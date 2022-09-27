Những cô gái chỉ ở nhà, sống bằng tiền của người yêu khiến dân mạng "dạy sóng"

Trong phần giới thiệu thông tin, Kay tự mô tả mình là một “cô bạn gái 25 tuổi ở nhà”. Người yêu cô không thường xuyên xuất hiện trên các clip cô đăng tải, chủ yếu chỉ có giọng nói nhờ bạn gái pha cà phê hay sinh tố. Kay từng chia sẻ rằng bạn trai của cô là Luke Lintz, người sáng lập một công ty PR trị giá hàng triệu USD, theo tờ International Business Times.

Cũng giống như những KOL về lối sống khác, Kendel Kay (sống ở Puerto Rico) cũng thường xuyên chia sẻ những video cuộc sống đời thường của mình trên TikTok. Nội dung của Kay tương tự với nhiều video dạng “Daily Vlog”, trong đó nổi bật với các hoạt động chia sẻ những cuộc sống vào một ngày như nấu ăn, skincare, thay quần áo hay tập thể dục với bạn trai.

Các video của Kay thu hút trên mạng với 8,6 triệu lượt xem. Tuy nhiên, bình luận bên dưới mỗi video lại rất tiêu cực, chỉ trích cô gái là “một kẻ thất nghiệp, chỉ ở nhà và làm mọi thứ cho Luke”, “nhàm chán”, “nhàn rỗi”. Nhiều người đặt câu hỏi rằng vì sao bạn trai cô không thể tự làm những việc đơn giản như pha cafe cho mình.

Cả hai gặp nhau trong một chuyến du lịch. Sau khi hẹn hò, họ thường tận hưởng những kỳ nghỉ sang chảnh xa hoa bằng máy bay riêng. Kay không ngần ngại chia sẻ những bức ảnh cô diện đồ hiệu sang trọng với túi xách Louis Vuitton và Dior có giá lên đến hơn 1.000 USD mỗi chiếc.

Bên cạnh Kay, có vô số các bạn gái khác trên TikTok đăng tải về nội dung “stay-at-home girlfriend" (tạm dịch: bạn gái ở nhà) trong năm qua. Thuật ngữ mới nổi này được hiểu là mô tả người phụ nữ không đi làm và sống dựa vào thu nhập của bạn trai.

Các hashtag #stayathomegirlfriend thu hút hơn 109 triệu lượt xem và tạo ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều.

Một số người cho rằng khái niệm này củng cố vai trò truyền thống của giới. Tuy nhiên, các nhà sáng tạo nội dung khác lại nghĩ rằng những lời chỉ trích về lối sống dựa trên định kiến là sai lầm. Đồng thời phản biện video của họ nhằm mục đích chống lại kỳ vọng của phụ nữ chứ không phải củng cố chúng.

Theo Insider, xu hướng này đã nêu bật sự thay đổi trong cách nhìn nhận của các cô gái trẻ về nữ quyền ngày nay.

"Tôi nghĩ mọi người có cái nhìn phiến diện về cuộc sống hàng ngày của tôi. Họ nghĩ rằng tôi thực sự chỉ làm những điều vô nghĩa cả ngày", Kay nói với Insider.

Nhiều tài khoản khác đã đăng video song song với Kay để nói rằng chi phí sinh hoạt của cô hoàn toàn là do bạn trai chu cấp và liên tục chỉ trích lối sống này. Một số khác thì ám chỉ sự xa hoa, đặc quyền của Kay là phù phiếm so với họ.

Không ít dân mạng cho hay phụ nữ không nên dựa vào thu nhập của đối phương vì điều đó dễ dẫn đến bất ổn tài chính nếu cả hai chia tay đồng thời làm mất đi giá trị của người phụ nữ khi phải “ngửa tay xin tiền” bạn trai mình.

Thậm chí, một luật sư ly hôn còn nhận xét lối sống này khiến phái đẹp dễ bị tổn thương vì họ sẽ không có kinh nghiệm làm việc hoặc sự nghiệp khi họ và người kia “đường ai nấy đi”.

Đối mặt với những lời phán xét, KOL 25 tuổi cho biết công việc của cô liên quan đến việc sản xuất nội dung trên YouTube, Instagram, TikTok, điều này cần nhiều thời gian và công sức.

Bị chỉ trích vì “sống bám” vào bạn trai

Cũng giống như Kay, Rae (29 tuổi) đang ở cùng bạn trai ở Johannesburg, Nam Phi. Rae chia sẻ thường xuyên nhận được những bình luận hỏi cô làm gì cả ngày. Rae cho rằng câu hỏi này quá định kiến và cổ hủ về ý nghĩa thực sự của việc ở nhà.

Rae hiện điều hành một công ty tổ chức sự kiện nhỏ. Nhưng cô không đến văn phòng mà làm việc tại nhà, đồng thời chăm sóc gia đình.

Cô chia sẻ rằng: “Suy nghĩ của mọi người không rõ ràng. Họ cho rằng phụ nữ chỉ sống dựa vào đàn ông hoặc làm vài việc lặt vặt. Dù hoạt động ở nhà, tôi vẫn có công việc kinh doanh của riêng mình”.

Theo Kay, cái mác "stay-at-home girlfriend" có thể phản ánh việc người xem đang nghĩ những cô gái như vậy không kiếm được đồng nào, giống như cách họ nói về "bà mẹ toàn thời gian" hoặc "nội trợ”.

Tuy nhiên, Kay cho rằng cô chỉ đang chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống trước hôn nhân, khi chưa có con cái và được tập trung chăm sóc “nửa kia”. Bên cạnh đó, cô vẫn có thời gian để theo đuổi việc sáng tạo nội dung.

Cả Kay và Rae đều cho rằng rằng họ duy trì khả năng độc lập về tài chính bằng cách làm việc ngay tại nhà, tham gia các dự án kinh doanh. Mặc dù số tiền không đủ lớn, họ vẫn có một khoản để phòng trường hợp khẩn cấp.

Phần lớn những lời chỉ trích dành cho #Stayathomegirlfriend đã gắn mác lối sống phản nữ quyền. Nó được so sánh với #TradWife, phong trào lý tưởng hóa khái niệm "bà nội trợ thập niên 1950" và nhận được phản ứng dữ dội.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, những “bạn gái ở nhà” thì lại không nghĩ như vậy. Kay cho biết hiện tại cô không hề bị hạn chế về cuộc sống và khả năng tài chính của cô. Trái lại, cô có thể thoải mái làm việc linh hoạt tại nhà, đồng thời thu xếp thời gian chăm sóc bạn trai.

Ngoài ra, cách này còn đại diện cho một phong trào xã hội thoát khỏi việc thần tượng hóa "girlbossing". Theo Insider, thuật ngữ "girlboss" được phổ biến vào năm 2014, dùng để chỉ nữ giới độc lập, thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn biết tận hưởng sở thích, đam mê cá nhân. Vào năm 2020, xu hướng này chìm trong các cuộc tranh cãi khi nhiều người nghĩ nó ám chỉ phụ nữ da trắng trong khi loại trừ những người có nguồn gốc thiểu số.

“Nữ giới bị cuốn vào văn hóa hối hả quá nhiều. Tôi muốn thúc đẩy ý tưởng không cần phải có một công việc truyền thống mà vẫn duy trì quyền tự chủ. Cần phải có sự thay đổi trong cách lựa chọn và suy nghĩ”, Kay chia sẻ thêm.