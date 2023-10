Sau nhiều nghi vấn, Sơn Tùng - MTP chính thức công bố 'tin vui' khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'

Cùng bức ảnh 'sặc mùi' tái xuất - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh Sơn Tùng chỉ trong thời gian ngắn nhưng đã thu về hơn 100k lượt yêu thích, cùng hàng ngàn bình luận mong chờ lần tái xuất này của nam ca sĩ kể từ sau ca khúc 'There's No One At All'.

Người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' trước động thái này của Sơn Tùng - Ảnh: Chụp màn hình

Còn nhớ trước đó, trong loạt ảnh vi vu trời Tây mà Sơn Tùng đăng tải cách đây không lâu, dù chưa biết thực hư chuyến xuất ngoại của Sơn Tùng là gì, thế nhưng không ít cư dân mạng đã 'bấm bụng' chắc mẩm rằng đây là lần sang nước ngoài để quay MV hoặc thu âm cho ca khúc mới của giọng ca Hãy trao cho anh. Và cuối cùng, sau khoảng thời gian đồn đoán, nam ca sĩ cũng đã chính thức có câu trả lời đến fan thông qua bức ảnh trên trang cá nhân.