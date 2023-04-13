Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là "chiến thần ngoại giao" đại diện cho nhà Sơn Tùng

Sao Việt 13/04/2023 10:36

Khác với ông anh Sơn Tùng có phần hướng nội, tính cách MONO có phần "hướng đến cả showbiz". Loạt khoảnh khắc chứng quả không sai khi nói MONO là "chiến thần ngoại giao" .

Mono là một tân binh của làng nhạc Vpop hoạt động âm nhạc từ tháng 8/2022. Được biết đến là em trai của nam ca sĩ đình đám Sơn Tùng MTP, nhưng Môn đã hoạt động chăm chỉ, nổ lực và được khán giả đón nhận bằng tài năng. Ngoài tài năng, MONO cũng được biết đến là người đối xử tinh tế và lễ phép. Loạt ảnh chứng minh MONO chính là "chiến thần ngoại giao" của nhà Sơn Tùng.

Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là 'chiến thần ngoại giao' đại diện cho nhà Sơn Tùng - Ảnh 1
Mới đây nhất, hình ảnh MONO nhí nhảnh cùng nữ ca sỹ Hòa Minzy, cô nàng cũng dành nhiều lời khen cho giọng ca sinh năm 2000 - Ảnh: Internet
Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là 'chiến thần ngoại giao' đại diện cho nhà Sơn Tùng - Ảnh 2

MONO từng được Trấn Thành dành một bài đăng để khen ngợi tính cách - Ảnh: Internet

Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là 'chiến thần ngoại giao' đại diện cho nhà Sơn Tùng - Ảnh 3
Lễ phép với  "bà trùm hoa hậu" Kim Dung sau hậu trường - Ảnh: Chụp màn hình
Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là 'chiến thần ngoại giao' đại diện cho nhà Sơn Tùng - Ảnh 4
"Chiến thần" cũng xuất hiện cùng nhiều mỹ nhân Vbiz - Ảnh: Internet
Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là 'chiến thần ngoại giao' đại diện cho nhà Sơn Tùng - Ảnh 5
Kết hợp ăn ý cùng Tlinh - Ảnh: Internet
Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là 'chiến thần ngoại giao' đại diện cho nhà Sơn Tùng - Ảnh 6
MONO thân thiết với nhiều đàn anh - Ảnh: Internet
Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là 'chiến thần ngoại giao' đại diện cho nhà Sơn Tùng - Ảnh 7

MONO và Trúc Nhân còn tương tác trên sân khấu khiến khán giả thích thú - Ảnh: Chụp màn hình

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Từ khóa:   Mono Nguyễn Việt Hoàng Mono em trai Sơn Tùng Mono

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