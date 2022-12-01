Con trai trùm điện tử Sài Gòn tiết lộ “con người thật” của MONO – em trai Sơn Tùng M-TP ngoài đời

Xuất hiện tại sự kiện, Fabo cùng con trai diện “cả cây” đồ hiệu đắt đỏ. Điều khiến dân mạng chú ý hơn là tại đây, Fabo còn có cuộc gặp gỡ đầy thú vị với MONO – em trai Sơn Tùng M-TP.

Mới đây, Youtuber Fabo Nguyễn (con trai Nguyễn Ngọc Quân – ông trùm chuỗi cửa hàng đồ hiệu nổi đình đám đất Sài Thành) cùng quý tử tham gia một sự kiện thời trang thương hiệu nổi đình đám ở TP.HCM.

Chia sẻ về lần gặp gỡ này, anh đăng tải trên trang Facebook cá nhân với loạt ảnh con trai anh – bé Corbin đang được MONO bế trên tay với status: “Chú MONO dễ thương quá”.

MONO thân thiện bế nhóc tỳ nhà Fabo Nguyễn.

Dưới bài viết, Fabo còn không tiếc lời comment khen ngợi em trai Sơn Tùng như: “Ở ngoài MONO rất đẹp trai, thân thiện, và rất lễ phép luôn”. Anh cũng tiết lộ rằng bé Corbin cũng rất yêu quý chú MONO.

Fabo dành nhiều lời khen "có cánh" cho em trai Sơn Tùng.

Ở diễn biến khác, dân mạng còn truyền tay nhau những bức hình "chụp vội" với nhan sắc "không góc chết" của MONO tại sự kiện. Có không ít bình luận của netizen khen gợi nhan sắc cùng với thần thái sang chảnh của MONO.

Nhan sắc "bất chấp" cam thường của MONO.

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, anh chàng vốn được biết đến là em trai của Sơn Tùng M-TP. Anh chàng chính thức nối gót anh trai bước vào con đường nghệ thuật vào đầu tháng 8 vừa qua, debut với MV Quên anh đi và album đầu tay 22.

Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng lối biểu diễn cuốn hút, phong cách âm nhạc hiện đại, MONO được cho là một giọng ca trẻ có tiềm năng và sẽ có khả năng phát triển xa hơn trong tương lai.

Fabo Nguyễn (tên thật Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1987) không còn là cái tên xa lạ trong cả làng YouTube lẫn giới nhà giàu Việt. Anh là con trai duy nhất của ông Nguyễn Ngọc Quân – ông trùm chuỗi cửa hàng đồ điện tử đình đám Sài Thành. Trên Youtuber, anh thường xuyên gây chú ý với các vlog trải nghiệm cuộc sống, đập hộp hàng hiệu đắt tiền, sở hữu bộ sưu tập sneaker lên đến hàng tỷ đồng. Hiện tại, anh đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên hot girl Vân Tiny cùng quý tử 3 tuổi Corbin kháu khỉnh.