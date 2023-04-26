Sơn Tùng MTP quay trở lại đường đua âm nhạc với tác phẩm 'Making My Way'

Sao Việt 26/04/2023 10:52

Sau nhiều tranh cãi từ ''There's No One At All'', Sơn Tùng MTP chính thức quay trở lại đường đua Vpop với ca khúc mới ''Making My Way'' bùng nổ 2023.

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP gây chú ý mạng xã hội với hình ảnh đầy bí ẩn chỉ với 3 ký tự M-M-W trên nền nước biển đen thẫm. Ngay lập tức, động thái của giọng ca Em của ngày hôm qua khiến dân mạng đồn đoán về dự án mới thời gian tới. Đúng như dự đoán của khán giả, đúng 20 giờ ngày 25.4, "lời giải" cho bức ảnh lạ chính thức được đưa ra. 

Sơn Tùng MTP quay trở lại đường đua âm nhạc với tác phẩm 'Making My Way' - Ảnh 1
Nam ca sĩ tài năng của showbiz Việt sắp tung sản phẩm mới - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo tiết lộ của ê kíp, M-M-W chính là viết tắt cho cụm từ Making my way - siêu dự án sẽ được công bố với đầy đủ thông tin ra mắt vào đúng 0 giờ ngày 5.5 tới. Đây là cột mốc đánh dấu cho chặng đường mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP với khởi đầu là dự án mang tên Making my way.

Sơn Tùng MTP quay trở lại đường đua âm nhạc với tác phẩm 'Making My Way' - Ảnh 2
Sơn Tùng MTP chàng ca sĩ lắm tài nhiều tai tiếng của làng Nhạc Việt - Ảnh: Internet

Về tiêu đề Making my way (tạo lối đi riêng), Sơn Tùng M-TP một lần nữa mang đến cho khán giả sản phẩm với một trái tim yêu âm nhạc tràn đầy nhiệt huyết. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, anh luôn không ngừng cống hiến hết mình cho nền âm nhạc Việt Nam. Không bao giờ đi vào "lối mòn" mà luôn khát khao sáng tạo và khám phá con đường riêng, Sơn Tùng M-TP đã tạo nên cho mình một bản thể khác biệt. 

Vì sao âm nhạc của Sơn Tùng MTP lại được quan tâm lẫn gây tranh cãi? 

Không thể phủ nhận trong suốt nhiều năm hoạt động với vai trò ca sĩ, Sơn Tùng MTP đã mang lại rất nhiều tác phẩm âm nhạc nổi trội. Điển hình phải kể đến như Lạc trôi với giai điệu ma mị, ảo diệu, ca khúc Hãy trao cho anh kết hợp cùng với rapper nổi tiếng Snoop Dogs với gia điệu la tinh uyển chuyển và vô cùng quyến rũ. Đồng thời có những bài hát làm nên tên tuổi của nam ca sĩ như Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Cơn mưa ngang qua,...Có thể nói âm nhạc của Sơn Tùng MTP mang một màu sắc riêng và phù hợp với thị hiếu của giới trẻ Việt nên được nhiều người quan tâm ủng hộ. 

Sơn Tùng MTP quay trở lại đường đua âm nhạc với tác phẩm 'Making My Way' - Ảnh 3
Sơn Tùng MTP nổi tiếng nhờ loạt HIT đình đám từ năm 2016 - Ảnh: Internet

Tiếp nối với các thành công kể trên Sơn Tùng MTP cũng không tránh khỏi những thị phi tai tiếng về những ''đứa con tinh thần'' của mình như đạo nhạc, MV có yếu tố gây tranh cải và phản cảm.

Sau thành công của một loạt HIT đình đám, nam ca sĩ cho ra đời bài hát There's No One At All, cuộc tranh cải gay gắt được mở ra từ đây. Hiện tại nam ca sĩ và ekip công ty đã gỡ bỏ bài hát này trên Youtube và các phương tiện mạng xã hội khác.

Sơn Tùng MTP quay trở lại đường đua âm nhạc với tác phẩm 'Making My Way' - Ảnh 4
MV gây tranh cải There's No One At All gây tranh cải dữ dội năm 2022 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cụ thể một bạn trẻ tên Dương Hòa chia sẻ ''Sau khi xem xong MV, tôi cũng giật mình bởi cái kết. Một người có sức ảnh hưởng với các bạn trẻ không nên đưa nội dung tiêu cực như vậy vào sản phẩm âm nhạc".

Là người có con nhỏ, đang ở độ tuổi trưởng thành, bạn đọc Nguyễn Tuấn phản đối hình ảnh cuối trong video clip của Sơn Tùng M-TP trong bài "There's No One At All". Theo bạn đọc Nguyễn Tuấn, cái kết này tạo sự ám ảnh thực sự cho người làm cha, làm mẹ, vô tình cổ xuý cho giới trẻ lựa chọn hành động tiêu cực để kết thúc cuộc sống mỗi khi gặp bế tắc.

Sơn Tùng MTP quay trở lại đường đua âm nhạc với tác phẩm 'Making My Way' - Ảnh 5
Sơn Tùng với tài năng luôn được công nhận - Ảnh: Internet

Ngoài bài hát nói trên Sơn Tùng MTP còn vướng nhiều nghi vấn đạo nhạc như tác phẩm Chúng ta không thuộc về nhau có phần giai điệu được cho là khá giống với We don't talk anymore của Charlie Puth. Và còn rất nhiều tác phẩm âm nhạc làm phẩn nộ làn sóng dư luận với nghi vấn đạo nhái từ quá khứ.

Nếu không bàn quá nhiều về đời tư, anh chàng ca sĩ cũng được phần lớn đông đảo khán giả trong nước nhà đánh giá là trẻ tuổi và tài năng. Với các tác phẩm âm nhạc mới trong tương lai người hâm mộ lẫn antifan cũng đều mong chờ sản phẩm của anh trong thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ lại là một cơn ''địa chấn'' làm bùng nổ Vpop trong mùa hè năm nay. 

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