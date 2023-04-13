Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là "chiến thần ngoại giao" đại diện cho nhà Sơn Tùng

Khác với ông anh Sơn Tùng có phần hướng nội, tính cách MONO có phần "hướng đến cả showbiz". Loạt khoảnh khắc chứng quả không sai khi nói MONO là "chiến thần ngoại giao" .
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Mono là một tân binh của làng nhạc Vpop hoạt động âm nhạc từ tháng 8/2022. Được biết đến là em trai của nam ca sĩ đình đám Sơn Tùng MTP, nhưng Môn đã hoạt động chăm chỉ, nổ lực và được khán giả đón nhận bằng tài năng. Ngoài tài năng, MONO cũng được biết đến là người đối xử tinh tế và lễ phép. Loạt ảnh chứng minh MONO chính là "chiến thần ngoại giao" của nhà Sơn Tùng.