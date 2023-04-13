Loạt khoảnh khắc chứng minh MONO đích thị là "chiến thần ngoại giao" đại diện cho nhà Sơn Tùng

Khác với ông anh Sơn Tùng có phần hướng nội, tính cách MONO có phần "hướng đến cả showbiz". Loạt khoảnh khắc chứng quả không sai khi nói MONO là "chiến thần ngoại giao" .

Mono là một tân binh của làng nhạc Vpop hoạt động âm nhạc từ tháng 8/2022. Được biết đến là em trai của nam ca sĩ đình đám Sơn Tùng MTP, nhưng Môn đã hoạt động chăm chỉ, nổ lực và được khán giả đón nhận bằng tài năng. Ngoài tài năng, MONO cũng được biết đến là người đối xử tinh tế và lễ phép. Loạt ảnh chứng minh MONO chính là "chiến thần ngoại giao" của nhà Sơn Tùng.

Mới đây nhất, hình ảnh MONO nhí nhảnh cùng nữ ca sỹ Hòa Minzy, cô nàng cũng dành nhiều lời khen cho giọng ca sinh năm 2000 - Ảnh: Internet

MONO từng được Trấn Thành dành một bài đăng để khen ngợi tính cách - Ảnh: Internet

Lễ phép với "bà trùm hoa hậu" Kim Dung sau hậu trường - Ảnh: Chụp màn hình

"Chiến thần" cũng xuất hiện cùng nhiều mỹ nhân Vbiz - Ảnh: Internet

Kết hợp ăn ý cùng Tlinh - Ảnh: Internet

MONO thân thiết với nhiều đàn anh - Ảnh: Internet

MONO và Trúc Nhân còn tương tác trên sân khấu khiến khán giả thích thú - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa từng gặp mặt nhưng Hoài Lâm vẫn không tiếc lời khen MONO, chuyện gì đang xảy ra? Trong một buổi livestream mới đây, nam ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ dành lời khen có cánh cho đàn em của mình dù thực tế cả hai chưa từng có cơ hội gặp nhau ngoài đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-khoanh-khac-chung-minh-mono-ich-thi-la-chien-than-ngoai-giao-ai-dien-cho-nha-son-tung-572099.html