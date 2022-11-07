Hé lộ thông điệp đặc biệt đằng sau hành động quỳ gối của Hoài Lâm dành cho khán giả

Hành động của Hoài Lâm không khỏi khiến fan hâm mộ phải cảm thấy xúc động trong buổi diễn.

Với rất nhiều người cái tên Hoài Lâm có lẽ đã không còn quá xa lạ, nổi lên từ khá trẻ khi sở hữu giọng ca khiến nhiều người phải say mê,...Những tưởng nam ca sĩ rồi sẽ tiếp tục có những thành công rực sáng trong sự nghiệp ca hát của mình nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại khi Hoài Lâm quyết định treo mic để cưới vợ. Hoài Lâm - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của giọng ca sinh năm 1995 cũng không mấy suôn sẻ khi giữa anh và Cindy Lư đã chính thức nói lời chia tay nhau chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí, tại thời điểm đó nam ca sĩ điển trai ngày nào còn khiến cho fan phải phát hoảng trước diện mạo ngày một đi xuống của mình.

Nam ca sĩ liên tiếp gặp phải những chuyện không vui kể từ sau khi tạm gác ca hát - Ảnh: Internet Trải qua một khoảng thời gian dài chìm sâu vào khủng hoảng, mới đây giọng ca ''Buồn Làm Chi Em Ơi'' đã quyết định quay trở lại với sân khấu âm nhạc và điều đáng ngạc nhiên vẫn còn có rất đông fan hâm mộ đón nhận sự trở lại của Hoài Lâm. Trước tình cảm mà fan dành cho mình, Hoài Lâm đã có một hành động gây xúc động để đáp lại tình cảm này khi nán lại sân khấu để giao lưu và chụp ảnh cùng với khán giả, tuy nhiên do sân khấu quá cao so với vị trí đứng, thế nên Hoài Lâm đã phải ngồi bệt xuống.

Hoài Lâm được fan ủng hộ nhiệt tình trong ngày quay trở lại với sân khấu - Ảnh: Internet Thậm chí để được gần fan hơn, Hoài Lâm còn quỳ xuống, sau khi chụp ảnh xong còn ôm fan vào lòng. Có thể thấy anh chàng gần gũi và yêu thương khán giả đến nhường nào, bởi thế dù đã xa sân khấu nhiều năm, khi trở lại, Hoài Lâm vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Sau tất cả, cuối cùng netizen cũng được chứng kiến Hoài Lâm quay trở lại đúng với nơi mà anh thuộc về và họ hy vọng nam ca sĩ sẽ có thể bỏ mặc ngoài tai những lùm xùm trong quá khứ để làm lại sự nghiệp của mình.

Chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng nhân ngày sinh nhật con gái, vợ cũ Hoài Lâm khiến netizen xúc động không ngớt Dòng chia sẻ mới đây của Cindy Lư nhân ngày sinh nhật con gái trên MXH đã nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng.

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