Tôi giảm 20 kg sau khi ly hôn, vẫn là tri kỷ của Vinh Râu

Nữ ca sĩ cho biết mối quan hệ giữa cô và chồng cũ không còn căng thẳng như thời gian đầu. Sau một năm chia tay, hiện tại, Lương Minh Trang và Vinh Râu có thể trò chuyện vui vẻ và coi nhau như tri kỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   Sao Việt Vinh Râu Vinh Râu tái hôn

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 54 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 55 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm