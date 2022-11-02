Chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng nhân ngày sinh nhật con gái, vợ cũ Hoài Lâm khiến netizen xúc động không ngớt

Hậu trường 02/11/2022 10:30

Dòng chia sẻ mới đây của Cindy Lư nhân ngày sinh nhật con gái trên MXH đã nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng.

Cindy LưHoài Lâm từng là một trong những cặp đôi đẹp của làng showbiz Việt, tưởng như sau những vất vả để đến được với nhau cả 2 sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng câu chuyện cổ tích của 2 người cũng mau chóng kết thúc khi chính thức xác nhận ly hôn trước sự tiếc nuối của fan hâm mộ.

Chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng nhân ngày sinh nhật con gái, vợ cũ Hoài Lâm khiến netizen xúc động không ngớt - Ảnh 1
Hoài Lâm và Cindy Lư thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet 

Hiện tại cuộc sống của cả Hoài Lâm cũng như Cindy Lư cũng đã có những đổi mới đáng kể, có thể kể đến như việc Hoài Lâm vừa chính thức quay trở lại với âm nhạc sau khoảng thời gian dài con Cindy Lư vẫn đang tận hưởng thời gian hạnh phúc bên con gái. 

Cụ thể mới đây nhân ngày sinh nhật con gái, trên trang cá nhân Cindy Lư xả loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên nhóc tỳ. Cô hiếm hoi tiết lộ khoảnh khắc thiêng liêng trong quá trình vượt cạn.

Chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng nhân ngày sinh nhật con gái, vợ cũ Hoài Lâm khiến netizen xúc động không ngớt - Ảnh 2
Bài đăng của Cindy Lư trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 

"Happy Birthday cún yêu của mami. Chúc con những điều tốt đẹp nhất, luôn là cô bé đáng yêu, thông minh, lém lỉnh, cứ vô tư và hồn nhiên con nha, thế giới để mami lo. 4 tuổi rồi nha em bé ơi, cả nhà yêu con nhiều lắm". Cindy Lư tâm sự.

Chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng nhân ngày sinh nhật con gái, vợ cũ Hoài Lâm khiến netizen xúc động không ngớt - Ảnh 3
Netizen gửi lời chúc đến cô nàng và con - Ảnh: Chụp màn hình 

Lời nhắn nhủ đầy xúc động của Cindy Lư tới con gái đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của khán giả. Bởi cuộc sống của những người mẹ đơn thân chưa bao giờ là đơn giản cả. 

Chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng nhân ngày sinh nhật con gái, vợ cũ Hoài Lâm khiến netizen xúc động không ngớt - Ảnh 4
Cindy gửi lời cảm ơn đến những lời chúc của fan - Ảnh: Chụp màn hình 

Người đẹp cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những netizen đã gửi lời hỏi thăm gia đình cô: "Dạ mẹ sẽ đọc hết cho con nghe lời chúc của các bà, các cô, chú yêu. Thay mặt con, mẹ con cám ơn mọi người nhiều vì đã gửi lời chúc tốt đẹp đến với con ạ".

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Từ khóa:   Cindy Lư Hoài Lâm Cindy Lư và Hoài Lâm

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