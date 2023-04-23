Sau nhiều nghi vấn, Sơn Tùng - MTP chính thức công bố 'tin vui' khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'

Sao Việt 23/04/2023 21:23

Thông tin ngay khi được Sơn Tùng đăng tải đã khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội của mình, Sơn Tùng đã khiến người hâm mộ được phen 'dậy sóng' khi đăng tải bức ảnh 'sặc mùi' hint về sản phẩm âm nhạc mới. 

Sau nhiều nghi vấn, Sơn Tùng - MTP chính thức công bố 'tin vui' khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Dòng trạng thái ngắn gọn của nam ca sĩ nhưng thu hút nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bức ảnh mà Sơn Tùng đăng tải mang màu sắc u tối, cùng với đó nam ca sĩ cũng hé lộ 3 chữ cái 'MWM' được đồn đoán chính là tựa đề của ca khúc mới lần này. Không những thế, nam ca sĩ cũng không hề có thêm bất kì chia sẻ nào khi đăng tải bức ảnh này mà chỉ đính kèm dấu 3 chấm cùng icon bí ẩn, phải chăng món quà đặc biệt này sẽ sắp sửa được Sơn Tùng hé lộ trong thời gian gần? 

Sau nhiều nghi vấn, Sơn Tùng - MTP chính thức công bố 'tin vui' khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2
Cùng bức ảnh 'sặc mùi' tái xuất - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh Sơn Tùng chỉ trong thời gian ngắn nhưng đã thu về hơn 100k lượt yêu thích, cùng hàng ngàn bình luận mong chờ lần tái xuất này của nam ca sĩ kể từ sau ca khúc 'There's No One At All'. 

Sau nhiều nghi vấn, Sơn Tùng - MTP chính thức công bố 'tin vui' khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3
Sau nhiều nghi vấn, Sơn Tùng - MTP chính thức công bố 'tin vui' khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
Người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' trước động thái này của Sơn Tùng - Ảnh: Chụp màn hình

Còn nhớ trước đó, trong loạt ảnh vi vu trời Tây mà Sơn Tùng đăng tải cách đây không lâu, dù chưa biết thực hư chuyến xuất ngoại của Sơn Tùng là gì, thế nhưng không ít cư dân mạng đã 'bấm bụng' chắc mẩm rằng đây là lần sang nước ngoài để quay MV hoặc thu âm cho ca khúc mới của giọng ca Hãy trao cho anh. Và cuối cùng, sau khoảng thời gian đồn đoán, nam ca sĩ cũng đã chính thức có câu trả lời đến fan thông qua bức ảnh trên trang cá nhân. 

Sau nhiều nghi vấn, Sơn Tùng - MTP chính thức công bố 'tin vui' khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5
Ca sĩ Sơn Tùng - MTP: Ảnh: FBNV

Thời gian qua, bên cạnh việc không có bất cứ thông tin gì về việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, nam ca sĩ cũng hạn chế nhận show ca hát khiến không ít fan 'nhớ nhun'. Thế nên, với lần trở lại này, Sơn Tùng hứa hẹn sẽ tạo ra 1 cuộc 'bùng nổ Vpop' đúng nghĩa với sản phẩm âm nhạc mới. 

Sau nhiều nghi vấn, Sơn Tùng - MTP chính thức công bố 'tin vui' khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 6
Sơn Tùng hứa hẹn sẽ tạo ra 1 cuộc 'bùng nổ Vpop' đúng nghĩa với sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh: Internet
Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là "chiến thần ngoại giao" đại diện cho nhà Sơn Tùng

Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là "chiến thần ngoại giao" đại diện cho nhà Sơn Tùng

Khác với ông anh Sơn Tùng có phần hướng nội, tính cách MONO có phần "hướng đến cả showbiz". Loạt khoảnh khắc chứng quả không sai khi nói MONO là "chiến thần ngoại giao" .

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