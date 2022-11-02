Chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng nhân ngày sinh nhật con gái, vợ cũ Hoài Lâm khiến netizen xúc động không ngớt

Cindy Lư và Hoài Lâm từng là một trong những cặp đôi đẹp của làng showbiz Việt, tưởng như sau những vất vả để đến được với nhau cả 2 sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng câu chuyện cổ tích của 2 người cũng mau chóng kết thúc khi chính thức xác nhận ly hôn trước sự tiếc nuối của fan hâm mộ.

Hoài Lâm và Cindy Lư thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Hiện tại cuộc sống của cả Hoài Lâm cũng như Cindy Lư cũng đã có những đổi mới đáng kể, có thể kể đến như việc Hoài Lâm vừa chính thức quay trở lại với âm nhạc sau khoảng thời gian dài con Cindy Lư vẫn đang tận hưởng thời gian hạnh phúc bên con gái.