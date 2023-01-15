Chưa từng gặp mặt nhưng Hoài Lâm vẫn không tiếc lời khen MONO, chuyện gì đang xảy ra?

Trong một buổi livestream mới đây, nam ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ dành lời khen có cánh cho đàn em của mình dù thực tế cả hai chưa từng có cơ hội gặp nhau ngoài đời.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn livestream hát hò giao lưu của Hoài Lâm. Bên cạnh những ca khúc mà nam ca sĩ cover trên livestream để gửi tặng đến người hâm mộ thì lời chia sẻ của Hoài Lâm về nhan sắc của MONO khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Theo đó, Hoài Lâm đã có nhận xét về MONO: "Gương mặt MONO là tỷ lệ vàng đó mọi người, nói cho mọi người biết. Còn gương mặt Lâm là tỷ lệ bạc, tỷ lệ phệ....". Lời chia sẻ đầy hài hước khi so sánh tỷ lệ khuôn mặt giữa mình và MONO khiến nhiều người không khỏi thích thú về sự "lầy lội" của Hoài Lâm. Tuy nhiên, vẫn có không ít fan thắc mắc vì sao Hoài Lâm lại dành lời khen "có cánh" như thế cho MONO, bởi trên thực tế thì dường như cả hai vẫn chưa có một cuộc chạm mặt nào trên sân khấu cũng như cuộc sống thường nhật. Dẫu vậy, không phải tự nhiên mà Hoài Lâm dành lời khen cho đàn em của mình. Được biết, trước đó nam ca sĩ cũng đã từng cover lại ca khúc Waiting For you của MONO trong các buổi livestream tâm sự với người hâm mộ. Vì vậy, đây rất có thể là động thái Hoài Lâm lấy lòng chính chủ của bài hát này.

Thời điểm đó, dù hát lại một ca khúc không phải sở trường nhưng bản cover của Hoài Lâm vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn đánh giá cao bản cover của Hoài Lâm. Họ cho rằng anh hát "ăn đứt" bản gốc vì cách hát rõ ràng, không lướt chữ nên khán giả không cần "Vietsub" như khi nghe MONO hát. Vài tháng nay, Hoài Lâm đã hoạt động trở lại sôi nổi hơn. Anh cũng chia sẻ về định hướng hoạt động sắp tới của mình: "Sắp tới sẽ định hướng làm nhạc, làm sản phẩm. Hát bài của người khác hoài mà kiếm tiền bằng bài của người khác mình cũng thấy kì kì. Mình phải có nhiều bài hơn để người khác hát lại như vậy. Chứ không phải mình hát rồi sau đó đi trả tiền cho người ta. Có qua có lại chứ, anh em trong nghề không ai nói gì về bản quyền vụ Hoài Lâm hát, như Karaoke vậy thôi. Hạ tone xuống là hát được mà".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-tung-gap-mat-nhung-hoai-lam-van-khong-tiec-loi-khen-mono-chuyen-gi-ang-xay-ra-546691.html