Vướng tin đồn tái hôn vào cuối năm nay, Vinh Râu có phản ứng đáng chú ý!

Netizen đã xâu chuỗi nội dung và đặt ra nghi vấn Vinh Râu sắp tái hôn. Trước đồn đoán này, nam diễn viên đã có chia sẻ đáng chú ý.
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Vào năm 2021, cặp đôi diễn viên Vinh Râu và ca sĩ Lương Minh Trang (vợ cũ của nam diễn viên) đã lên tiếng xã nhận đường ai nấy đi sau một thời gian chung sống. Sự kiện này cũng đã làm tốn không ít giấy mực cho giới truyền thông. Tuy nhiên, sau ly hôn cặp đôi liên tục vướng vào lùm xùm về các phát ngôn chỉ trích đối phương. Bẵng đi một thời gian sau này, Vinh Râu và cả Lương Minh Trang đã bình tĩnh hơn và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Đồng thời cả hai nghệ sĩ khi chạm mặt nhau tại những sự kiện cũng tỏ ra bình thản và có những hành động rất văn minh và tôn trọng dành cho nhau.
Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền tin đồn cho rằng Vinh Râu chuẩn bị tái hôn vào năm nay, sau gần hai năm ly hôn vợ cũ. Nguyên do khởi phát tin đồn là từ dòng trạng thái trên trang cá nhân của diễn viên Tiến Luật. Theo đó, ông xã Thu Trang đăng tải poster phim mới có sự tham gia của Vinh Râu, kèm dòng trạng thái: "Nghe đồn năm nay một thành viên trong ảnh có đám cưới".
Không lâu sau đó, ca sĩ Lương Minh Trang - vợ cũ của diễn viên Vinh Râu cũng đăng tải bài viết ẩn ý với nội dung: "Biết được cuối năm anh lấy vợ, em mua dầu hoả để nhà trong. Chăm thêm chút lửa hồng tiệc cưới, sáng bừng đường hoa vui lễ đường" cô chia sẻ trên trang cá nhân.
Động thái của vợ cũ Vinh Râu khiến dân mạng càng đặt thêm nghi vấn chồng cũ Lương Minh Trang chuẩn bị tái hôn sau đổ vỡ hôn nhân. Trước những thắc mắc của dân tình, phía Vinh Râu sau đó đã lên tiếng: "Người yêu tôi còn chưa có mà, vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân, ly hôn xong, nên tôi cũng chưa có nghĩ gì đến chuyện đi bước nữa" - nam diễn viên chia sẻ với Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật.
Nói về động thái ẩn ý của Lương Minh Trang, Vinh Râu thổ lộ: 'Chắc Trang cũng tưởng tôi sắp cưới nên mới có dòng chia sẻ như vậy'. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên cho hay anh muốn dành thời gian chăm sóc mẹ già, bên cạnh đó là phát triển sự nghiệp. Anh cũng tâm sự thêm rằng cuộc sống hiện tại của anh khá ổn định, mong ước lớn nhất hiện tại là lo chu toàn cho gia đình chứ chưa vội nghĩ đến hạnh phúc riêng.